Salone Auto Torino 2024: la mobilità del futuro e la storia su strada insieme in un palcoscenico a cielo aperto

Dal 13 al 15 settembre 2024, il centro di Torino si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per il Salone Auto Torino 2024, un’esposizione che ha attirato appassionati di motori da tutta Italia e dall’estero. Un evento gratuito, accessibile a tutti, che ha visto partecipare 43 case automobilistiche e oltre 150 veicoli tra prototipi, supercar e modelli storici. Il salone, distribuito tra Piazza Carlo Felice, Piazza Castello, Via Roma e le altre vie centrali della città, ha offerto un’esperienza unica, mescolando tecnologia, design e storia della mobilità.

La sfilata inaugurale: 200 anni di mobilità

L’inaugurazione ufficiale ha avuto luogo con una sfilata dinamica che ha ripercorso i 200 anni di evoluzione della mobilità, un viaggio iniziato con le carrozze del XIX secolo e culminato con le auto del futuro. A dare il via alla manifestazione sono state le carrozze storiche Pack Phaeton e Landau, seguite dalla carrozza a vapore Trinci & Figlio del 1879 e dalla Fiat 12hp del 1902, simboli dei primi passi del trasporto motorizzato.

La sfilata è stata un’occasione per ricordare l’ingegno e il design italiano, con la partecipazione di importanti carrozzieri come Pininfarina, Italdesign e Bertone. Il momento è stato impreziosito dalla commemorazione di Paolo Pininfarina, figura chiave dell’automotive, recentemente scomparso.

Novità e anteprime mondiali: Stellantis, DR Automobiles e le auto cinesi

Tra le numerose novità, Stellantis ha catturato l’attenzione del pubblico con modelli iconici come la nuova Fiat Grande Panda, in anteprima assoluta, e l’Alfa Romeo Junior, presentata di recente. Importante anche la partecipazione di DR Automobiles, con 27 modelli in esposizione, tra cui i nuovi SUV del brand Tiger e le innovative Sportequipe 6 e 7.

Le case automobilistiche cinesi hanno avuto un ruolo di rilievo, con il debutto in Italia di modelli a zero emissioni come la Yangwang U9 di BYD, una supercar elettrica, e le compatte Box e Voyah Courage del Gruppo Dongfeng. Inoltre, il marchio emergente, appena arrivato in Italia, OMODA & JAECOO ha presentato per la prima volta in Europa i modelli Omoda 5 e Jaecoo 7, caratterizzati da un design futuristico e soluzioni tecnologiche avanzate.

Il futuro elettrico: Renault, Nissan e le nuove tecnologie

Non solo vetture termiche, ma anche una forte presenza di veicoli elettrici, con Renault che ha presentato la Renault 5 E-Tech, la sua city car completamente elettrica, accanto alla sportiva Alpine A290. Dall’altra parte del mondo dell’elettrificazione, Dacia ha esposto le nuove versioni della Duster e della Spring, confermandosi un brand attento alla mobilità sostenibile.

Nissan ha puntato sulla sua ultima versione del Qashqai, uno dei SUV più venduti al mondo, mentre Mazda ha portato sul palco torinese la sua ammiraglia CX-80, un modello di lusso con propulsione ibrida, molto apprezzato per il suo design elegante e le sue performance.

Le supercar: fascino e prestazioni

Non potevano mancare le auto da sogno. Tra le protagoniste più ammirate, la Ferrari Roma Spider ha incantato i presenti con la sua linea filante e la potenza tipica del Cavallino Rampante. La parata ha visto anche modelli iconici come la Pininfarina Battista Hyper GT, una supercar completamente elettrica che rappresenta il massimo della tecnologia italiana applicata alla mobilità sostenibile.

Anche le motociclette hanno avuto il loro spazio, con Suzuki che ha esposto la GSX-8R nelle edizioni “Legend”, omaggio ai grandi piloti come Loris Capirossi. Il pluricampione è stato presente all’evento, firmando autografi e incontrando i fan.

Prototipi e design: il fascino senza tempo dei carrozzieri italiani

Una delle sezioni più affascinanti del Salone è stata l’esposizione dei prototipi dei grandi carrozzieri italiani. Italdesign, GFG Style, Pininfarina e Centro Stile Ferrari hanno portato in mostra concept car che rappresentano il futuro della mobilità. Tra i modelli più fotografati, il GFG Kangaroo, un crossover elettrico a trazione integrale, e la Italdesign Zerouno, un’auto sportiva ad alte prestazioni.

Questi prototipi non solo esprimono la creatività e l’ingegno italiano, ma sono anche il simbolo di un’industria che continua a innovare, fondendo design e tecnologia in un connubio che affascina generazioni di appassionati.

Test drive e interazione con il pubblico

Il Salone Auto Torino non è solo un’esposizione passiva. Il pubblico ha avuto l’opportunità di testare le vetture in viabilità ordinaria, con percorsi predisposti nel centro cittadino. I test drive hanno riguardato sia veicoli tradizionali che elettrici, dando modo ai visitatori di toccare con mano le ultime tecnologie disponibili sul mercato.

Inoltre, il percorso espositivo si è sviluppato in aree tematiche, con ogni marchio che ha offerto uno spazio dedicato alle proprie novità e alla propria visione del futuro della mobilità.

Un Salone che guarda al futuro

Il Salone Auto Torino 2024 si è confermato un evento di grande successo, capace di attrarre non solo appassionati di motori, ma anche chi è interessato all’evoluzione tecnologica e sostenibile dell’automotive. Con una forte attenzione alle vetture elettriche e ibride, senza dimenticare il fascino delle supercar e dei prototipi futuristici, Torino si è posta ancora una volta al centro dell’innovazione automobilistica.

L’evento ha messo in mostra il meglio del design italiano e internazionale, confermando come la città sabauda continui a essere un punto di riferimento per il settore. Con la partecipazione di più di 500.000 visitatori attesi, il Salone è un segno tangibile dell’importanza crescente della mobilità sostenibile e delle nuove tecnologie nell’industria dell’automobile.