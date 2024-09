Fonte: Ufficio Stampa Salone Auto Torino L'evento è a ingresso libero e gratuito

Prende il via il Salone dell’auto di Torino 2024. La nuova edizione della manifestazione dedicata al mondo dei motori si svolge a partire da oggi, 13 settembre, e fino a domenica, 15 settembre. Il palcoscenico dell’evento è il centro di Torino, città fortemente legata al mondo dei motori per ovvie ragioni. Da piazza San Carlo a piazzetta Reale, passando per via Roma, piazza Castello e piazza Carlo Felice, la nuova edizione del Salone vedrà la città come grande protagonista. All’evento parteciperanno ben 43 Case automobilistiche, con tanti prototipi, modelli del mondo del motorsport e tanto altro. Il Salone dell’auto di Torino sarà accessibile con ingresso libero e orario dalle 9 alle 23.Per tutti gli appassionati, quindi, i prossimi giorni saranno davvero imperdibili, con tante opportunità per ammirare da vicino modelli del passato, del presente e anche del futuro del mondo dei motori.

Un week end ricco di eventi

Il Salone dell’Auto di Torino si articolerà in varie aree tematiche. Ogni area è posizionata in una determinata location. Nella corte di Palazzo Reale, infatti, sarà possibile ammirare modelli sportivi con varie Ferrari, la Collezione ASI Bertone, modelli Pininfarina, Porsche e McLaren. Spostandosi in piazza Castello, invece, le ultime produzioni delle Case automobilistiche più diffuse come Alpine, Dacia, Honda, Mazda, Nissan, Polestar, Renault, Suzuki e altro ancora.

Altre aree espositive sono quelle di via Roma, con alcuni modelli Tesla, come il nuovo Cybertruck, varie Case cinesi (come Dongfeng e MG). Ci sarà spazio anche per Stellantis con modelli come l’Alfa Romeo Junior, l’Abarth 600e e la Lancia Ypsilon Cassina. Passando a piazza San Carlo, invece, sarà possibile ammirare l’area dedicata al motorsport, con una lunghissima serie di modelli e tanto spazio anche per la Formula 1.

La nuova edizione del Salone dell’Auto di Torino, inoltre, sarà l’occasione anche per test drive, in piazza Castello, piazza Carlo Felice e, per le due ruote con l’area dedicata alle Suzuki, piazza Vittorio Veneto. A Piazza Solferino, invece, ci sarà spazio per i mezzi speciali, come le auto delle Forze dell’Ordine e dell’Esercito. Sono in programma anche tanti eventi. Dalle 11 di sabato 14 settembre, ad esempio, è prevista una parata di prototipi e one-off che partirà da piazza San Carlo. Sempre sabato è prevista l’esposizione di auto sportive di Hardcore Drivers, con tanti modelli prodotti tra gli anni 80 e gli anni 2000 che saranno esposti al pubblico dell’evento. Domenica 15, invece, è in programma il raduno internazionale di Lancia Delta, denominato Amiki Miei.

Il programma completo

Quanto descritto in precedenza è solo una breve panoramica del programma dell’edizione 2024 del Salone dell’Auto di Torino. Per un quadro completo e aggiornato è possibile consultare il sito ufficiale saloneautotorino.com. Dal portale è possibile accedere alla sezione Programma, per scoprire tutti gli eventi in calendario, scoprire i test drive disponibili (basta premere sul modello scelto e seguire la procedura guidata), e accedere alla mappa ufficiale (scaricabile sul proprio smartphone). Scaricando il Free Pass gratuito, inoltre, è possibile accedere a svariate convenzioni. Per raggiungere il Salone, da fuori Torino, ci sono varie convenzioni (con Frecciarossa e Flixbus ad esempio)