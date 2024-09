In occasione del Salone dell'auto di Torino debuttano in anteprima due nuovi modelli di Dongfeng: si tratta d due elettriche pronte a conquistare il mercato europeo

Fonte: Dongfeng Il colosso cinese punta al mercato europeo con due novità

Il Salone dell’Auto di Torino, in corso di svolgimento fino a domani 15 settembre in varie aree del centro città, vede anche Dongfeng Motor Corporation tra le aziende protagoniste. La Casa cinese, infatti, ha scelto l’evento torinese per svelare due anteprime internazionali, una per il marchio Dongfeng e una per il marchio Voyah. Si tratta di due nuovi modelli che andranno a ritagliarsi uno spazio sul mercato europeo nel corso del prossimo futuro.

Bruno Mafrici, CEO di Dongfeng Italia, ha così commentato il debutto dei nuovi modelli: “Siamo estremamente orgogliosi di presentare in anteprima mondiale Voyah Courage al Salone Auto Torino 2024, assieme a Dongfeng BOX in anteprima europea. Siamo convinti che le vetture di Dongfeng Motor Corporation incontreranno il favore degli automobilisti italiani grazie al design distintivo, alla sicurezza a 5 stelle, alle ricche dotazioni di serie e ai prezzi molto concorrenziali”. Ad arricchire la gamma del colosso cinese arrivano una nuova city car e un SUV, entrambi completamente elettrici.

Una city car per Dongfeng

Tra le novità svelate in occasione del Salone dell’Auto di Torino da parte di Dongfeng è la nuova Dongfeng BOX, una city car da circa 4 metri di lunghezza che potrebbe rappresentare una soluzione molto interessante per il mercato italiano, anche grazie a un abitacolo spazioso, con un passo di ben 2,66 metri e una capacità del bagagliaio di 945 litri. All’interno la vettura ha un ampio display touch da 12,8 pollici, la ricarica wireless da 50 W, i sedili reclinabili Lay Flat, attivabili con un solo pulsante, e il sedile del conducente con funzioni di memoria, riscaldamento e ventilazione.

Tra le caratteristiche del modello troviamo luci a LED a tutta larghezza, un tetto flottante con colore a contrasto e porte senza profilo, con maniglie con sensore nascosto. La vettura è dotata del sistema di parcheggio intelligente automatico e dei sistemi di assistenza alla guida di livello 2. Dal punto di vista tecnico, la vettura include un motore elettrico Mack E 10-in-1 con un’autonomia compresa tra 330 e 430 chilometri e la possibilità di sfruttare la ricarica rapida che richiede appena 30 minuti per un rifornimento completo.

Anteprima mondiale per il SUV

La seconda novità di Dongfeng è rappresentata dal nuovo Voyah Courage che debutta in anteprima mondiale. Si tratta di un SUV elettrico con un design ricercato che potrebbe avere le potenzialità per dire la sua sul mercato nel corso del prossimo futuro. Nella parte frontale è presente un’ampia griglia a cui si affiancano i fari full LED. Al posteriore, invece, ci sono linee più tondeggianti e trovano spazio i nuovi fari OLED. All’interno, invece, c’è un display OLED per l’infotainment (non viene specificata la diagonale) con possibilità di utilizzare Android Auto e Apple CarPlay.

Fonte: Voyah / Facebook

C’è anche la guida assistita di livello 2. L’abitacolo ha un’illuminazione ambientale a 128 colori e ci sono i sedili climatizzati e massaggianti. Il SUV ha ottenuto cinque stelle nei test di sicurezza EuroNCAP. Tra le funzionalità del modello c’è il supporto alla funzionalità V2L (Vehicle-to-Load), che consente di caricare dispositivi esterni con una potenza fino a 6kW. Il SUV supporta la ricarica rapida fino a 200 kW. Maggiori dettagli sul comparto tecnico arriveranno nel corso dei prossimi mesi.