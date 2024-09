Dongfeng è una delle maggiori realtà dell'industria cinese dell'auto, che sta trattando col Governo per produrre in Italia. Quali sono i suoi modelli

Fonte: Ufficio Stampa Dongfeng Dongfeng Box, citycar elettrica

Dongfeng è uno dei colossi cinesi intenzionati a produrre in Europa e presto le sue vetture potrebbero essere assemblate in Italia, in accordo con il Governo italiano che sta cercando partner da affiancare alla presenza di Stellantis per far ripartire l’industria dell’auto nel Paese. L’obiettivo è quello di un milione di esemplari all’anno, adesso poco realizzabile, al netto della crisi del settore e della poca domanda verso i modelli che vengono fatti nelle fabbriche dello Stivale. Dunque, Dongfeng potrebbe portare linfa vitale a tutto il movimento, ma prima ha bisogno di farsi conoscere grazie alle sue auto che già sono arrivate sul mercato nostrano.

La Voyah Courage, SUV innovativo

Allo scorso Salone di Torino, concluso poche settimane fa, Dongfeng ha presentato un SUV con il marchio Voyah, destinato al nostro Paese. Si tratta del Voyah Courage che coniuga uno stile moderno con tecnologie altrettanto innovative. Esternamente l’auto si mostra con una griglia anteriore illuminata, i fanali posteriori OLED e l’ampio cofano. Dentro all’abitacolo, invece, proietta un’illuminazione ambientale a 128 colori e vanta sedili climatizzati e massaggianti. Lo schermo scorrevole OLED di ultima generazione è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto di serie, per un sistema di infotainment che regge il paragone con la concorrenza. Inoltre, la Courage possiede uno spazio di guida personalizzabile e multifunzionale, con tecnologie come Walking Livehouse, un sistema di luci di benvenuto e suoni dedicati.

Fonte: Ufficio Stampa Dongfeng

Tecnicamente la vettura cinese adotta il sistema CDC (Continuous Damping Control) realizzato per esaltare la dinamica del veicolo e la sua maneggevolezza. Il SUV è inoltre dotato di un sistema a basso coefficiente di attrito (LFC) che aumenta il grado di efficienza e di prestazioni del veicolo. La sicurezza è, invece, racchiusa nell’utilizzo di acciai ultraresistenti che compongono il 70% del telaio, di cui il 21% è formato a caldo. A dimostrazione del buon lavoro svolto dall’azienda cinese, la Voyah è riuscita a conquistare un punteggio di 5 stelle nei test di sicurezza EuroNCAP, spiccando soprattutto nella protezione per gli occupanti, grazie a rigorosi standard progettuali e a numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di serie.

Il Voyah Courage può ricaricare dispositivi esterni con una potenza fino a 6 kW. Equipaggiato con un sistema di ricarica da 200 kW, la Courage abbassa sensibilmente i tempi di ricarica, ottimizzando l’esperienza di uso quotidiano.

La Dongfeng Box, citycar pronta per l’Italia

La Dongfeng BOX è una citycar pensata per valorizzare lo spazio interno, grazie a un passo di 2.660 mm che permette un uso efficiente dei volumi interni. La capacità del bagagliaio è invece modulabile fino a 945 litri. L’abitacolo è caratterizzato da una console per il passeggero con un pratico cassetto a scomparsa, un bracciolo centrale con vano portaoggetti extra large e un vano portaoggetti nella zona anteriore.

L’auto cinese possiede anche sedili reclinabili “Lay Flat” attivabili con un pulsante, mentre la seduta del conducente è dotata di funzioni di memoria, riscaldamento, ventilazione e accoglienza. Il cuore del sistema multimediale è un touchscreen centrale da 12,8”, mentre lo specchietto di cortesia a luce soffusa e la ricarica wireless ultraveloce a 50W migliorano la qualità percepita. Il nuovo modello vettura è equipaggiato con powertrain elettrico Mach E 10-in-1 dall’autonomia compresa tra 330 e 430 chilometri. La ricarica completa si compie in 30 minuti con una colonnina superveloce.