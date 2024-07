Il nuovo SUV elettrico cinese, Voyah Free, debutta ufficialmente in Italia, con un'anteprima assoluta in vista dell'avvio delle vendite fissato per l'autunno

Voyah Free è il nuovo SUV elettrico del Gruppo DongFeng

Il Gruppo Dongfeng è uno dei principali costruttori cinesi e guarda con sempre maggior interesse al mercato italiano ed europeo. Tra le novità in arrivo c’è spazio anche per il brand Voyah che ha svelato in anteprima assoluta il suo primo modello, la Voyah Free. Si tratta di un SUV elettrico da quasi 5 metri che punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato, dando il via a un programma di espansione con cui Dongfeng, che valuta anche l’acquisto di marchi storici italiani, prevede il lancio di un totale di 7 modelli nel corso dei prossimi mesi. La nuova Voyah Free debutta in occasione del Macerata Opera Festival 2024 di cui il brand Boyah è Automotive Sponsor. Il nuovo SUV elettrico sarà esposto in pubblico fino al prossimo 11 di agosto allo Sferisterio.

Un SUV da quasi 5 metri

La nuova Voyah Free è un modello che combina lusso e performance, almeno nelle intenzioni della Casa. Si tratta di un SUV spazio, con dimensioni “importanti” soprattutto per le strade italiane. Il modello ha una lunghezza di ben 4,95 metri ed è largo 1,95 metri, per un’altezza massima di 1,645 metri. Da notare anche un passo di ben 2,96 metri che garantisce tanto spazio all’interno, per cinque passeggeri e per il bagagliaio, con capacità di 560 litri, espandibili fino a 1.320 litri, andando ad abbattere i sedili posteriori.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Voyah Free è dotata di un sistema dual motor con una potenza complessiva di 489 CV e la possibilità di sfruttare la trazione integrale. Nonostante un peso importante (la massa complessiva del SUV arriva a ben 2.340 chilogrammi), Voyah Free è dotata di un’ottima accelerazione, con uno scatto 0-100 km/h che viene completato in 4,4 secondi. Da segnalare anche un’ottima autonomia. Il SUV è dotato di un pacco batterie da oltre 100 kWh (si tratta della opzione disponibile per il mercato italiano) che, nel ciclo WLTP, è in grado di garantire un’autonomia fino a 600 chilometri con una sola carica.

A completare il comparto tecnico del modello ci sono anche vari sistemi di assistenza alla guida. Il modello ha tutte le carte in regola, quindi, per ritagliarsi il suo spazio in un segmento di mercato ricco di opzioni, come quello dei SUV premium, ma in cui è difficile trovare l’ottima combinazione tra prestazioni e autonomia proposta dalla Free.

Il debutto è vicino

La nuova Voyah Free è parte di una strategia più articolata con cui il Gruppo Dongfeng, che valuta anche di produrre in Italia, punta a crescere in Italia e in Europa. Il nuovo modello sarà il primo di 7 novità che la Casa cinese porterà sul mercato a partire dal prossimo autunno. Per il momento, però, non ci sono ancora informazioni in merito ai prezzi della Free. L’azienda ha confermato che ci sarà una partnership con CA Auto Bank per consentire ai clienti la possibilità di accedere a soluzioni di finanziamento. In merito alla commercializzazione, Bruno Mafrici, CEO di Dongfeng Italia, ha chiarito: “Il nostro obiettivo è quello di diffondere i Brand e l’innovazione del gruppo Dongfeng in Italia e per questo intendiamo offrire ai nostri clienti e alla nostra rete di vendita un supporto completo, che includa soluzioni di finanziamento, servizi assicurativi e soluzioni di mobilità“.