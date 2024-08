Fonte: Ufficio Stampa Voyah Voyah Free di colore azzurro

C’è una grande novità per il mercato italiano dell’automobile al Macerata Opera Festival: il Voyah Free. La casa automobilistica cinese, infatti, ha scelto proprio l’evento nelle Marche (che è iniziato il 19 luglio e termina l’11 agosto 2024) per presentare il suo Suv elettrico al mercato italiano. Voyah è uno dei principali marchi automobilistici cinesi (l’azienda è stata fondata nel 1969) e negli ultimi anni si sta allargando sempre di più nel mercato europeo ed è ora arrivato anche nel nostro Paese. Andiamo allora alla scoperta del Voyah Free vedendo quali sono le sue caratteristiche, le dimensioni e anche quanto costa.

Voyah Free: le caratteristiche

Il Voyah Free appare immediatamente come un’auto elegante, spaziosa, moderna. Ma al suo interno presenta anche tante altre caratteristiche che aumentano il comfort per chi si trova a bordo di esso: è dotato, per esempio, di vetri anteriore, di un tetto panoramico oscurabile e di sedile ergonomici.

Il Voyah Free è poi dotato di numerosi funzioni di assistenza alla guida e di sistemi di sicurezza all’avanguardia che permettono a chi lo guida (ma anche agli altri passeggeri) di vivere la migliore esperienza alla guida possibile (oltre che sicura).

Voyah Free: le dimensioni

Come ogni Suv, il Voyah Free è un’auto molto spaziosa, basti pensare che è lungo quasi 5 metri e largo quasi 2 metri. Al suo interno si può stare seduti molto comodamente grazie anche all’altezza che è di 1,645 metri. Insomma, a bordo del Voyah Free si può viaggiare comodamente anche in cinque persone.

E si viaggia comodamente anche con diverse valigie: il bagagliaio ha infatti una capacità di 560 litri. Ma se si abbattono i sedili posteriori lo spazio a disposizione aumenta e la capacità arriva fino a 1.320 litri.

Ecco il riepilogo di tutte le dimensioni del Voyah Free:

Lunghezza Voyah Free: 4.905 mm

Larghezza Voyah Free: 1.950 mm

Altezza Voyah Free: 1.645 mm

Passo Voyah Fee: 2.960 mm

Capacità bagagliaio Voyah Free: 560 litri (espandibile fino a 1.320 litri)

Peso Voyah Free: 2.340 kg

Voyah Free: il motore e la batteria

Il Voyah Free, con le sue quattro ruote motrici, risulta essere anche un’auto molto potenza: ha 489 cavalli ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi. Dati certamente importanti considerato il peso del veicolo (abbiamo visto nel paragrafo precedente che è di 2.340 kg) ma anche il fatto che, come abbiamo detto in precedenza, si tratta di un Suv 100% elettrico.

Come per ogni altra automobile elettrica, è importanti soffermarsi anche sulla batteria che è montata all’interno del Voyah Free. L’autonomia dichiarata dalla casa costruttrice è di 500 chilometri, il ché permette a questa Suv di poter fare anche dei viaggi abbastanza lunghi prima di essere costretti a fermarsi per la ricarica. Chiunque abbia già un’automobile elettrica o sia interessato ad avvicinarsi a questo mondo sa quanto sia importante una batteria che consente all’auto di avere una notevole autonomia, in mondo da non essere sempre costretti a trovare una colonnina di ricarica libera quando si è in viaggio.

Voyah Free: il prezzo

Ma quanto costa il Voyah Free? Il prezzo esatto per il mercato italiano non è ancora stato comunicato ma sarà intorno ai 70.000 euro.