Ricarica auto elettrica: non esiste solo una modalità, come funziona

Sapevate che non esiste un solo modo per ricaricare la batteria dell'auto elettrica? Ecco tutto quello che c'è da sapere a riguardo

Fonte: Normativa per le colonnine Come funziona la ricarica di un auto elettrica

Sono sempre di più gli automobilisti che scelgono di acquistare una vettura elettrica e, soprattutto, sono sempre di più coloro che decidono di avvicinarsi a questo mondo: chi con curiosità, chi ancora con molta diffidenza. Ad alimentare questa diffidenza è una questione che genera ancora un po’ di confusione: i tempi di ricarica della batteria. È vero che per fare un “pieno” serve almeno mezzo giornata? Bisogna per forza fare tappe interminabili quando si affronta un viaggio lungo? Cerchiamo ora di fare chiarezza sulla questione e di rispondere a tutte queste domande riguardo ai tempi di ricarica delle batterie delle auto elettriche. Ma non solo: vediamo anche quali sono le varie modalità di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici.

Colonnine di ricarica pubbliche e private

Le batterie delle automobile elettriche si ricaricano attraverso le apposite stazioni di ricarica che possono essere le colonnine di ricarica pubbliche (quelle accessibili a tutti che troviamo nelle stazioni di ricarica, nelle aree di sosta, nei parcheggi) oppure le colonnine di ricarica private (che il proprietario dell’auto può installare nel proprio garage o nel proprio cortile). A cambiare è la potenza massima ma anche la modalità ricarica che, come è facile immaginare, influisce sulla velocità di ricarica.

Fatta questa necessaria premessa, vediamo ora nel dettaglio quali sono i tempi di ricarica delle batteria delle auto elettriche per ogni modalità.

I diversi tipi di ricarica delle batterie delle auto elettriche

Ricaricare la batteria di un’auto elettrica non è come fare il pieno di benzina dove, pur cambiando il prezzo tra un distributore e un altro, i tempi e le modalità sono sempre uguali. È infatti importante precisare che esistono diverse modalità di ricarica delle automobili elettriche, ognuna delle quali prevede tempi differenti. Per la precisione, la norma IEC 61851-1 identifica quattro modalità di ricarica dei veicoli elettrici, in base al tipo di connessione del veicolo alla rete elettrica e ad altre specifiche tecniche.

Ricarica Modalità 1: ricarica lenta attraverso presa elettrica casalinga.

Ricarica Modalità 2: ricarica mediamente lenta attraverso il dispositivo Incable Control Box.

Ricarica Modalità 3: ricarica lenta o medio rapida nelle stazioni di ricarica private “wall box” o pubbliche.

Ricarica Modalità 4: ricarica rapida o ultrarapida attraverso le stazioni di ricarica pubbliche.

La ricarica in Modalità 1

I tempi di ricarica attraverso questa modalità variano tra le 6 le 8 ore. La ricerca avviene attraverso una presa di corrente 16 A in corrente alternata, la potenza massima arriva fino a un massimo 7 kW. In pratica la ricarica avviene tramite una classica presa Shuko. Attenzione: è importante sottolineare come questa modalità di ricarica non sia indicate per le automobili ma solamente per le bici elettriche e alcuni modelli di scooter elettrici.

La ricarica in Modalità 2

Anche questa è una modalità di ricarica lenta, servono sempre dalle 6 alle 8 ore per poter fare il pieno al proprio veicolo, ma a differenza di quella precedentemente illustrata è indicata per le automobili. Questa modalità comporta l’utilizzo di un’unità di controllo fra l’automobile e la rete elettriche (il Sistema di sicurezza PWM). La ricarica avviene tramite la presa di corrente domestica 16 A o tramite quella industriale 32 A. La potenza massima è di 22 kW.

La ricarica in Modalità 3

È la ricarica che avviene attraverso le colonnine fisse o wall box. Con questa modalità di ricarica i tempi di ricarica della batteria dipendono dal connettore alla rete elettrica che si utilizza (vedremo più avanti quali sono tutti i tipi di connettori): con una presa di corrente 16 A a corrente alternata i tempi sono sempre nell’intervallo compreso tra le 6 e le 8 ore, con un connettore 63 A a 400V si riducono drasticamente e vanno dai 30 minuti a 1 ora.

La ricarica in Modalità 4

È la modalità di ricarica della batteria dell’auto elettrica più veloce. I tempi variano fra i 5 e i 10 minuti. In questo caso la ricarica è eseguita presso le stazioni di ricarica pubbliche utilizzando un connettore fino a 200 A e 400 V in corrente continua (è l’unica modalità di ricarica a corrente continua e non alternata). La potenza massima in questo caso è fino a 150 kW o addirittura fino a 350 kW.

Connettori per le colonnine di ricarica in corrente alternata: i diversi tipi

Per ricaricare la batteria dell’auto elettrica alla colonnina di ricarica è necessario che il cavo che collega la stazione di ricarica al veicolo sia compatibile. Un qualcosa che appare scontato ma è bene sapere che esistono vari tipi di connettori, diversi tra loro. Iniziamo con il vedere quali sono i connettori per le colonnine di ricarica in corrente alternata.

Dispositivo Tipo 1: è un connettore monofase con supporto fino a 32 A e 230 V e convente di ricaricare la propria automobile a una velocità fino a 7,4 kW. Si trova solamente sul veicolo.

Dispositivo Tipo 2: è un connettore trifase compatibile con una corrente fino a 32 A e 230 V o, a seconda del dispositivo a 63 A e 400 V. Si trova sia lato veicolo che lato colonnina

Dispositivo Tipo 3: esistono due tipo di connettori di Tipo 3, quelli di Tipo 3A e quelli di Tipo 3C. Il primo è utilizzato esclusivamente per i veicoli più leggeri, come le biciclette o come gli scooter, il secondo può essere invece utilizzato anche per le automobile. Il connettore di Tipo 3C può essere monofase (32 A e 230 V) o trifase (32 A e 400 V). Si trova solamente lato colonnina.

Connettori per le colonnine di ricarica in corrente continua: i diversi tipi

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la ricarica della batteria del proprio veicolo elettrico può avvenire anche in Modalità 4, ovvero rapida o ultrarpida con le colonnine di ricarica a corrente continua. Facile immaginare che per questo tipo di colonnine esistano connettori differenti: vediamo quali sono.

Dispositivo CHAdeMO: è il connettore per la ricarica a corrente continua più diffuso al mondo. Questo sistema, sviluppato in Asia, consente ricariche molto veloci.

Dispositivo CCS: è una sorta di evoluzione del CHAdeMO. Consente sia la ricarica rapida in corrente continua che la ricarica lenta in corrente alternata. In Europa questo dispositivo è realizzato a partire dal connettore di Tipo 2 che abbiamo visto in precedenza e prende il nome Combo2. Fra i connettori per le colonnine di ricarica in corrente continue questo è quello più utilizzato in Europa.