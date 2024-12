Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa JAECOO La nuova proposta cinese: JAECOO 5

JAECOO, il marchio emergente del Gruppo Chery, si prepara ad ampliare la sua gamma di SUV con l’arrivo della JAECOO 5 nel 2025. Questo nuovo modello si posizionerà strategicamente sotto la JAECOO 7, già presente sul mercato italiano, e promette di portare una ventata di freschezza nel segmento dei SUV compatti. Il suo impatto potrebbe essere molto forte, grazie a un prezzo competitivo.

JAECOO 5: design squadrato e robusto

La JAECOO 5 si presenta con un design moderno e accattivante, in linea con l’estetica degli altri modelli JAECOO. Le sue linee squadrate conferiscono un aspetto robusto, con un frontale quasi verticale dominato da un’ampia griglia che esibisce con orgoglio il lettering del marchio. I fari sottili a sviluppo orizzontale aggiungono un tocco di eleganza e sportività. Con una lunghezza di circa 4,38 metri, la JAECOO 5 si colloca a metà strada tra il segmento B e il segmento C, offrendo uno spazio interno generoso e versatile. Il bagagliaio, con una capacità di 480 litri, può essere ampliato fino a 1.180 litri abbattendo i sedili posteriori, garantendo la massima flessibilità per il trasporto di bagagli e attrezzature.

Pensata per soddisfare le esigenze di un pubblico dinamico, la JAECOO 5 è dotata di una serie di componenti pratiche:

ganci originali nel bagagliaio: per fissare saldamente i carichi;

per fissare saldamente i carichi; luci da campeggio multiuso: per illuminare le avventure all’aria aperta;

per illuminare le avventure all’aria aperta; capacità di traino di 1.250 kg: per trainare rimorchi e roulotte;

per trainare rimorchi e roulotte; portapacchi con carico fino a 75 kg: per trasportare attrezzature sportive o bagagli extra;

per trasportare attrezzature sportive o bagagli extra; completano il look esterno i cerchi da 18 pollici, che conferiscono un tocco di sportività e raffinatezza.

Interni minimalisti e tecnologia avanzata

L’abitacolo della JAECOO 5 si distingue per il suo stile minimalista, in linea con le tendenze del design contemporaneo. La plancia è dominata da un grande display verticale da 13,2 pollici dedicato al sistema di infotainment, che offre un’esperienza di guida connessa e intuitiva. Dietro al volante, un piccolo schermo digitale fornisce al conducente tutte le informazioni essenziali sulla vettura. L’abitacolo è inoltre arricchito da un tetto panoramico che amplifica la sensazione di spazio e luminosità.

Tra le dotazioni di comfort, la JAECOO 5 include:

pad per la ricarica wireless: per ricaricare i dispositivi mobili senza fili;

per ricaricare i dispositivi mobili senza fili; sistema di controllo intelligente della temperatura: che regola automaticamente il livello di calore dell’abitacolo in base alle esigenze in tempo reale, garantendo il massimo comfort per i passeggeri e gli animali domestici.

Motorizzazioni efficienti e modalità offroad

La JAECOO 5 sarà inizialmente disponibile con un motore 4 cilindri turbo benzina da 1,6 litri in grado di erogare 147 CV. Successivamente, la gamma si amplificherà con l’arrivo di una versione Full Hybrid e di una variante 100% elettrica con una potenza di 204 CV e una batteria da 67 kWh.

Pur non disponendo della trazione integrale, la JAECOO 5 si dimostra un SUV versatile e capace grazie al sistema ARDIS (All Road Drive Intelligent System). Questa tecnologia innovativa gestisce in modo intelligente i parametri di funzionamento del veicolo per adattarsi a diverse condizioni stradali, garantendo la massima efficacia di guida in città, in autostrada, su sabbia, su neve e sul bagnato.

Per affrontare i percorsi fuoristrada con maggiore sicurezza, la JAECOO 5 è dotata del sistema Hill Descent Control (HDC), che regola automaticamente la velocità in discesa su terreni ripidi e accidentati. Inoltre, la vista panoramica a 540° offre una visuale completa dell’ambiente circostante, consentendo al conducente di valutare accuratamente le condizioni della strada e di manovrare in totale sicurezza, soprattutto su strade strette e tortuose. La JAECOO 5 si pone ai vertici della categoria anche in termini di sicurezza, grazie a una completa dotazione di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che offrono un’assistenza alla guida di Livello 2.

Prezzo competitivo e posizionamento di mercato

Il prezzo ufficiale della JAECOO 5 non è ancora stato comunicato, ma visto il suo posizionamento sotto la JAECOO 7, che parte da 33.900 euro in Italia, si può ipotizzare un prezzo di partenza attorno ai 30.000 euro. Con la sua combinazione di design accattivante, praticità, tecnologia avanzata, prestazioni off-road e sicurezza di alto livello, la JAECOO 5 si candida a diventare un protagonista nel segmento dei SUV compatti, attirando l’attenzione di un pubblico giovane e dinamico alla ricerca di un veicolo versatile e affidabile per affrontare le sfide quotidiane e le avventure del weekend.