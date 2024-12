JAECOO 7 al debutto in Italia: il SUV urbano che ridefinisce lo stile e la tecnologia

Dopo il successo globale, il nuovo SUV JAECOO 7 si prepara ad approdare in Italia. Con un design audace, interni all’avanguardia e prestazioni eccellenti, punta a conquistare gli automobilisti italiani nel segmento delle Urban SUV. Presentato per la prima volta al Salone di Shanghai nell’aprile del 2023, JAECOO 7 si distingue come una delle novità più promettenti nel panorama dei SUV urbani. Prodotto dal colosso cinese Chery, lo stesso che ha già lanciato il modello OMODA 5, JAECOO 7 ha rapidamente attirato l’attenzione nei mercati internazionali grazie a una combinazione vincente di tecnologia avanzata, design robusto e prestazioni affidabili. In Italia già dalla scorsa estate, disponibile in concessionaria, è pronta a segnare un nuovo capitolo per il marchio.

Design evocativo: potenza e stile si incontrano …linee decise e dettagli curati

JAECOO 7 è un SUV urbano che non passa inosservato. Il nome stesso – una fusione tra “Jäger”, cacciatore in tedesco, e “cool” – racconta la sua doppia anima: forte e moderno. Le linee squadrate e la silhouette imponente si combinano armoniosamente con dettagli eleganti, come la griglia anteriore esagonale a linee verticali e il logo oversize sul cofano. L’estetica si completa con elementi come il tetto spiovente, le luci diurne a matrice LED e le maniglie elettriche a filo, che sottolineano l’attenzione ai dettagli. I cerchi in lega da 19 pollici e la firma luminosa a tutta larghezza sul retro rafforzano ulteriormente l’identità stilistica di un SUV progettato per distinguersi.

Comfort e tecnologia a bordo: un salotto su quattro ruote

Entrare in JAECOO 7 significa immergersi in un ambiente raffinato e tecnologico. L’abitacolo, studiato per garantire il massimo comfort, offre spazi ampi e materiali di alta qualità. Il cuore tecnologico è rappresentato dal grande touchscreen da 14 pollici, che integra le principali funzioni di controllo e infotainment. A questo si aggiunge un selettore del cambio elettronico dal design ispirato agli aerei da caccia e una piastra per la ricarica wireless ad alta potenza. Tra i dettagli che fanno la differenza spicca il tetto panoramico da 1,1 metri quadrati, che illumina l’abitacolo con luce naturale durante il giorno e offre una suggestiva illuminazione ambientale a 64 colori durante la notte. I sedili, progettati con supporto laterale e regolazioni avanzate, offrono un comfort superiore grazie alla memoria integrata, alla ventilazione e al riscaldamento. A rendere ogni viaggio ancora più piacevole, un sistema audio premium firmato Sony con otto altoparlanti assicura un’esperienza sonora immersiva.

Motorizzazione avanzata: prestazioni e affidabilità… turbo e con trazione integrale intelligente

Sotto il cofano, JAECOO 7 monta un motore turbo benzina da 1,6 litri, parte della famiglia ACTECO sviluppata internamente da Chery. Questo quattro cilindri è in grado di erogare 145 cavalli (108 kW), offrendo un equilibrio tra potenza e consumi efficienti. Grazie a tecnologie come la combustione intelligente iHEC e la gestione variabile delle valvole, il motore garantisce prestazioni affidabili in ogni situazione. Il cambio è un doppia frizione a bagno d’olio, calibrato per passaggi di marcia ultraveloci in soli 0,2 secondi. Completa il tutto la trazione integrale intelligente “Intelligent AWD”, che regola la distribuzione della coppia tra gli assi in base alle condizioni della strada. Il sistema offre sette programmi di guida, di cui tre per l’asfalto (Economy, Standard e Sports) e quattro per fondi difficili come sabbia, fango, neve e sterrati.

Sicurezza senza compromessi

JAECOO 7 si distingue anche per il livello di sicurezza, sia passiva che attiva. L’80% della struttura è realizzata in acciai altoresistenziali, con zone di deformazione progressiva per assorbire gli urti. Airbag anteriori, laterali e a tendina, insieme agli attacchi ISOFIX, garantiscono la massima protezione per tutti i passeggeri. La dotazione di serie include 21 sistemi ADAS, tra cui l’Adaptive Cruise Control, il Traffic Jam Assist e funzioni avanzate come il Blind Spot Detection e l’Automatic Emergency Braking. Questi dispositivi consentono al JAECOO 7 di offrire una guida autonoma di Livello 2, rendendo ogni viaggio più sicuro e confortevole.

Una proposta competitiva per il mercato italiano

JAECOO 7 è disponibile in Italia a partire da 33.900 euro per la versione Premium con trazione anteriore, mentre la variante top di gamma Exclusive 4WD è offerta a 37.900 euro. Inoltre, gli acquirenti possono usufruire di una formula di finanziamento flessibile tramite CA Auto Bank, che prevede rate iniziali da 299 euro per i primi quattro anni e successive rate da 359 euro. Questa strategia rende JAECOO 7 una scelta accessibile per chi cerca un SUV urbano moderno e completo.

Un SUV pensato per il futuro

Con JAECOO 7, Chery punta a ridefinire gli standard nel segmento delle Urban SUV. Tra design distintivo, tecnologie avanzate e una meccanica affidabile, questo modello promette di diventare un punto di riferimento sul mercato italiano. L’attesa è alta, e gli automobilisti italiani non vedono l’ora di scoprire questo nuovo protagonista delle strade urbane e non solo.