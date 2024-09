Fonte: Ufficio Stampa Jaecoo Il SUV parte da 33.900 euro

C’è una nuova auto cinese pronta a ritagliarsi il suo spazio sul mercato italiano: debutta ufficialmente, infatti, la nuova Jaecoo 7. Si tratta di un SUV compatto che, anche grazie a un prezzo accessibile, proverà a convincere gli automobilisti italiani. Il nuovo modello di Jaecoo, marchio parte del Gruppo Chery, è disponibile sul mercato italiano in due varianti. Il modello è tra i protagonisti del Salone dell’auto di Torino.

Un SUV compatto a benzina

La Nuova Jaecoo 7 è uno dei modelli più interessanti tra le novità in arrivo dalla Cina di quest’anno. Il modello fa parte del Gruppo Chery, presente in Italia con i brand Jaecoo e Omoda. Si tratta di un SUV con una lunghezza di circa 4,5 metri che andrà a scontrarsi con modelli di ampia diffusione come la Volkswagen Tiguan e la Peugeot 3008. Il modello di Jaecoo arriva sul mercato in due varianti, la Premium con trazione anteriore e la Exclusive con trazione integrale. Per entrambi gli allestimenti, in ogni caso, c’è una dotazione di serie ricca.

Già il modello Premium, infatti, propone i cerchi in lega da 19 pollici oltre a fari full LED, sedili anteriori riscaldabili, sedile conducente regolabile elettricamente, clima automatico bi-zona, tetto panoramico apribile e display da 13,2 pollici, con possibilità di sfruttare sia Android Auto che Apple Car Play. La dotazione include anche i sensori di parcheggio, sia anteriori che posteriori. Di serie, inoltre, ci sono vari sistemi di guida assistita di Livello 2. Con la versione Exclusive, la dotazione cresce con vari elementi aggiuntivi, a partire da un display più grande (14,8 pollici). Come detto, in questo caso, c’è anche la trazione integrale di serie.

Entrambe le versioni di Jaecoo 7 si basano su un motore 1.6 turbo benzina in grado di erogare una potenza massima di 147 CV oltre che con una coppia motrice di 275 Nm. Il motore è abbinato al cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti. Per quanto riguarda le prestazioni, queste riflettono le capacità del motore. Non si tratta, infatti, di un SUV sportivo ma di un modello spazioso, pensato principalmente per le famiglie e per chi vuole viaggiare comodo. Il SUV può arrivare fino a una velocità massima di 180 km/h mentre lo 0-100 km/h viene completato in 10,3 secondi (che diventano 11,8 secondi scegliendo la versione con trazione integrale).

I prezzi

La nuova Jaecoo 7 arriva in Italia, come detto, in due versioni. La versione Premium è disponibile con un prezzo di 33.900 euro mentre per la versione Exclusive c’è un prezzo di listino di 37.900 euro. A disposizione della clientela ci sono sei diverse colorazioni: bianco Khaki (incluso nella dotazione di serie), nero Carbon Cristal, grigio argento Moonlight Silver, grigio Olive Grey, verde Model Green e rosso Blood Red (con un sovrapprezzo di 600 euro).

C’è anche una promo lancio con finanziamento in collaborazione con CA Auto Bank. La promo prevede anticipo a partire da 9.080 euro oltre a 48 rate da 299 euro e poi altre 48 rate da 359 euro, con possibilità di riscattare la vettura, dopo i primi quattro anni, al prezzo fisso garantito di 14.494 euro. Per ordinare il SUV è possibile recarsi in una delle concessionarie autorizzate (sono decine, sparse in tutta Italia). Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale omodajaecooitalia.com.