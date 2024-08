OMODA-JAECOO: Debutto italiano dei nuovi SUV del Gruppo Chery

In Europe for Europe: il gruppo cinese approda in Italia con OMODA 5 e JAECOO 7, pronti a conquistare il mercato con una strategia mirata e ambiziosa.

Una location prestigiosa per un evento altrettanto importante: il debutto ufficiale di OMODA-JAECOO sul mercato italiano è stata fatto a Milano. Dove? La scelta è stata l’Hotel Excelsior Gallia, cheper una sera ha ospitato Il Gruppo Chery, colosso automobilistico cinese, per annunciare con orgoglio l’arrivo dei suoi brand OMODA e JAECOO, segnando, così una tappa fondamentale nella sua strategia di espansione europea.

Il debutto di OMODA-JAECOO: i modelli e le strategie

Il marchio OMODA-JAECOO fa il suo ingresso in Italia con due modelli di punta: il SUV OMODA 5 e il JAECOO 7. La campagna di preordine per OMODA 5 è già aperta, con un prezzo di partenza competitivo di 27.900 euro. Questo modello sarà disponibile con una motorizzazione a benzina 1.6 TGDI turbo e, successivamente, con una variante full electric. JAECOO 7, invece, sarà disponibile a partire da settembre e includerà una versione PHEV (plug-in hybrid) oltre alla tradizionale motorizzazione a combustione interna.

La rete di vendita e assistenza di OMODA-JAECOO in Italia è già ben strutturata, contando su oltre 40 punti vendita gestiti da 28 società imprenditoriali. Questa capillare presenza sul territorio italiano garantirà ai clienti un facile accesso ai servizi di vendita e post-vendita, confermando l’impegno del gruppo Chery a fornire un’esperienza d’acquisto e di possesso di alto livello.

Fonte: Ufficio Stampa OMODA | JAECOO

Un colosso internazionale

Chery è un gigante nel panorama automobilistico globale, presente in 5 continenti con sei centri di “Ricerca e Sviluppo” e 17 stabilimenti di produzione. Nel 2023, Chery ha venduto 1,88 milioni di veicoli, di cui 940.000 esportati, mantenendo una solida posizione come principale esportatore cinese per il ventunesimo anno consecutivo. Con oltre 4.000 concessionari partner e più di 80.000 dipendenti nel mondo, il gruppo ha dimostrato una costante crescita e un’elevata capacità di adattamento alle dinamiche dei mercati internazionali.

Una visione europea

La strategia “In Europe for Europe” non è solo uno slogan, ma un vero e proprio piano d’azione. Il gruppo Chery intende stabilire in Europa solide basi di vendita e assistenza, per diventare un player locale a tutti gli effetti. Questo significa non solo importare veicoli, ma anche creare centri di Ricerca e Sviluppo, stabilimenti di produzione e una supply chain europea. Secondo il Vice President di Chery Automobile, Zangshan Zhang, l’obiettivo è mettere sempre il cliente al centro, garantendo capacità di reazione rapide e soluzioni personalizzate.

Un impegno sociale ed economico

Il lancio di OMODA-JAECOO in Italia riflette la filosofia del Gruppo Chery di integrarsi profondamente nelle comunità locali. Non si tratta solo di vendere automobili, ma di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. Questo approccio win-win mira a creare valore per tutti i soggetti coinvolti: dalla governance europea ai fornitori, dai concessionari ai clienti, fino alle istituzioni finanziarie.

Italia: un mercato strategico

Dopo il successo del lancio in Spagna, l’Italia rappresenta il secondo mercato europeo per l’ingresso di OMODA-JAECOO. La scelta non è casuale: il nostro Paese ha una lunga e prestigiosa tradizione automobilistica, essendo la patria del design automobilistico e delle grandi produzioni di lusso. «L’Italia ha una storia automobilistica incredibile», afferma Zangshan Zhang, «è la patria del car design e delle grandi produzioni di lusso famose in tutto il mondo. Approdare in questa realtà ci riempie di orgoglio e sarà un onore consolidare partnership locali, rafforzando ulteriormente il nostro rapporto con questo meraviglioso Paese».

OMODA-JAECOO Automotive Italy SRL

OMODA-JAECOO è uno dei brand di punta del gruppo Chery. Fondata nel 1997 e con headquarter a Wuhu, Chery è diventata il principale esportatore automobilistico cinese. Con 1,8 milioni di vetture prodotte e 900.000 esportate, Chery si propone di conquistare il mercato italiano con una gamma di veicoli che spazia dai motori a combustione interna alle soluzioni elettrificate e 100% elettriche. L’arrivo del brand OMODA-JAECOO in Italia segna l’inizio di una nuova era per il mercato automobilistico locale, che potrà beneficiare della qualità e dell’innovazione dei veicoli Chery.

Il debutto di OMODA-JAECOO in Italia è molto più di una semplice espansione commerciale; è l’inizio di una nuova avventura che vede il gruppo Chery impegnato a diventare un protagonista nel panorama automobilistico europeo. Con una strategia chiara e ambiziosa, il gruppo è pronto a offrire ai clienti italiani veicoli all’avanguardia, un servizio eccellente e un impegno concreto verso lo sviluppo economico e sociale del Paese. Il futuro dell’automotive in Italia promette di essere ancora più brillante con l’arrivo di OMODA-JAECOO.