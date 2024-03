Fonte: 123rf

Da tempo ormai il settore dell’industria automobilistica ha imboccato la strada di una mobilità sostenibile. Le vetture elettriche si stanno sempre di più ritagliando uno spazio in questo settore, come dimostrano i dati di vendita in continuo aumento anche se i numeri, paragonati a quelli complessivi di vetture vendute, sono ancora molto bassi. Ben maggiore invece il numero di automobili ibride che vengono acquistate dagli automobilisti: tra queste da segnalare un interesse sempre maggiore nei confronti delle Plug-In Hybrid, auto che in certi casi sono anche in grado di percorrere numerosi chilometri in modalità completamente elettrica, permettendo così un risparmio per quanto riguarda i consumi. E di questa capacità di viaggiare a impatto zero ne è felice anche l’ambiente. Vediamo allora quali sono le automobili Plug-In Hybrid in grado di percorrere il maggior numero di chilometri in modalità completamente elettrica e quanto costano i vari modelli in commercio.

Cosa sono le auto Plug-In Hybrid? Le caratteristiche

Per prima cosa facciamo però chiarezza su ciò che si intendo per Plug-In Hybrid. Quando si parla di automobili ibride non si deve commettere l’errore di pensare che siano tutte uguali, ne esistono infatti di tre tipi differenti con caratteristiche (ma anche prezzi) diverse: le Mild Hybrid, le Full Hybrid e le Plug-In Hybrid. Quest’ultime si differenziano da quelle appartenenti alle altre due categoria per una caratteristica principale: possono essere collegate alle colonnine di ricarica esattamente come le classiche automobile elettriche.

Basta ciò per comprendere come le automobili che appartengono all’insieme delle Ibride Plug-In sono una sorta di trait d’union fra le automobili ibride e quelle puramente elettriche. Queste vetture hanno un motore termico che è abbinato a uno o più molti elettrici, con quest’ultimi che sono alimentati da batterie agli ioni di litio.

Il motore elettrico agisce durante la fase di avviamento dell’automobile ma anche in quella di accelerazione, permettendo quindi alla vetture di percorrere diversi chilometri in modalità completamente elettrica (vedremo nei paragrafi successivi che si possono anche superare i 100 chilometri a zero emissioni). Il numero di chilometri dipende da diversi fattori tra cui, ovviamente, la capacità della batteria.

Essendo queste automobili più simili rispetto a tutte le altre ai veicoli puramente elettrici, hanno un prezzo di listino più alto, soprattutto se paragonato a quello degli stessi modelli che hanno una motorizzazione differente.

Le auto ibride Plug-In che percorrono più chilometri in elettrico

Dopo aver compreso che cosa si intende quando si parla di vedute Plug-In Hybrid, arrivano al punto focale dell’articolo. Vediamo allora qual è la classifica delle automobili ibride Plug-In che permettono di percorrere il maggior numero di chilometri in modalità elettrica, dalla prima alla quinta posizione:

1) Mercedes GLC: 136 km

2) Range Rover Sport: 121 km

3) Range Rover: 119 km

4) Mercedes Classe C: 116 km

5) Mercedes GLE: 104 km

Come possiamo vedere, sono solamente due le case automobilistiche che al momento hanno realizzato veicoli ibridi Plug-In che sono in grado di percorrere oltre 100 chilometri in modalità elettrica: la Mercedes (con tre auto nelle prime cinque posizioni, di cui una, la Mercedes GLC, al primo posto) e la Land Rover (con due modelli di Range Rover nei due gradini più bassi del podio).

Quanto costano le Mercedes e le Land Rover ibride Plug-In?

I cinque modelli di automobili ibride Plug-In che abbiamo riportato nelle classifica nel paragrafo precedente non sono certo tra le più economiche della categoria. Anzi.

Se si vuole per esempio acquistare la Mercedes GLC, che come abbiamo visto è l’automobile ibrida Plug-In che permette di percorrere il maggior numero di chilometri in modalità elettrica (ben 136) bisogna mettere in preventivo una spesa minima di 81.142 euro: è questo infatti il prezzo base di questo modello.

Costano invece ben di più i due modelli di Land Rover che troviamo nella graduatoria rispettivamente al secondo e al terzo posto: il prezzo base della Range Rover è 146.500 euro, quello della Range Rover Sport è di 112.500 euro. Più bassi invece, rispetto a quanto costano le Land Rover, i prezzi degli altri due modelli di Mercedes presenti nella classifica: per acquistare la Mercedes Classe C sono necessari almeno 60.749 euro, per la Mercedes GLE è di 98.250. Facciamo un riepilogo dei prezzi base:

Mercedes GLC: prezzo di listino 81.142 euro

Range Rover Sport: prezzo di listino 112.500 euro

Range Rover: prezzo di listino 146.500 euro

Mercedes Classe C: prezzo di listino 60.749 euro

Mercedes GLE: prezzo di listino 98.250 euro

Altri modelli di auto ibride Plug-In

I dati che abbiamo riportato potrebbero far pensare che per poter acquistare un’automobile ibrida Plug-In, in grado di percorrere diversa strada in modalità elettrica, sia necessario spendere cifre importanti, superiori ai 60.000 euro. Ma non è così: ci sono anche diversi altri modelli di automobili ibride Plug-In, che sono in grado di percorrere numerosi chilometri a zero emissioni (avvicinandosi alla quota dei 100 chilometri), che possono essere acquistati a cifre inferiori.

Certo non sono comunque automobili economiche, per tutte le tasche, i modelli ibridi Plug-In sono comunque mediamente più costosi rispetto a quelle delle altre automobili ibride, per non parlare delle vetture con il motore termico, che sia a benzina o diesel.

La BMW Serie A Active Tourer, per esempio, è in grado di percorrere 92 chilometri in modalità elettrica e ha un prezzo di partenza di 46.750 euro. Più o meno percorrere lo stesso numero di chilometri a emissioni zero la BMW X1 (i chilometri dichiarati in modalità elettrica sono 91) che può essere acquistata con 51.700 euro.

Si scende di prezzo con la Toyota Prius Plug-In Hybrid, che può percorrere fino a 86 chilometri in modalità elettrica e che ha un prezzo di listino di 42.200 euro. Costa ancora meno la Mazda MX-30: 38.520 euro e guidandola si possono fare fino a 85 chilometri senza utilizzare il motore termico. Costa invece 48.284 euro la Mercedes A 250, che permette di percorrere 83 chilometri in modalità elettrica.

Facciamo il riepilogo dei prezzi e dei chilometri che sono in grado di percorrere questi altri modelli di automobili elettriche:

BMW Serie A Active Tourer: 92 km, prezzo di listino 46.750 euro.

BMW X1: 91 km, prezzo di listino 51.700 euro.

Toyota Prius Plug-In Hybrid: 86 km, prezzo di listino 42.200 euro.

Mazda MX-30: 85 km, prezzo di listino 38.520 euro.

Mercedes A 250: 83 km, prezzo di listino 48.284 euro.