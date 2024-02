Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La divisione N di Hyundai in pochi anni dalla nascita ha creato un entusiasmo e un’euforia fuori dal comune, merito delle sue esuberanti vetture a benzina, taglianti nelle curve e affamate sui rettilinei. Adesso, inseguendo la transizione energetica, è tempo di dedicarsi all’elettrico come la Casa coreana ci ha già dimostrato con l’eccezionale Ioniq 5 N da 650 CV, che non vuole far rimpiangere a nessuno le glorie del recente passato.

Certo, a qualcuno potrebbe scendere una lacrimuccia pensando alle i20 N e i30 N prossime alla pensione. D’altronde, in Europa vigono delle regole ferree per quanto riguarda le emissioni di CO2, quindi meglio passare la palla all’elettrico.

Un addio doloroso

La schiera di appassionati che sono stati convinti e conquistati dalla bontà tecnica delle Hyundai vestite di N, si devono rassegnare. La Kona N è già scomparsa dai listini con l’arrivo della nuova generazione del SUV compatto, mentre adesso tocca dire addio alla i30 N, hot hatchback da 280 CV e alla più piccola i20 N da 204 CV. Sono state le vere portabandiera di un mondo che è prossimo all’estinzione, essendo state concepite per chi cerca divertimento e coinvolgimento a 360 gradi che passa anche attraverso un sound magnetico.

“Hyundai Motor ha deciso di cessare la produzione dei modelli a combustione della famiglia N per il mercato europeo nella prima metà dell’anno. Ciò fa seguito all’impegno del marchio per offrire ai clienti europei una gamma di prodotti a emissioni zero entro il 2035 e di essere al 100% neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio in tutte le fasi della produzione e del funzionamento delle auto entro il 2045. In Germania, le versioni i20 N e i30 N sono ancora presenti nel configuratore su hyundai.de e continueranno a essere disponibili nelle concessionarie anche quest’anno, probabilmente fino alla fine dell’anno, a seconda del numero di unità disponibili in magazzino“, affermando i vertici europei del Brand, con sede in Germania.

“Con la IONIQ 5 N come pioniera dei veicoli elettrici Hyundai ad alte prestazioni, è stato annunciato il passaggio a medio termine da “Combustion N” a “Electric N”. I nostri clienti potranno quindi beneficiare di sviluppi tecnologici che renderanno i veicoli elettrici ancora più interessanti in futuro“, concludono gli uomini di Hyundai.

Hyundai si concentra sull’elettrico

Per le Hyundai N c’è un capitolo che si chiude, ma altre pagine di storia da scrivere da protagoniste, continuando a incantare per sportività ed esuberanza. Sarà differente il modo di guidarle, ma sarà uguale il modo di amarle. Questa è la garanzia offerta dal costruttore sudcoreano.

Dunque, dopo i propulsori a benzina che hanno dettato legge in questi ultimi e intensi anni, ci sarà la trazione elettrica a fare la voce grossa. Intanto, il listino Hyundai può già contare sulla Ioniq 5 N, ma presto potrebbe essere arricchito con qualcosa di altrettanto gustoso e sfizioso. La sensazione è che la prossima a sbarcare nell’orbita del mercato possa essere la Ioniq 6 N che, forte dei suoi 650 CV potenziali, potrebbe divenire senza indugio la più potente e veloce di sempre. Non resta che aspettare fiduciosi, finora Hyundai non ha mai tradito le aspettative.