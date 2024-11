Mazda CX-80: spazio, lusso e tecnologia ibrida per il mercato europeo

Lanciata nel 2024, questa vettura a tre file coniuga eleganza, comfort e innovazione tecnologica, posizionandosi come una delle opzioni più interessanti per chi cerca un’auto familiare senza rinunciare a prestazioni e stile.

Dimensioni generose e versatilità interna

Con una lunghezza di quasi cinque metri, CX-80 si distingue per la spaziosità dell’abitacolo, configurabile per sei o sette passeggeri. La seconda fila offre soluzioni modulari, con sedili scorrevoli di 12 cm e schienali reclinabili fino a 33 gradi, per un comfort personalizzato. Anche la terza fila, spesso penalizzata nei SUV, risulta accogliente per persone fino a 1,70 m, con prese USB-C e bocchette d’aria dedicate. Il bagagliaio, ampio e versatile, soddisfa sia le esigenze quotidiane sia quelle di lunghi viaggi in famiglia.

Fonte: Ufficio Stampa Mazda

Stile giapponese e materiali di alta qualità

Il design di CX-80 riprende i principi estetici giapponesi, combinando linee eleganti con dettagli robusti. La verniciatura Takuminuri introduce nuove tonalità come Artisan Red e Melting Copper, che esaltano le dimensioni e le proporzioni del veicolo. All’interno, i materiali di alta qualità, come la pelle Nappa e il legno d’acero negli allestimenti più ricchi, sottolineano il carattere premium del SUV. La plancia riprende il design di CX-60, con un mix di tecnologia e artigianalità tipica del marchio.

Motorizzazioni per ogni esigenza

Mazda propone due opzioni ibride per CX-80. La versione Plug-in Hybrid combina un motore benzina 2.5 con un elettrico da 175 CV, per una potenza complessiva di 327 CV e un’accelerazione 0-100 km/h in soli 6,8 secondi. La variante diesel mild hybrid, con il 3.3 litri sei cilindri in linea, offre 249 CV e consumi contenuti (5,7 l/100 km), ideali per lunghi tragitti. Entrambe le motorizzazioni sono abbinate a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD.

Piacere di guida e comfort su strada

Uno degli elementi che distingue CX-80 è l’equilibrio tra prestazioni dinamiche e comfort. Grazie alle sospensioni a doppio braccio oscillante all’anteriore e multi-link al posteriore, il SUV garantisce stabilità e una guida fluida, anche su superfici irregolari. Il sistema Kinematic Posture Control (KPC), mutuato dalla sportiva MX-5, riduce i movimenti del corpo in curva, aumentando la sicurezza e la precisione di guida. Questo rende la CX-80 particolarmente piacevole nei lunghi viaggi, dove si apprezza anche l’ottima insonorizzazione dell’abitacolo e la linearità delle accelerazioni.

Con il diesel mild hybrid, la guida si rivela vigorosa ma rilassata, ideale per chi desidera percorrenze lunghe senza frequenti rifornimenti grazie a un’autonomia che supera i 1.000 km. La versione Plug-in Hybrid, invece, permette di muoversi in modalità elettrica per circa 65 km, rendendola perfetta per gli spostamenti urbani sostenibili. In entrambe le configurazioni, la trasmissione automatica a otto rapporti assicura cambi di marcia fluidi e una risposta pronta in ogni situazione.

Tecnologia avanzata e sicurezza ai massimi livelli

CX-80 è dotata di un sistema di assistenza alla guida che monitora l’attenzione del conducente, intervenendo in caso di emergenza. L’integrazione con Amazon Alexa consente il controllo vocale di funzioni come climatizzazione e sedili, migliorando sicurezza e praticità. Non manca il sistema Kinematic Posture Control, ereditato dalla MX-5, che stabilizza il veicolo in curva, garantendo una guida confortevole anche su strade difficili.

Un SUV nato per distinguersi

Con prezzi che partono da 62.870 euro per la versione diesel e arrivano a 73.870 euro per la top di gamma Takumi Plus, Mazda CX-80 si posiziona come un’alternativa di lusso nel segmento dei SUV a tre file. Le sue dimensioni, la versatilità interna, le motorizzazioni efficienti e l’attenzione al design la rendono una scelta ideale per chi cerca un’auto elegante e tecnologicamente avanzata. Disponibile in Europa dall’autunno 2024, CX-80 si propone come un nuovo punto di riferimento per il mercato.