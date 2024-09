Mazda CX-80: la nuova ammiraglia spaziosa e ibrida

Mazda è pronta a lanciare sul mercato europeo la nuova CX-80, un SUV a tre file che segna un’evoluzione significativa nella sua gamma di veicoli. Presentata ufficialmente nell’aprile 2024, la CX-80 rappresenta il nuovo fiore all’occhiello del brand in Europa, progettata per competere con i marchi premium grazie a uno stile elegante, tecnologie avanzate e un’attenzione speciale al comfort e alla spaziosità.

Spaziosità senza compromessi

Il Mazda CX-80 è il SUV più grande mai offerto da Mazda in Europa. Con quasi cinque metri di lunghezza e un passo superiore ai tre metri, è significativamente più lungo del CX-60, offrendo un abitacolo estremamente spazioso. La disposizione interna prevede tre file di sedili per ospitare fino a sette passeggeri. Mazda offre diverse configurazioni per la seconda fila: una panca a tre posti, due sedili singoli con spazio di passaggio centrale o due sedili singoli con console centrale. Questa flessibilità rende la CX-80 ideale per famiglie numerose o per chi necessita di ampio spazio per i viaggi, senza rinunciare a un tocco di lusso. Con la terza fila di sedili abbattibile, il bagagliaio offre anche una grande capacità di carico, perfetto per le attività all’aria aperta o i lunghi viaggi.

Fonte: Ufficio Stampa Mazda

Eleganza e design

Il design della Mazda CX-80 è ancorato ai principi estetici giapponesi, con linee fluide e dettagli raffinati che trasmettono un equilibrio tra robustezza e grazia. La filosofia del design di Mazda, chiamata “Graceful Toughness”, si manifesta chiaramente in questo veicolo, unendo eleganza e solidità. Mazda continua a migliorare la sua distintiva tecnologia di verniciatura Takuminuri, introducendo due nuovi colori: Artisan Red e Melting Copper. Questi colori, particolarmente adatti a veicoli di grandi dimensioni, evocano profondità e raffinatezza, confermando l’attenzione del marchio alla qualità artigianale.

Motorizzazioni ibride ed efficienti

Il CX-80 sarà disponibile con due motorizzazioni ibride elettrificate, pensate per soddisfare sia le esigenze di prestazioni elevate sia quelle di efficienza ambientale. Il primo sistema è un Plug-in Hybrid (PHEV) basato su un motore a benzina da 2,5 litri e un motore elettrico da 129 kW, alimentato da una batteria da 17,8 kWh. L’altro è un motore diesel da 3,3 litri a sei cilindri con tecnologia M Hybrid Boost, che unisce prestazioni potenti a un’economia dei consumi superiore. Entrambe le motorizzazioni sono associate a una trazione integrale, garantendo sicurezza e stabilità in ogni condizione.

Tecnologia e sicurezza

Il Mazda CX-80 è equipaggiato con una serie di tecnologie all’avanguardia, pensate per migliorare l’esperienza di guida e la sicurezza. Tra le novità spicca il sistema di supporto alla guida in autostrada e nel traffico, che monitora l’attenzione del conducente e interviene in caso di malessere o distrazione, riducendo la velocità e arrestando il veicolo se necessario. Inoltre, il sistema Mazda Connected Services permette una gestione smart delle funzionalità del veicolo tramite comandi vocali, con integrazione di Amazon Alexa per controllare musica, navigazione e climatizzazione. Queste caratteristiche sottolineano l’impegno di Mazda nel combinare comfort e praticità con una sicurezza di alto livello.

Con la CX-80, Mazda punta a ridefinire il concetto di SUV spazioso e tecnologicamente avanzato nel mercato europeo. Grazie alla sua flessibilità interna, alla gamma di motori elettrificati e alle tecnologie di sicurezza, la CX-80 si presenta come un veicolo versatile e di lusso, perfetto per chi cerca un’auto familiare senza compromessi in termini di prestazioni e design. Disponibile a partire dall’autunno 2024, la CX-80 mira a conquistare una posizione di rilievo nel segmento premium, sfidando marchi consolidati grazie al suo mix unico di estetica giapponese e tecnologia avanzata.