Mazda CX-80, nuovo SUV da urlo

Il Salone dell’automobile di Torino è stata da sempre la principale rassegna espositiva automobilistica italiana e tra le più importanti a livello mondiale. La prima edizione è datata addirittura 1900. Il successo vero e proprio però è arrivato solo negli anni ’60, purtroppo però la crisi del settore portò ad una definitiva chiusura della kermesse nel 2002, con annesse polemiche. Negli anni successivi sono state poi organizzate varie manifestazioni che però non hanno mai raggiunto il successo e i fasti di quell’iconico evento.

Quest’anno, dal 13 al 15 settembre è stato organizzato il Salone dell’Auto di Torino, che si è svolto nella bellissima cornice di Piazza Castello. L’occasione è stata ghiotta per diversi costruttori per mostrare le proprie novità. Tra questi non poteva mancare naturalmente un marchio come Mazda, che ha deciso di affiancare alla CX-60 la presentazione della nuova CX-80.

Nuovo SUV di punta

Entrambe le vetture seguono la filosofia Crafted in Japan, cioè create con arte e maestria artigianale giapponese. La CX-80 è il modello di punta del Marchio, un SUV elegante e potente, che punta tutto sul proprio design. Tutta questa attenzione riservata all’estetica ha portato inevitabilmente anche ad avere un occhio di riguardo per il colore. L’azienda giapponese, infatti, ha presentato la sua ultima creazione con la nuova tinta Artisan Red. La nuova Mazda CX-80 è dotata di tutti gli ADAS di ultima generazione e una connettività all’ultimo grido grazie all’assistente vocale Alexa.

Per quanto concerne la motorizzazione, invece, troviamo due soluzioni: un motore ibrido Plug-in a benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri e un quattro cilindri da 327 CV; e un propulsore Diesel da 6 cilindri in linea e-Skyactiv D da 3,3 litri capace di sprigionare 249 CV con tecnologia M Hybrid Boost e sistema mild hybrid da 48 V Mazda. Entrambe le motorizzazioni sono associate ad un cambio automatico da 8 rapporti con trazione integrale i-Activ AWD.

Il Marchio nipponico garantisce grande efficienza e bassi consumi. Grande attenzione è stata posta poi anche alle sospensioni per rendere la CX-80 capace di affrontare ogni tipo di tracciato. Il SUV in questione nasce con una configurazione 7 posti, ma può essere dotato anche di configurazione 6 posti con un corridoio centrale in mezzo alle poltrone della seconda fila sulle versioni Homura e Homura Plus o nella versione Takumi Plus a 6 posti con consolle centrale. In quest’ultima configurazione le poltrone sono sia riscaldate elettricamente che dotate di sistema di ventilazione.

Offerta commerciale

Per quanto riguarda il prezzo partiamo da 61.235 euro, ma sino al prossimo 30 settembre sarà possibile comprare la nuova Mazda CX-80 con la nuova offerta speciale Welcome Pack. Tale promozione comprende: sino a 5.000 euro di vantaggi in caso di permuta o rottamazione, un ulteriore bonus Dealers di 1.500 euro, Mazda Advantage con mini-tasso promozionale. Infine un pacchetto di accessori che offre: battitacco illuminati, protezione vano bagagli, protezione soglia carico, pedali sportivi in alluminio e guscio copri chiave in pelle. Per coloro i quali invece sono interessati al noleggio c’è il programma captive Mazda Rent con un canone mensile di 520 euro più IVA. I primi esemplari di questa nuova splendida Mazda CX-80 saranno disponibili a partire da ottobre 2024.