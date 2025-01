Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Negli ultimi anni uno dei temi al centro del mercato dell’auto, oltre alla famosa transizione ecologica, è stato sicuramente quello legato alla sicurezza. Le vetture raggiungono velocità sempre più elevate in minor tempo e va da sé che bisogna studiare nuovi metodi per rendere questi veicoli super sicuri. Per questo motivo le moderne auto sono dotate di un mix di dispositivi, alcuni dei quali prevengono gli incidenti, mentre altri aiutano a ridurre i danni alle persone in auto durante un sinistro.

C’è ad esempio la frenata assistita, il sensore di carreggiata, quello per l’angolo cieco e molti altri. Non a caso questi ADAS sono stati resi obbligatori in Italia dal luglio scorso sulle auto nuove in vendita. C’è poi da tenere in considerazione l’auto in sé e la sua resistenza. In tal senso l’Euro NCAP si occupa di andare a definire le modalità di valutazione della sicurezza attiva e passiva delle auto nuove grazie ad alcuni precisi protocolli.

I punteggi della CX-80

Proprio l’Euro NCAP ha deciso di premiare la nuova Mazda CX-80 proclamandola “Best in Class”. Un riconoscimento prestigioso per questo SUV, che dimostra la grande attenzione del marchio giapponese per la sicurezza. Nell’arco del 2024, l’Euro NCAP ha fatto i suoi test su ben 44 vetture, inclusa naturalmente anche la Mazda CX-80, che è arrivata davanti all’Audi Q6 e-tron.

Per quanto concerne la sicurezza degli occupanti adulti, il SUV nipponico ha ottenuto una valutazione del 92%. A punteggio pieno nei test di impatto laterale e posteriore, nella sicurezza per bambini ha invece ricevuto un ottimo 88%. Buono anche il risultato dell’84% per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, mentre nei sistemi di assistenza alla sicurezza ha ottenuto il 79%.

Com’è arrivato questo premio

Insomma un vero e proprio trionfo per questo veicolo. Mazda CX-80 è il SUV di punta del marchio giapponese ed incarna non solo alti standard di sicurezza, ma anche design ed eleganza. Punto di forza di questa vettura è l’architettura scalabile Skyactiv Multi-Solution di Mazda, che riesce a rendere la dinamica di marcia più fluida e piacevole. Il motore è disposto in maniera longitudinale con una trazione integrale, che nasce da uno schema a trazione posteriore. Nella gamma Mazda, grazie alle tre file di sedili, il CX-80 è il veicolo più spazioso.

L’Euro NCAP è stata fondata nel 1996 e da anni offre valutazioni sulla sicurezza dei vari veicoli, così da guidare il consumatore verso la scelta migliore. Per assegnare il titolo di Best in Class, vengono valutate 4 aree diverse legate alla sicurezza: sicurezza adulti, sicurezza bambini, sicurezza pedoni e assistenza per la sicurezza. Si fa poi una somma ponderata delle 4 aree e si mettono a confronto i punteggi ottenuti dalla varie vetture. Questi test vengono effettuati con gli equipaggiamenti di serie.

Naturalmente Mazda ha vinto con la CX-80 quello che era il suo segmento di riferimento, l’Euro NCAP però ha pubblicato anche in generale la lista delle vetture che hanno toccato il top in fatto di sicurezza nei vari settori di appartenenza. In particolare, come si può notare, dai risultati ottenuti, non compaiono utilitarie tra le vetture premiate, ma solo auto premium. Il motivo può sembrare scontato, ma banalmente i veicoli più costosi prevedono da parte delle varie Case un’attenzione maggiore anche per quanto concerne la sicurezza.