A chiusura del 2024 l'Euro NCAP ha presentato i dati sui vari crash test effettuati. In particolare ha segnalato le auto che hanno ricevuto i punteggi più alti in assoluto

Fonte: iStock Euro NCAP 2024: le auto più sicure secondo i test

Negli ultimi anni il mondo delle auto ha cominciato a lavorare tantissimo nel campo della sicurezza. Ai classici dispositivi come le cinture di sicurezza o gli airbag sono stati aggiunti altri che tengono le nostre vetture lontane dai guai. In particolare sono stati immessi i cosiddetti ADAS, che permettono ai veicoli di prevenire eventuali incidenti attraverso dei sensori che anticipano la frenata o sistemano il volante per evitare di uscire fuori traiettoria.

Ogni auto però deve rispondere anche a dei test per capirne la resistenza in caso di sinistri. L’European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) si occupa da anni di definire le varie modalità di valutazione per quanto concerne la sicurezza passiva delle vetture attraverso dei protocolli di prova. Durante il 2024, nello specifico, l’ente in questione ha provato ben 44 modelli e tra questi quasi tutti hanno ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle. Questa è l’ennesima prova di quanto la sicurezza sia diventata un tema centrale all’interno delle varie aziende.

Le auto più sicure

Tra le auto analizzate la migliore, in fatto di sicurezza, è risultata essere la Mercedes Classe E. Si tratta di una berlina premium ricca di dotazioni. Molte le categorie prese in considerazione come i SUV compatti, le elettriche e i SUV di grandi dimensioni. Per quanto concerne il primo segmento citato trionfare ci ha pensato Zeekr X, un crossover elettrico cinese che fa parte della famiglia del colosso cinese del Gruppo Geely.

Per quanto riguarda le auto per famiglie sono da vertice sia Skoda Superb che Volkswagen Passat, ma non è un caso. Entrambe fanno parte dello stesso Gruppo e sono dotate della medesima piattaforma MQB-EVO. Tra i SUV di grandi dimensioni, invece, a conquistarsi la prima piazza ci ha pensato Mazda CX-80.

Cosa incide nei crash test

Naturalmente a fare la differenza è il prezzo. Basta dare uno sguardo ai modelli più premiati per capire che le auto che costano cifre importanti, hanno anche standard di sicurezza più elevati. Le auto per così dire più economiche, che poi sono anche banalmente quelle più vendute, come ad esempio Fiat Panda, Dacia Sandero o Jeep Avenger, non hanno ottenuto le 5 stelle Euro NCAP.

I crash test che vengono svolti da Euro NCAP servono a testare la tenuta delle varie auto simulando potenziali incidenti attraverso prove specifiche come quella del palo. Quest’ultima in particolare prevedere un impatto laterale con un ostacolo stretto e rigido. Durante queste prove vengono utilizzati anche dei manichini che hanno il compito di mostrare gli effetti sulle persone dei vari incidenti.

Di recente gli ADAS hanno aggiunto un nuovo valore a questi crash test, in particolare la frenata autonoma d’emergenza (AEB). Questo, attraverso sensori e radar, analizza la strada davanti al veicolo frenando prima di un possibile impatto con una vettura, un pedone o un ostacolo generico. A basse velocità riesce ad arrestare del tutto l’auto, ad alte velocità, invece, permette comunque di ridurre la forza dell’impatto decelerando prima dello scontro. In futuro si spera che con il progredire della tecnologia i sinistri possano essere evitati del tutto attraverso questi sensori.