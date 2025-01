Fonte: 123RF Nessuna italiana nella Top 10

Il TomTom Traffic Index 2024 chiarisce quali sono le città più trafficate al mondo, andando stilare una classifica dettagliata del tempo medio per percorrere 10 chilometri. La Top 10 vede due città europee (e nessuna italiana) e include diverse sorprese. La città più trafficata al mondo si trova in Sud America e conquista anche il primo posto nella classifica dedicata alle aree metropolitane. Vediamo, quindi, i risultati dell’indagine.

Le città più trafficate al mondo

La classifica del TomTom Traffic Index 2024 mette a disposizione una vera e propria fotografia delle aree più trafficate al mondo. Di seguito andremo a elencare quelle che sono le 10 città più trafficate al mondo. L’indagine ha preso in considerazione, però, anche le aree metropolitane. Per maggiori dettagli in merito è possibile consultare l’apposita sezione del sito ufficiale di TomTom dove si può verificare il livello di traffico registrato in 500 città differenti.

Al 10° posto della classifica delle città più trafficate al mondo c’è Dublino, che è anche la seconda città europea nella Top 10. Gli automobilisti di questa città impiegano 32 minuti e 45 secondi per percorrere 10 chilometri. Il tempo di percorrenza è aumentato di 40 secondi su base annua. In nona posizione, invece, c’è la prima città sudamericana, Trujillo, in Perù, con 32 minuti e 56 secondi, che precede, in ottava, la prima città asiatica, Davao City, nelle Filippine, con 32 minuti e 59 secondi.

In settima posizione c’è Lima, che registra un tempo di percorrenza di 33 minuti e 12 secondi (con un incremento di 1 minuto e 30 secondi). La città peruviana è anche al primo posto per tempo perso nel traffico durante le ore di punta. Sesta Kyoto, in Giappone, con 33 minuti e 16 secondi. È Londra ad aprire la Top 5. La città inglese è anche la prima in Europa con un tempo di 33 minuti e 17 secondi per percorrere 10 chilometri. In classifica troviamo tre città indiane, Pune, Bengaluru e Kolkata.

In prima posizione, con 36 minuti e 6 secondi, c’è Barranquilla, in Colombia, che si piazza al primo posto anche nell’analisi che considera le aree metropolitane. Come anticipato in precedenza, non ci sono città italiane nella Top 10. Lo studio di TomTom, però, prende in considerazione anche il nostro Paese andando a identificare le città e le aree metropolitane più trafficate in assoluto.

Le città più trafficate in Italia

Focalizzando l’attenzione sull’Italia è possibile verificare quali sono le città più trafficate. Sul podio troviamo Firenze che registra un tempo di 27 minuti e 38 secondi, superando di pochi secondi Milano, che, forse a sorpresa, finisce fuori dal podio. Seconda posizione per Torino, con 28 minuti e 29 secondi. Per molti, invece, non sarà una sorpresa la prima posizione: la città dove percorrere 10 chilometri in auto richiede più tempo è Roma. La Capitale, che da tempo deve fare i conti con evidenti problemi di traffico, si piazza al 35° posto della graduatoria stilata dal TomTom Traffic Index 2024. Nell’analisi dell’area metropolitana, invece, la prima posizione è conquistata da Napoli che supera Messina e Palermo. Nell’analisi cittadina, invece, la città partenopea si piazza all’ottavo posto in Italia e al 188° al mondo.