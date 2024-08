Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF Conoscere i codici degli pneumatici è fondamentale per capirne le caratteristiche

Gli pneumatici rappresentano uno degli elementi fondamentali per la sicurezza e la performance di un’auto. Nonostante la loro apparenza semplice, nascondono una complessità tecnica che si riflette nelle numerose sigle e marcature presenti sui fianchi. Queste indicazioni forniscono informazioni cruciali sulle caratteristiche dello pneumatico, come dimensioni, capacità di carico, velocità massima e altro ancora. Capire il significato di queste sigle non solo aiuta a scegliere la gomma più adatta al proprio veicolo, ma garantisce anche un utilizzo sicuro ed efficiente.

Le principali sigle sugli pneumatici auto

Le sigle presenti sono state realizzate rispettando delle normative ben precise per poter essere leggibili da tutti. Le dimensioni dello pneumatico sono indicate da una serie di numeri e lettere che descrivono larghezza, profilo e diametro. Questi elementi sono fondamentali per assicurarsi che lo pneumatico si adatti correttamente al cerchio della ruota e che offra la giusta combinazione di prestazioni e comfort:

la larghezza è espressa in millimetri e indica la distanza tra i due fianchi dello pneumatico quando è montato su un cerchio e gonfiato correttamente. Ad esempio, in un codice come “205/55 R16”, il numero “205” rappresenta la larghezza della gomma di 205 millimetri;

è espressa in e indica la distanza tra i due fianchi dello pneumatico quando è montato su un cerchio e gonfiato correttamente. Ad esempio, in un codice come “205/55 R16”, il numero “205” rappresenta la larghezza della gomma di 205 millimetri; il profilo , o rapporto d’aspetto, è espresso come una percentuale della larghezza dello pneumatico. Indica l’altezza della parete laterale rispetto alla larghezza. Nel codice “205/55 R16”, il numero “55” significa che l’altezza del fianco è il 55% della larghezza totale della gomma;

, o rapporto d’aspetto, è espresso come una percentuale della larghezza dello pneumatico. Indica l’altezza della parete laterale rispetto alla larghezza. Nel codice “205/55 R16”, il numero “55” significa che l’altezza del fianco è il 55% della larghezza totale della gomma; il diametro è indicato in pollici e rappresenta il diametro del cerchio su cui lo pneumatico deve essere montato. Nel nostro esempio “205/55 R16”, il numero “16” si riferisce a un cerchio con un diametro di 16 pollici.

L’indice di carico è un numero che corrisponde al massimo carico che la gomma può sopportare quando è gonfiato alla pressione massima raccomandata. Ogni valore numerico dell’indice di carico corrisponde a un peso specifico in chilogrammi, che può essere consultato in tabelle apposite. Ad esempio, uno pneumatico con un indice di carico di “91” può sopportare un carico massimo di 615 kg. È essenziale che l’indice di carico del pneumatico scelto sia adeguato al peso del veicolo, considerando anche eventuali carichi aggiuntivi, come passeggeri e bagagli.

L’indice di velocità è una lettera che indica la velocità massima alla quale lo pneumatico può operare in sicurezza. Questa sigla è fondamentale per garantire che la gomma possa supportare le prestazioni richieste dal veicolo, soprattutto in condizioni di guida ad alta velocità. Ad esempio, un indice di velocità “H” indica che il pneumatico può sostenere una velocità massima di 210 km/h. Tali indici devono essere scelti in base alle specifiche del veicolo e alle condizioni di guida abituali. La struttura, invece, è indicata dalla lettera presente nel codice delle dimensioni, come “R” per gli pneumatici radiali, che sono i più comuni oggi.

Il codice DOT è una serie di numeri e lettere che identificano il produttore del pneumatico, il luogo di fabbricazione e, soprattutto, la data di produzione. Quest’ultima è particolarmente importante per valutare l’età della mescola. Le ultime quattro cifre del codice DOT indicano la settimana e l’anno di produzione dello pneumatico. Ad esempio, un codice “DOT XXXXXXX 2519” indica che la gomma è stata prodotta nella 25ª settimana del 2019. Conoscere la data di produzione è cruciale per evitare l’uso di pneumatici troppo vecchi, che potrebbero non garantire più la sicurezza ottimale.

Ulteriori sigle applicate agli pneumatici

Oltre alle sigle principali che indicano le dimensioni, l’indice di carico e di velocità, e la struttura, sugli pneumatici possono essere presenti una serie di sigle aggiuntive. Queste forniscono informazioni supplementari sulle capacità e le caratteristiche specifiche dello pneumatico, spesso relative a condizioni particolari di utilizzo o a tecnologie avanzate integrate nel design. Alcuni pneumatici sono progettati per funzionare in condizioni climatiche o stradali particolari. Il simbolo M+S sta per “Mud & Snow” (fango e neve). Indica che lo pneumatico è stato progettato per garantire una trazione migliore in condizioni di fango e neve. Queste mescole sono spesso utilizzate su veicoli che devono affrontare strade non asfaltate o neve leggera.

Il simbolo con un fiocco di neve all’interno di una montagna a tre punte, noto come 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), indica che lo pneumatico ha superato specifici test di prestazione in condizioni di neve pesante. A differenza degli pneumatici M+S, quelli con il simbolo 3PMSF sono certificati per l’uso invernale severo e offrono prestazioni ottimali in condizioni di neve e ghiaccio.

Oltre ai simboli legati alle condizioni climatiche, esistono diverse altre sigle tecniche che indicano caratteristiche speciali, come la capacità di supportare carichi aggiuntivi o di continuare a funzionare anche dopo una foratura:

la sigla “XL” (Extra Load) o “ Reinforced ” indica che la gomma è stata rinforzata per sopportare carichi maggiori rispetto a quella standard delle stesse dimensioni. Questo tipo è particolarmente utile per veicoli pesanti o per chi trasporta frequentemente carichi pesanti. Gli pneumatici XL offrono una maggiore resistenza e una migliore stabilità sotto carico, ma possono risultare leggermente più rigidi e meno confortevoli rispetto agli standard;

” indica che la gomma è stata rinforzata per sopportare carichi maggiori rispetto a quella standard delle stesse dimensioni. Questo tipo è particolarmente utile per veicoli pesanti o per chi trasporta frequentemente carichi pesanti. Gli pneumatici XL offrono una maggiore resistenza e una migliore stabilità sotto carico, ma possono risultare leggermente più rigidi e meno confortevoli rispetto agli standard; i Run Flat sono progettati per continuare a funzionare anche dopo una foratura, consentendo di proseguire la guida per una certa distanza a velocità ridotta (generalmente fino a 80 km a una velocità massima di 80 km/h). Questi pneumatici sono dotati di fianchi rinforzati che evitano il collasso totale della gomma, permettendo al conducente di raggiungere un luogo sicuro per la riparazione. L’utilizzo di pneumatici Run Flat elimina la necessità di avere una ruota di scorta, ma richiede l’uso di cerchi specifici e un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS);

sono progettati per continuare a consentendo di proseguire la guida per una certa distanza a velocità ridotta (generalmente fino a 80 km a una velocità massima di 80 km/h). Questi pneumatici sono dotati di fianchi rinforzati che evitano il collasso totale della gomma, permettendo al conducente di raggiungere un luogo sicuro per la riparazione. L’utilizzo di pneumatici Run Flat elimina la necessità di avere una ruota di scorta, ma richiede l’uso di cerchi specifici e un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS); resistenza al rotolamento (RR) : la resistenza al rotolamento influisce direttamente sull’efficienza del carburante. I pneumatici con bassa resistenza al rotolamento riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Alcune gomme possono avere sigle o etichette che indicano una classe di efficienza energetica, con valutazioni che vanno dalla A (massima efficienza) alla G (minima efficienza);

: la resistenza al rotolamento influisce direttamente sull’efficienza del carburante. I pneumatici con bassa resistenza al rotolamento riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Alcune gomme possono avere sigle o etichette che indicano una classe di efficienza energetica, con valutazioni che vanno dalla A (massima efficienza) alla G (minima efficienza); la rumorosità dello pneumatico è indicata con un simbolo che rappresenta un altoparlante e onde sonore, accompagnato da un valore in decibel (dB). Gli pneumatici con basse emissioni sonore contribuiscono a un maggiore comfort di guida e riducono l’inquinamento acustico, particolarmente importante per chi guida su strade urbane.

Queste sigle aggiuntive sono fondamentali per comprendere le capacità e le limitazioni dei pneumatici in specifiche situazioni di guida e per fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto. Conoscere il significato di ciascuna di esse aiuta a garantire non solo la sicurezza, ma anche il comfort e l’efficienza durante la guida.