Sigla 91V pneumatici cosa indica, scopri come leggere e interpretare questo codice è fondamentale per la sicurezza e il mantenimento dei pneumatici

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

Fonte: iStock La sigla "91V" e altre informazioni sono impresse sul fianco del pneumatico.

La scelta dei pneumatici per la propria auto è una decisione importante che influisce direttamente sulla sicurezza e sulle prestazioni del veicolo. Non si tratta solo di scegliere la marca o il modello giusto, ma anche di prestare attenzione alle sigle impresse sul fianco del pneumatico, come “91V”. Queste sigle, racchiudono informazioni cruciali sulla capacità di carico e la velocità massima consentita. Per questo motivo capire il significato è fondamentale nella scelta dei pneumatici più adatti alle proprie esigenze.

Perché è importante conoscere gli indici di carico e velocità?

Gli indici di carico e velocità non sono semplici dettagli tecnici, ma elementi fondamentali per garantire la sicurezza stradale e le prestazioni ottimali del veicolo. Scegliere pneumatici con indici inadeguati può comportare rischi significativi:

rischio di scoppio: un pneumatico sottoposto a un carico eccessivo rispetto al suo indice di carico supportato, può surriscaldarsi e scoppiare, con conseguenze potenzialmente disastrose;

perdita di controllo: guidare a una velocità superiore a quella consentita dal codice di velocità può causare la deformazione del pneumatico o la perdita di aderenza, compromettendo la stabilità del veicolo e aumentando il rischio di incidenti;

usura precoce: utilizzare pneumatici non adatti al tipo di veicolo e alle proprie abitudini di guida può accelerare l’usura del battistrada e ridurre la durata dei pneumatici;

consumo di carburante elevato: se la gomma non è adatta può causare una resistenza al rotolamento elevata con aumento del consumo di carburante e le emissioni di Co2;

riduzione del comfort di guida: ruote non adeguate possono influire negativamente sul comfort di guida, causando vibrazioni e rumori eccessivi.

Indice di carico

L’indice di carico è un numero che va da 0 a 100 e oltre, ognuno dei quali corrisponde a un peso specifico. Questo numero indica il peso massimo che ogni singolo pneumatico può sopportare quando è gonfiato correttamente, è posizionato prima della lettera che corrisponde alla velocità. È fondamentale rispettare l’indice di carico indicato sul libretto di circolazione del veicolo, quindi stesso carico o superiore. Superare questo limite può portare diverse problematiche:

compromettere la struttura del pneumatico;

aumentando il rischio di deformazioni, cedimenti e scoppi;

il sovraccarico può influire negativamente sulla tenuta di strada, sulla frenata e sulla stabilità del veicolo;

impossibilità di revisionare il veicolo per pneumatici non conformi;

sanzioni, in quanto non specificate dal produttore del veicolo.

Tabella degli indici di carico più comuni:

Indice di Carico-Peso (kg)

80-450 Kg

85-515 Kg

90-600 Kg

91-615 Kg

95-690 Kg

100-800 Kg

Codice di velocità

Rappresentato da una lettera, che indica la velocità massima alla quale lo pneumatico è stato testato per lavorare in sicurezza. La lettera (per esempio “V”) corrisponde a una velocità massima di 240 km/h.

Scegliere pneumatici con un codice di velocità adeguato è importante per diversi motivi:

sicurezza: superare la velocità massima consentita dal codice di velocità può generare un eccessivo calore all’interno del pneumatico, causando la deformazione della carcassa e la perdita di aderenza;

durata: utilizzare pneumatici con un codice di velocità inferiore a quello richiesto dal veicolo può accelerare l’usura del battistrada e ridurre la durata dei pneumatici;

revisione: anche in questo caso la non conformità ostacola la revisione periodica;

sanzioni: la multa in caso di ispezione dalle forze dell’ordine, è assicurata anche in questo caso.

Tabella dei codici di velocità più comuni:

Codice di Velocità-km/h

S-180 km/h

T-190 km/h

H-210 km/h

V-240 km/h

W-270 km/h

Y-300 km/h

La scelta dei pneumatici

Per una scelta consapevole e accurata dei pneumatici, è consigliabile seguire questi passaggi:

consultare il libretto di circolazione: il libretto riporta le misure e le sigle degli pneumatici omologati per il veicolo. Rispettare tali indicazioni è fondamentale per garantire la sicurezza e la conformità alle normative vigenti; considerare le proprie esigenze di guida: adattare la scelta del codice di velocità al proprio stile di guida, tenendo presente che non è possibile montare pneumatici con un codice inferiore a quello indicato sul libretto di circolazione; valutare il tipo di veicolo: berline, suv, veicoli commerciali e auto sportive hanno esigenze specifiche in termini di pneumatici. È importante optare per pneumatici in grado di supportare il peso del veicolo e di eventuali carichi, senza superare i limiti indicati sul libretto di circolazione; chiedere consiglio a un gommista professionista: in caso di dubbi, un esperto può fornire una consulenza personalizzata, aiutando a scegliere i pneumatici più adatti alle esigenze, al budget e alle caratteristiche del tuo veicolo; considerare le condizioni climatiche: la scelta dei pneumatici deve tenere conto delle condizioni climatiche della zona in cui si vive. È possibile optare per pneumatici estivi e invernali, oppure per pneumatici all season, che offrono un buon compromesso; valutare la rumorosità: per un maggiore comfort di guida, soprattutto durante i lunghi tragitti, è consigliabile scegliere pneumatici con una bassa resistenza al rotolamento, che contribuiscono a ridurre il rumore generato.

La scelta tra pneumatici invernali, estivi e all season

La scelta del tipo di pneumatico dipende principalmente dalle condizioni climatiche, come accennato in precedenza, dalla zona in cui si vive e dalle proprie esigenze di guida. Ecco una breve panoramica delle diverse tipologie:

estivi : ideali per temperature superiori ai 7 gradi, offrono le migliori prestazioni su asciutto e bagnato grazie a una mescola più dura e al battistrada con tasselli larghi e scanalature poco profonde, che garantiscono un’ottima aderenza e una bassa resistenza al rotolamento;

: ideali per temperature superiori ai 7 gradi, offrono le migliori prestazioni su asciutto e bagnato grazie a una mescola più dura e al battistrada con tasselli larghi e scanalature poco profonde, che garantiscono un’ottima aderenza e una bassa resistenza al rotolamento; invernali : pensati per affrontare le condizioni invernali più rigide, con temperature inferiori ai 7 gradi. Una mescola più morbida e il battistrada con lamelle e intagli profondi assicurano un’ottima aderenza su neve e ghiaccio. Sono identificabili dal simbolo del fiocco di neve sul fianco;

: pensati per affrontare le condizioni invernali più rigide, con temperature inferiori ai 7 gradi. Una mescola più morbida e il battistrada con lamelle e intagli profondi assicurano un’ottima aderenza su neve e ghiaccio. Sono identificabili dal simbolo del fiocco di neve sul fianco; all season: rappresentano un compromesso tra pneumatici estivi e invernali, offrendo prestazioni accettabili in diverse condizioni climatiche. Sono una buona soluzione per chi vive in zone con inverni miti senza la necessità delle prestazioni che offrono i pneumatici invernali.

In generale, oltre le misure corrette anche il codice di velocità dei pneumatici deve essere uguale o superiore a quello indicato sul libretto di circolazione. Tuttavia, durante la stagione invernale (dal 15 ottobre al 15 maggio), è possibile montare pneumatici invernali o all season con un codice di velocità leggermente inferiore.

Come funziona:

è consentito scendere di due categorie rispetto al codice di velocità omologato per il veicolo;

il codice di velocità minimo consentito per gli pneumatici invernali è Q (160 km/h), per esempio: se il libretto prevede pneumatici con codice di velocità V, in inverno si possono montare pneumatici con codice H.

Al termine della stagione invernale (15 maggio), è necessario tornare a utilizzare pneumatici con il codice di velocità indicato sul libretto di circolazione.