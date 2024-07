Copywriter e Storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

Fonte: iStock Vari modelli di pneumatici: gli All Season sono adatti per tutte le stagioni

Oltre alle gomme estive e quelle invernali, esiste una terza categoria di gomme che rappresenta una buona via di mezzo tra le due ed è adatta ad affrontare varie condizioni climatiche e diversi tipi di terreni: si tratta delle gomme All Season, dette anche quattro stagioni o all weather.

Si tratta di pneumatici ibridi, con caratteristiche versatili che possono essere utilizzate sia d’estate sia d’inverno, risolvendo la noiosa attività del cambio gomme stagionali e mettendo al sicuro dalle perplessità, oltre all’irregolarità, di non aver montato le gomme giuste per affrontare la stagione invernale.

Le caratteristiche delle gomme All Season

Le gomme All season si identificano facilmente, rispetto alle altre, perché presentano sul fianco la sigla M+S, che sta per “Mud and Snow”, ovvero, fango e neve, e il simbolo della montagna con un fiocco di neve, che indica l’omologazione dello pneumatico per le condizioni invernali, secondo la normativa europea EN 14905. Si può trovare anche la sigla 3PMSF che sta per “Three-Peak Mountain Snowflake” e che conferma la loro idoneità per la stagione invernale.

Il battistrada delle gomme All season è più profondo rispetto a quello delle gomme estive, presenta delle lamelle per drenare il terreno dall’acqua in caso di pioggia e la speciale mescola che le compone, più ricca di silice, gli consente di adattarsi velocemente alle temperature più calde estive e, al tempo stesso, di rimanere flessibili per percorrere anche le strade più fredde.

Dalla strada bagnata, al nevischio, passando per i terreni fangosi e l’asfalto rovente, le gomme All Season sono in grado di affrontare in maniera egregia i vari terreni e le condizioni climatiche più differenti, purché queste non siano estreme.

I vantaggi e gli svantaggi delle gomme All Season

Vediamo insieme tutti i pro e i contro di queste gomme e per chi possono essere adatte, tenendo comunque sempre in considerazione le informazioni riportate sul libretto di istruzioni della vettura, che indicano le caratteristiche degli pneumatici più adatti all’auto.

I vantaggi

I vantaggi principali delle gomme quattro stagioni sono differenti, grazie alla loro versatilità e capacità di adattamento alle varie condizioni atmosferiche e del manto stradale. Ecco i principali:

offrono buone prestazioni nelle diverse situazioni, garantendo stabilità e sicurezza anche in caso di cambiamenti repentini di temperatura e clima.

nelle diverse situazioni, garantendo stabilità e sicurezza anche in caso di cambiamenti repentini di temperatura e clima. assicurano una buona trazione delle ruote motrici e una buona aderenza all’asfalto anche nei momenti di pioggia e nevischio;

delle ruote motrici e una buona aderenza all’asfalto anche nei momenti di pioggia e nevischio; rappresentano anche una buona scelta ecologica, riducendo l’impatto ambientale per la produzione di nuovi pneumatici, se si considera che basterebbe un solo treno di gomme rispetto ai due, invernale ed estivo.

Il loro acquisto è quindi consigliato per tutte le persone che:

desiderano un solo treno di gomme da utilizzare tutto l’anno , senza dover fare il cambio stagionale;

, senza dover fare il cambio stagionale; vivono in una zona con un clima mite con delle temperature che non scendono sotto i -5 °C;

con delle temperature che non scendono sotto i -5 °C; hanno difficoltà di spazio per accogliere e conservare un secondo treno di gomme, quando effettuano il passaggio da quelle estive a quelle invernali e viceversa.

Gli svantaggi

Vediamo anche gli svantaggi degli pneumatici All Season, che in verità non sono molti ma che è bene tenere in considerazione prima di sceglierle e acquistarle per la propria vettura.

Ecco i principali svantaggi:

non sono adatti a chi percorre molti chilometri durante l’anno perché le caratteristiche del battistrada comportano un deterioramento più rapido rispetto ad una gomma estiva;

durante l’anno perché le caratteristiche del battistrada comportano un deterioramento più rapido rispetto ad una gomma estiva; solitamente hanno un prezzo leggermente più alto rispetto agli pneumatici estivi o invernali;

rispetto agli pneumatici estivi o invernali; le loro prestazioni, per quanto buone, sono diverse rispetto agli pneumatici specifici per le condizioni estreme; quindi, poco adatti a chi ha una guida sportiva o percorre strade impegnative ;

; la loro durata può essere leggermente inferiore rispetto agli pneumatici estivi, anche se può essere superiore a quelli invernali. La loro usura più veloce può comportare anche un possibile aumento della rumorosità durante il rotolamento.

Consigli finali per scegliere bene

La scelta delle gomme migliori per la propria auto, quindi, deve tenere conto di diversi fattori come il tipo di veicolo, il luogo in cui lo si utilizza maggiormente, lo stile di guida e l’utilizzo dell’automobile durante tutto l’anno. Se si abita in montagna e si percorrono molti chilometri all’anno su strade innevate o bagnate, la scelta di gomme invernali garantirà prestazioni e sicurezza maggiori rispetto, ad esempio, alle normali attività di un’auto di città utilizzata per spostamenti brevi e su strade asfaltate, che potrebbe montare delle gomme All Season, da utilizzare tutto l’anno.

Le gomme All Season, come abbiamo visto, oltre ad assicurare sicurezza e stabilità, sollevano anche dall’obbligo di viaggiare con le catene a bordo: la normativa 120/2010 impone, infatti, durante il periodo invernale- di solito dal 15 ottobre al 15 aprile ma può variare da regione a regione- di essere equipaggiati con pneumatici invernali o avere catene a bordo.