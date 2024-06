Montare le catene da neve è un'esperienza che non capita così spesso, per questo occorre memorizzare i passaggi necessari a ottenere un risultato soddisfacente

Quando si viaggia durante l’inverno, soprattutto se si raggiungono località di montagna o luoghi freddi dove nevica spesso, può capitare di dover montare le catene da neve alla propria auto. Si tratta di un’operazione sicuramente non semplice, anzi abbastanza impegnativa, questo è il motivo per cui ci teniamo a dare delle istruzioni precise per il montaggio. Già l’intervento non è facile, se poi ci mettiamo anche il fatto che si è costretti a operare con condizioni climatiche avverse, al freddo, con neve (che comporta pure dei rischi di blocco dei motori diesel) e ghiaccio e magari anche a bordo strada, di sicuro non è un’esperienza piacevole. Oggi esistono differenti modelli e sistemi di installazione innovativi in commercio, anche se in questo articolo ci teniamo a semplificare il montaggio delle classiche catene da neve a rombo che noi tutti conosciamo, e i passaggi che comunque vanno sempre affrontati, con qualsiasi dispositivo.

Come si montano

Le catene da neve sono senza alcun dubbio lo strumento idoneo per poter circolare su neve e ghiaccio in sicurezza; è importante quindi conoscerle bene, per non essere colti impreparati in caso di bisogno. Il primo consiglio? Ti sembrerà banale, ma ovviamente è importante leggere le istruzioni che si trovano nella confezione. Le catene che hai nella tua auto infatti potrebbero anche avere delle caratteristiche e dei meccanismi differenti dal tipo di catena che stiamo analizzando oggi, che è quella a rombo. Queste sono infatti ancora le più vendute sul mercato, ma esistono anche quelle con struttura a Y o a scala e altri modelli. In genere ci vogliono dai 3 ai 5 minuti per montare ogni catena. Chiaramente tutto dipende anche dalla dimestichezza, che varia da persona a persona, e dalle condizioni in cui ci si trova a doverle montare.

Cosa serve

Cosa bisogna sapere prima di iniziare:

innanzitutto l’auto deve essere spenta ;

; è fondamentale assicurarsi anche che non possa muoversi;

le catene devono essere montate sulle ruote motrici; sulle auto a trazione integrale invece vanno messe sull’asse che riceve la maggiore quantità di coppia (consulta libretto d’istruzioni della vettura).

I passaggi da seguire

Vediamo come procedere con il montaggio delle catene da neve dell’auto:

prima di tutto controlla le catene nella confezione e sgroviglia bene le maglie, che in genere si attorcigliano;

appoggia l’arco del gancio colorato per terra, di solito è rivestito in gomma;

ora alza da terra entrambi i capi del gancio e uniscili sopra la ruota;

unisci anche i ganci nella parte frontale della ruota, che in genere hanno un colore uguale tra loro, ma diverso dal gancio che deve essere unito per primo;

ripeti anche sull’altra ruota e controlla che sia tutto ok, percorrendo alcuni metri;

se non ti senti sicuro fermati e tendi ancora la catena.

Come si tolgono

Dopo aver ben compreso come si mettono le catene da neve, operazione non semplice, è importante essere a conoscenza anche della tecnica per smontarle velocemente:

innanzitutto posizionati davanti alla ruota e sgancia il meccanismo più vicino a te;

lasciala cadere a terra e fai la stessa cosa anche con l’altra gomma;

di qualche metro, in modo da che le ruote non siano più sopra le catene; puoi così scendere nuovamente dalla macchina e raccogliere le tue catene, per rimetterle a posto.

Un consiglio? Se sei sicuro di non dover usare più le catene per diverso tempo, è meglio che le lavi con un goccio di detersivo per i piatti. Asciugale bene e poi rimettile nella loro confezione. Il rischio altrimenti è di trovarle arrugginite l’inverno dopo.