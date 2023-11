Come ogni anno, ci troviamo alle prese con la normativa che riguarda l’obbligo di montare le gomme invernali: cosa rischia chi non rispetta il Codice della Strada

Il Codice della Strada introduce l’obbligo di montare le gomme invernali sia sulle auto che sui mezzi pesanti. Sono poi gli enti che gestiscono le singole tratte a emettere le ordinanze specifiche e quindi decidere se imporre tale obbligo, segnalandolo sulla strada con gli appositi cartelli che indicano le catene da neve obbligatorie; tale imposizione parte proprio dal punto in cui viene posizionato il segnale.

La regola generale dice che le gomme da neve, o in alternativa le catene a bordo, vanno tenute a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile dell’anno successivo. E quindi, è il caso di affrettarsi, perché mancano un paio di giorni per adeguarsi alla normativa.

In realtà, è possibile procedere al cambio già dal 15 ottobre, e rimontare le estive fino al 15 maggio. La legge italiana dichiara che in questo periodo bisogna essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli oppure di pneumatici invernali che siano idonei alla marcia sul ghiaccio o sulla neve. La norma vale per i veicoli a 4 ruote quindi auto, tir e mezzi pesanti. Il Codice della Strada prescrive la regola a livello nazionale, anche se poi i vari enti che gestiscono le strade e le autostrade possono prevedere delle differenze.

Quali sono le multe in caso di infrazione

Non rispettare l’obbligo di circolare con gomme termiche oppure con catene a bordo dal 15 novembre, sulle strade dove è previsto, comporta il rischio di dover pagare una sanzione amministrativa. Le multe per chi trasgredisce l’obbligo di pneumatici invernali, nel dettaglio, sono:

da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano;

da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano;

da 80 a 318 euro in autostrada.

Si rischia anche il fermo del veicolo fino a quando questo non sarà dotato di gomme invernali o di catene da neve a bordo. In caso di inosservanza del fermo è prevista una sanzione di altri 84 euro e la decurtazione di 3 punti della patente. Attenzione: le gomme invernali devono essere omologate, altrimenti si rischia comunque la multa.

Non deve essere soltanto il timore di imbattersi in una sanzione il motivo per cui munire la propria auto dei mezzi prescritti, ma si tratta anche di una questione di sicurezza. Gli pneumatici da neve sono creati con una mescola speciale, tasselli con incavi più profondi e lamelle poste sul battistrada, che permettono un’aderenza maggiore al manto stradale in caso di strada ghiacciata, grandine, pioggia forte e neve. Le gomme invernali riducono gli spazi di frenata, i consumi e il rumore dovuto dall’attrito sull’asfalto.

Le gomme termiche All Season

Gli unici pneumatici considerati invernali al 100% sono quelli che portano il simbolo del fiocco di neve tra i tre picchi sul fianco, nella normativa internazionale chiamato three peak mountain snowflake. In tutti gli Stati europei, e quindi anche in Italia, si possono usare anche le gomme con l’etichetta M+S, che significa Mud+Snow, cioè fango e neve.

Per quanto riguarda gli pneumatici All Season (vantaggi e svantaggi),possiamo dire che si tratta di quelli che si collocano tra gli estivi e gli invernali, hanno un battistrada di altezza intermedia e offrono una buona aderenza sull’asfalto sia asciutto che bagnato.

Quando c’è l’obbligo di catene a bordo

Le catene da neve sono considerate la soluzione alternativa e non complementare agli pneumatici invernali. Si tratta di dispositivi antisdrucciolevoli che permettono una maggiore aderenza su strade innevate, che devono comunque necessariamente essere conformi alle normative di riferimento. Le catene da neve devono, oltretutto, essere compatibili con le gomme su cui devono essere installate.

Questo tipo di dispositivi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori, su tutte e quattro se si tratta di un veicolo a trazione integrale, in presenza di neve. Secondo alcuni test fatti sulla frenata e sulla partenza, non si è rilevato un vincitore assoluto tra le gomme da neve e le catene, tutto dipende dalle condizioni della strada e ovviamente anche dalle esigenze del guidatore che decide quale mezzo utilizzare. Generalmente si consiglia di usare le catene per percorrere strade ghiacciate e/o salite, è la soluzione più sicura. Si devono montare al momento opportuno e togliere immediatamente quando le condizioni dell’asfalto non sono più ideali al loro impiego.

Dove c’è l’obbligo di pneumatici invernali o catene

Per tutti gli automobilisti che si spostano frequentemente in macchina anche durante la stagione invernale e quindi viaggiano spesso al di fuori del proprio Comune di residenza abituale, è bene conoscere le varie ordinanze sull’uso degli pneumatici invernali. Ogni ente che detiene la proprietà o gestisce le strade, può emanare un decreto; tra questi quindi ci sono le Province, i Comuni e tutte le società concessionarie di autostrade. Visto che le leggi territoriali prescritte possono essere moltissime, sul sito pneumaticisottocontrollo.it ci sono tutte le copie delle ordinanze originali, digitalizzate e inserite sul portale per essere consultate dagli utenti, divise per aree geografiche e tratti autostradali. Per queste ultime, Autostrade per l’Italia mostra un elenco completo di tutti i tratti di rete interessati dall’obbligo di dispositivi invernali sulla macchina, sulla pagina web dedicata alle operazioni invernali.

