Fonte: Ufficio Stampa Brabus Brabus mette ancora più pepe alla gamma Mercedes-AMG

Brabus, azienda rinomata per la sua maestria nell’ottimizzazione delle vetture marchiate Mercedes-Benz, presenta nuove ed esclusive personalizzazioni per i modelli AMG GT 63, C 63 e GLC 63. Questi programmi di tuning di alta gamma, combinati con componenti aerodinamici in carbonio su misura e accessori distintivi per gli interni, promettono un’esperienza di guida senza precedenti.

AMG GT 63: prestazioni migliorate

Per l’AMG GT 63 4MATIC+, Brabus offre il pacchetto di prestazioni PowerXtra B40S-750. Questo upgrade sostituisce i turbocompressori standard con due turbocompressori Brabus appositamente sviluppati, aumentando la potenza a 750 CV e la coppia massima a 900 Nm. Con questa potenza straordinaria, il coupé a trazione integrale scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, raggiungendo una velocità massima limitata elettronicamente di 315 km/h. Il sistema di scarico sportivo Brabus in acciaio inossidabile con finiture in carbonio non solo ottimizza l’erogazione di potenza del motore V8, ma offre anche una gestione attiva del suono, consentendo di personalizzare l’esperienza acustica in base alle proprie preferenze.

Per un look ancora più aggressivo e prestazioni aerodinamiche ottimizzate, Brabus propone componenti aerodinamici in carbonio che riducono la portanza e aumentano la deportanza, migliorando la stabilità alle alte velocità. Completano il pacchetto estetico i cerchi Brabus Monoblock Z “PLATINUM EDITION” da 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore, che combinano leggerezza e resistenza. Le sospensioni sportive ribassano l’auto di 25 mm, conferendole un aspetto più sportivo e una migliore maneggevolezza. L’interno dell’AMG GT 63 può essere personalizzato con una gamma di accessori esclusivi Brabus. Tra questi, il battitacco con logo BRABUS illuminato, il cui colore può essere regolato in base all’illuminazione ambientale, i pedali sportivi in alluminio o, in opzione, in carbonio a vista, i tappetini in velour di alta qualità e un tappetino per il bagagliaio con rivestimento in pelle.

AMG C 63, ancora più cattiva

Per la Mercedes-AMG C 63 S E Performance, Brabus offre il pacchetto PowerXtra B20E-730, che porta la potenza combinata del sistema ibrido a 730 CV. Gli ingegneri BRABUS hanno sviluppato un kit di prestazioni che aumenta la potenza del motore quattro cilindri turbocompresso di 50 CV. In sinergia con la trasmissione SPEEDSHIFT a nove rapporti, la C 63 S E Performance con il pacchetto BRABUS PowerXtra B20E-730 accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 280 km/h per la berlina e 270 km/h per la station wagon.

Il programma aerodinamico Brabus per la C 63 S E Performance include elementi in fibra di carbonio a vista, come lo spoiler anteriore e il diffusore posteriore integrato nella grembialatura posteriore, che conferiscono alla vettura un aspetto dinamico e accattivante. I cerchi BRABUS Monoblock Z “PLATINUM EDITION” da 21 pollici e le molle sportive completano il pacchetto, migliorando sia l’estetica che la dinamica di guida. Anche per la C 63 S E Performance, Brabus offre una vasta gamma di accessori per personalizzare gli interni. La selezione include battitacco con logo Brabus illuminato, pedali in alluminio, tappetini in velour di alta qualità e un tappetino per il bagagliaio.

Mercedes-AMG GLC 63: anche qui Brabus ci mette la firma

Infine, Brabus offre una gamma di personalizzazioni anche per la Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance. Il pacchetto di prestazioni Brabus PowerXtra B40E-730 mantiene il motore elettrico da 204 CV invariato, ma aumenta la potenza del motore a combustione interna, portando la potenza combinata del sistema ibrido a 730 CV e la coppia massima a 900 Nm. Con questa potenza, il SUV ibrido accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente di 275 km/h.

Il pacchetto aerodinamico Brabus per il GLC 63 S E Performance include componenti in carbonio di alta qualità, come lo spoiler anteriore e la grembialatura posteriore, che migliorano l’aspetto sportivo e le caratteristiche di handling. I cerchi BRABUS Monoblock Z “PLATINUM EDITION” da 22 pollici completano il look distintivo del SUV. Anche per gli interni del GLC 63 S E Performance, Brabus offre una serie di accessori esclusivi, tra cui pedali in alluminio, battitacco con logo illuminato che si alterna all’illuminazione ambientale dell’abitacolo, tappetini in velour con rivestimento in pelle e un tappetino per il bagagliaio.