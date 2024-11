Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Brabus Per realizzare il suo camion lussuoso, Brabus è partita dal Mercedes Actros

Non solo innovazione, ma una dichiarazione di stile. Quando pensate a Brabus probabilmente vi verrà subito in mente qualche Mercedes “vitaminizzata”, magari la Classe G, icona dell’off-road da tempo immemore sulla cresta dell’onda. Tra le fila della factory brulica il talento, votato a una filosofia incentrata su lusso, potenza e design esclusivo.

Con il camion Big Boy 1200 i progettisti dimostrano come lo sfarzo possa assumere varie forme, alcune di queste insospettabili e inimmaginabili. Brabus è pronta ad ampliare gli orizzonti, così da soddisfare un nuovo tipo di clientela, ma il prezzo elevato costituisce un grosso scoglio da superare, rendendolo alla portata solo del ceto più ricco della popolazione.

L’Actros trasformato

Il Big Boy 1200 nasce su base Mercedes Actros 5, un colosso già celebre tra i camion per via della tecnologia e della robustezza. Lungo 12 metri e alto 4, il veicolo derivato è una “villa su strada” di 30 metri quadrati. Una volta parcheggiato, estende quattro moduli scorrevoli, accentuando la sensazione di spazio. Verniciato in nero lucido e arricchito con dettagli in fibra di carbonio, sfoggia un’eleganza aggressiva. Il logo Brabus illuminato nella griglia e i fari LED sulla barra del tetto completano il pacchetto estetico, di grande impatto scenico. Appaga il bisogno di chi ama farsi notare.

Messo piede a bordo, è come trovarsi in un appartamento: c’è una zona notte con letto matrimoniale e guardaroba completo, una scrivania per il lavoro, e una sala con divani in pelle di pregevole fattura, adatti al relax. Se amate i piaceri della buona tavola, la cucina vi conquisterà. Qui, il preparatore ha installato elettrodomestici di ultima generazione: piano cottura a induzione, forno, frigorifero-congelatore e persino un mini-frigo dove conservare i vini.

Ci sembra quasi di sentire i vostri pensieri in sottofondo: “tutto molto bello, ma chissà quanto tempo ci vorrà a pulire…”. Eppure, vi sbagliate: un sistema di aspirapolvere centralizzato consente di pulire in modo semplice l’intera zona abitativa. Lontano dall’essere una semplice toilette, il bagno presenta una cura nel dettaglio straordinaria. Rubinetti eleganti e una doccia spaziosa fanno dell’ambiente un rifugio di piacere, dedicato a chi desidera sentirsi in hotel anche durante il viaggio.

Divertimento in ogni occasione

L’esperienza di viaggio non si ferma al comfort: il Big Boy 1200 è un concentrato di dotazioni hi-tech. Con una Smart TV, una PlayStation 5 e un impianto sonoro di pregevole qualità, assicura il massimo divertimento in ogni occasione, comprese le ore di sosta. E, nel caso non si voglia rinunciare a una connessione veloce, il camion include un sistema Starlink, garanzia di internet via satellite in ogni angolo del mondo, dalle città ai luoghi più remoti.

Sotto il cofano, Brabus ha montato un motore OM 471LA da 530 CV e una coppia motrice di (tenetevi forte) 2.600 Nm. A dispetto della potenza, raggiunge una velocità massima di 90 km/h, al fine di rimanere stabile e sicura. Ve lo abbiamo anticipato in apertura: il Big Boy 1200 impone delle disponibilità economiche parecchio generose. Siccome l’esclusività ha un costo, il prezzo di circa 1,5 milioni di euro può sorprendere fino a un certo punto.