La notizia del giorno, per quanto riguarda la sicurezza stradale, arriva dalla Sicilia e ha davvero dell’incredibile. Un camion, infatti, per evitare un posto di blocco in Autostrada ha realizzato una manovra folle e sconsiderata a cui ha fatto seguito un vero e proprio inseguimento da film d’azione, fortunatamente terminato senza incidenti e con l’inevitabile fermo del camionista. L’intera sequenza è stata catturata dalle telecamere posizionate nell’area che hanno mostrato il maldestro e pericolosissimo tentativo del camionista che ha cercato, anche mettendo a rischio altri veicoli, di evitare un posto di blocco della Stradale.

Gli agenti, però, sono intervenuti prontamente per bloccare il veicolo e garantire la massima sicurezza per la circolazione. Il caso è davvero incredibile, soprattutto se si considera l’impegno, anche con campagne di sensibilizzazione oltre che con un inasprimento delle sanzioni previste dal Codice della Strada, per massimizzare l’attenzione alla guida e il rispetto delle regole. Di seguito andremo ad analizzare la dinamica degli eventi, riepilogando anche le sanzioni previste per il camionista. Le immagini della folle manovra, invece, sono disponibili tramite il video in testa all’articolo.

Cosa è successo

Il caso è avvenuto lungo l’A18, autostrada che collega Messina a Catania, lungo la barriera di Tremestieri, a Messina, in prossimità dei caselli. Le immagini della manovra sono state catturate dalle telecamere posizionate nella zona. Un camion, guidato da un italiano di 64 anni (già con patente ritirata), in vista di un posto di blocco della Polizia Stradale ha iniziato a rallentare, fino a fermarsi, e poi ha invertito il senso di marcia, con l’obiettivo di evitare il controllo, andando, però, a percorrere un tratto in controsenso, fino a urtare i new jersey che separano le due carreggiate.

Come mostrano le immagini, durante la manovra con l’inversione a U, il camion ha sfiorato la collisione con un altro veicolo che stava per raggiungere i caselli. Immediatamente, le unità della Stradale si sono messe in movimento per bloccare il camion, che non si è fermato e ha tentato la fuga. L’inseguimento è, però durato poche centinaia di metri, anche per via della maggiore velocità delle volanti che hanno raggiunto facilmente il camion, riuscendo a bloccarlo, presso un’area di parcheggio in prossimità dell’accaduto, ed evitando pericoli per gli altri veicoli in circolazione lungo il tratto autostradale. L’intervento della Polizia è stato decisivo: il camion è stato fermato e non ci sono stati danni per gli altri automobilisti.

Le sanzioni

Come sottolineato in precedenza, il camionista alla guida del mezzo fermato era già stato colpito da un provvedimento sanzionatorio e la sua patente era stata ritirata. L’assurda manovra gli costerà ulteriori sanzioni. Per il conducente, infatti, è scattata la revoca della patente di guida oltre a una sanzione pecuniaria di 4.170 euro. Da segnalare anche il fermo amministrativo per il Tir, che avrà una durata di 3 mesi. Le sanzioni, naturalmente, sarebbero state ancora più gravi se ci fossero stati danni a persone o altri veicoli. Fortunatamente, però, l’intervento della Stradale è riuscito a evitare conseguenze negative dalla manovra senza senso del camionista.