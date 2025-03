Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Camionista evita eroicamente incidente in autostrada

Lo ha visto arrivare dritto verso di lei. Contromano, nel tratto più pericoloso della SS47. Niente tempo per pensare, solo per reagire. E così ha fermato il Tir, bloccando tutto. Una mossa istintiva che ha evitato il peggio. Giovedì 27 marzo, sulla Valsugana, Sara De Bastiani, camionista di Fonzaso, si è trovata di fronte a un’auto in senso opposto. Non è qualcosa che ci si aspetta, ma è successo davvero.

Lo svincolo era quello di Marter, nel comune di Roncegno. Uno di quei punti in cui gli incidenti rappresentano un pericolo vero. L’auto sbucava nella direzione sbagliata, mentre dietro al camion c’erano già altri veicoli in transito. Sara non ha perso tempo: ha bloccato la strada con il mezzo pesante e messo fine alla corsa dell’utilitaria. Meglio fermarla lì che rischiare un frontale con chi stava per arrivare.

Istinto provvidenziale

“Fortuna che ogni tanto non ragiono ma agisco d’istinto”, ha scritto poi su Facebook. E ancora: “Ci sbattono a fare ore e ore di corsi CQC, ma quelli che ne avrebbero più bisogno sono gli automobilisti”. Il messaggio è diretto: i conducenti professionisti ricevono formazione continua, ma spesso chi guida per conto proprio non ha la stessa attenzione.

Sara ha 36 anni, due figli, e lavora per la Waldprofi, azienda specializzata nei servizi forestali. Quella mattina aveva già macinato chilometri: da Feltre a Ledro, e poi verso la Val Badia. Quando ha visto l’auto arrivare, racconta, ha capito al volo l’emergenza: “Avevo visto altre macchine dietro di me, anche se ancora lontane”.

Dopo l’incidente ha incontrato i familiari della donna al volante dell’utilitaria: “Mi hanno ringraziata per averla salvata”. Nessuna polemica, solo gratitudine. Anche se, ammette, qualcuno dietro potrebbe essersi chiesto che manovra stesse facendo. Solo più tardi hanno capito tutto. Per Sara, guidare è più che un mestiere. È qualcosa che le piace davvero. “Mi faccio dei gran chilometri, ma mi rilasso. Mi piace quello che faccio”. Accompagna i figli a scuola, poi si mette al volante. Suo marito, anche lui camionista, a volte dorme fuori. Lei invece rientra ogni sera.

Walter Schimd, responsabile della logistica alla Waldprofi, la stima molto: “Un’altra come lei la assumerei subito. Fa quello che fa per passione”. E Sara, quella passione, l’ha respirata fin da piccola: “Mio papà lavorava nel movimento terra, mio nonno era boscaiolo. Sono cresciuta in mezzo ai camion e ai tronchi. È un mondo che mi appartiene”.

Comportamento esemplare

Sui social i commenti si moltiplicano. “Bravissima”, “Sangue freddo da manuale”, “Da vera professionista”. Qualcuno invece se la prende con l’automobilista contromano: “Ritiro patente subito”, “Roba da pazzi”, “Troppi distratti in giro”. Ma la rete, stavolta, si stringe soprattutto intorno a chi ha scongiurato il peggio.

Anche la pagina SoS 47, che monitora il traffico in zona, ha voluto ringraziarla: “Per fortuna il comportamento esemplare di un singolo ha evitato un potenziale disastro per molti. Grazie a Sara De Bastiani, grande donna, grande autista, grande esempio”. E in effetti, è proprio così: a volte basta una sola persona, coi nervi saldi al momento giusto, per cambiare il finale di una storia.