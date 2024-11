Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Guida contromano, ultimo episodio in provincia di Lecco: gravi rischi

Un recente episodio sulle strade italiane ha riportato alla luce il problema della guida contromano, un comportamento estremamente pericoloso che mette a rischio la vita di chi guida e degli altri utenti della strada. L’11 novembre, un automobilista alla guida di una Golf ha percorso diversi chilometri contromano sulla Statale 36, nella zona dell’Alto Lago, creando una situazione di grande pericolo.

Dinamica dell’episodio

L’automobilista si è immesso in carreggiata sud, in direzione Lecco e Milano, ma ha iniziato a guidare verso nord, in direzione Colico. Diverse segnalazioni sono giunte al 112 e sui social media, con testimoni che hanno visto l’automobilista persino nella galleria Regoledo, uno dei tunnel più lunghi della Statale 36. Non è ancora chiaro a quale svincolo l’automobilista abbia sbagliato, ma si presume che abbia imboccato la Superstrada contromano allo svincolo di Maggiana, a Mandello del Lario. Se così fosse, avrebbe percorso almeno 10 chilometri e sette gallerie contromano prima di realizzare il suo errore, allarmato dai clacson e dai segnali luminosi degli altri automobilisti.

Fortunatamente, l’automobilista si è accorto dell’errore e ha accostato, effettuando una pericolosa inversione a U per tornare nella giusta direzione. La Polizia Stradale di Bellano sta cercando di identificarlo attraverso le immagini delle telecamere installate lungo la Statale e la targa del veicolo. Miracolosamente, non si sono verificati incidenti, nonostante l’ora di punta.

Il Codice della Strada: sanzioni severe per chi guida contromano

Il Codice della Strada italiano prevede sanzioni severe per chi guida contromano. La circolazione contromano si verifica quando un veicolo invade la corsia destinata al senso opposto di marcia o procede nella carreggiata destinata al senso opposto. Le sanzioni variano a seconda della gravità dell’infrazione:

Circolazione contromano su strada a doppio senso di circolazione: multa da 167 a 665 euro e decurtazione di 4 punti dalla patente;

multa da 167 a 665 euro e decurtazione di 4 punti dalla patente; Circolazione contromano in curva, in corrispondenza di raccordi convessi, in caso di limitata visibilità o su strada divisa in più carreggiate separate: multa da 327 a 1.308 euro, sospensione della patente da 1 a 3 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente.

multa da 327 a 1.308 euro, sospensione della patente da 1 a 3 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente. Circolazione contromano in autostrada: multa da 2.046 a 8.186 euro, revoca della patente, decurtazione di 10 punti e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. La multa aumenta a 11.000 euro se l’infrazione viene commessa di notte.

Le sanzioni sono ulteriormente aggravate in caso di recidiva o se la guida contromano provoca incidenti con feriti o morti.

Un precedente tragico: la necessità di prevenzione

L’episodio dell’11 novembre richiama alla mente un tragico incidente avvenuto il 19 ottobre 2022 sulla stessa Statale 36. In quell’occasione, una donna senegalese di 27 anni, Maimouna Gueye, ha effettuato un’inversione a U in galleria, provocando uno scontro frontale con un’altra auto. La manovra è costata la vita a lei e a sua madre, Aida Sene, di 56 anni. A seguito di questo incidente e dei ripetuti casi di guida contromano, la segnaletica sulla Statale 36 è stata potenziata.

Cause e prevenzione del fenomeno

Le cause che portano al contromano su strada sono molteplici e complesse. Tra i fattori principali, si possono individuare:

Distrazione e disattenzione: l’uso del cellulare, la stanchezza o la guida sotto l’effetto di alcol o droghe possono compromettere la capacità di attenzione del conducente, aumentando il rischio di errori.

l’uso del cellulare, la stanchezza o la guida sotto l’effetto di alcol o droghe possono compromettere la capacità di attenzione del conducente, aumentando il rischio di errori. Scarsa conoscenza della strada: la mancanza di familiarità con un percorso, soprattutto in presenza di svincoli complessi o segnaletica poco chiara, può indurre in errore il conducente.

la mancanza di familiarità con un percorso, soprattutto in presenza di svincoli complessi o segnaletica poco chiara, può indurre in errore il conducente. Condizioni meteo avverse: pioggia, nebbia o neve possono ridurre la visibilità e rendere più difficile l’orientamento.

pioggia, nebbia o neve possono ridurre la visibilità e rendere più difficile l’orientamento. Problemi di salute: alcune patologie, come disturbi della vista o demenza senile, possono compromettere la capacità di guida.

Per contrastare il fenomeno della guida contromano, è fondamentale agire su più fronti:

Migliorare la segnaletica stradale: una segnaletica chiara, visibile e intuitiva può aiutare i conducenti a orientarsi correttamente, soprattutto in prossimità di svincoli e incroci.

una segnaletica chiara, visibile e intuitiva può aiutare i conducenti a orientarsi correttamente, soprattutto in prossimità di svincoli e incroci. Intensificare i controlli da parte delle forze dell’ordine: una maggiore presenza delle forze dell’ordine sulle strade può fungere da deterrente per i comportamenti scorretti alla guida.

una maggiore presenza delle forze dell’ordine sulle strade può fungere da deterrente per i comportamenti scorretti alla guida. Promuovere campagne di sensibilizzazione: è importante educare i cittadini sui rischi della guida contromano e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida.

è importante educare i cittadini sui rischi della guida contromano e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida. Sviluppare tecnologie di sicurezza: sistemi di assistenza alla guida come il lane departure warning (avviso di superamento involontario della corsia) possono aiutare a prevenire la guida contromano.

La guida contromano rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza stradale. Solo attraverso un impegno congiunto di istituzioni, forze dell’ordine e cittadini è possibile ridurre il numero di episodi e salvare vite umane.