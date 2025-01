Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Chissà se, tra un sorso e l’altro, si è mai chiesto: “Perché tutti gli altri vanno al contrario?”. Probabilmente no, visto che, perso nell’ebbrezza, era più preoccupato di restare sulla strada, oltretutto sbagliata. Ci sono voluti la bellezza dei 20 km, percorsi lungo l’A18 Messina-Catania, prima di fermare il conducente, mentre, con il suo viaggio improvvisato, ha seminato terrore tra i compagni di (s)venture. Con la mente annebbiata dall’alcol, il 36enne, originario della provincia di Enna, ha guidato contromano mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma quella di chiunque si fosse trovato a condividere l’autostrada.

Negligenza sovrana

Non importa se il Codice della Strada sia stato aggiornato di recente: quando la negligenza regna sovrana, i problemi arrivano comunque. Quanto tempo ancora passerà prima di accantonare la nostra incoscienza, per il bene comune, nel momento di metterci al volante? La legge può, sì, intervenire, ma niente funziona se manca la voglia di cambiare, in meglio. Solo con una maggiore autocritica, risaliremo la china. E, anche se la reazione istintiva è forse un timido sorriso perché nessuno si è fatto male, episodi del genere dovrebbe servirci di lezione: sarebbe bastato davvero poco a trasformare un atto di leggerezza in una tragedia.

Il fatto che l’uomo abbia percorso ben 20 km contromano è stato confermato dalla Polizia Stradale. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del Consorzio Autostrade Siciliane; e le dichiarazioni ufficiali sono chiare: “L’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, ha invertito il proprio senso di marcia e ha percorso circa venti chilometri sulla corsia di sorpasso, mettendo in grave pericolo la circolazione”. Numerosi automobilisti, terrorizzati, hanno allertato il numero di emergenza, segnalando il veicolo contromano. Questo ha permesso alle pattuglie di agire prima che si verificasse una tragedia.

L’intervento delle Forze dell’Ordine è stato fondamentale a mettere il tratto autostradale in sicurezza, così da scongiurare conseguenze ben peggiori. Ora, il conducente avrà tutto il tempo di pentirsi proprie azioni. In osservanza delle attuali norme, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e contromano, con la patente ritirata immediatamente.

Serve un cambio di mentalità

A costo di ripeterci, l’incidente scampato ribadisce quanto le leggi da sole siano insufficienti: serve un cambio di mentalità. È evidente dove sta il vero pericolo: la disconnessione tra il rispetto delle regole e il senso di responsabilità da avere. Le statistiche sembrano una sentenza: i sinistri stradali rappresentano la principale causa di morte tra i giovani. Spesso facilmente evitabili, a patto di usare la capacità di giudizio.

In parallelo alle manovre legislativi, sono state avviate numerose campagne di sensibilizzazione al fine di educare i ragazzi sui pericoli della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. I messaggi vengono veicolati attraverso social, mezzi di comunicazione e attività di sensibilizzazione. In particolare, molte scuole si stanno spendendo sul tema attraverso programmi specifici. Ogni volta che saliamo in macchina, abbiamo una scelta: continuare a ignorare il rischio o iniziare a prendere seriamente la nostra responsabilità: la vita di qualcuno potrebbe dipendere dalla nostra.