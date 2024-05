Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-Benz La nuova supercar firmata Mercedes-AMG

Mercedes-AMG GT 43 Coupé, questo è il nome della nuova fuoriserie tedesca, che porta le performance nella sua massima espressione. Parliamo di una sportiva di razza purissima, con una linea così audace da rappresentare un perfetto biglietto da visita per chi ricerca le emozioni pure e crude, che solo una macchina del genere riesce a trasmettere. Ovviamente, anche l’ultima creatura di AMG ha subito il downsizing, quindi sotto al cofano non troviamo più uno degli enormi motori V8 del passato, ma un più piccolo 2.0 litri iper pompato. Il ruggito però non manca, così come le prestazioni che, paradossalmente, raggiungono dei numeri ancor più elevati. La magia della fine ingegneria moderna.

Numeri e prestazioni

La nuova Merceeds-AMG GT 43, che affianca la più potente AMG GT 63, passa dalla trazione integrale a quella posteriore, adottando lo stesso propulsore visto anche sulla Classe A 45, il 4 cilindri 2.0 turbo mild hybrid da 421 CV e 500 Nm impreziosito da un sistema di boost elettrico sul turbocompressore derivato dalla Formula 1. Forse ai puristi questa vicinanza tra la punta di diamante della gamma e la entry level potrebbe non piacere, ma il divertimento è assicurato.

La potenza è superiore rispetto alla medesima unità montata sulla SL 43, che invece conta su 381 CV. La trasmissione è automatica doppia frizione a nove marce denominata AMG Speedshift 9G, che può vantare tre programmi e la funzione Race Start per avere il massimo dell’accelerazione. Parlando di numeri, la AMG GT 43 riesce a toccare i 100 km/h da ferma in 4,6 secondi e i 280 km/h di punta massima con un consumo medio di 10,3 l/100 km e 235 g/km di CO2. Ci sono fino a sei modalità di guida selezionabili dall’AMG Dynamic Select: Smooth, Comfort, Sport, Sport+, Individual e RACE.

Allestimenti super sportivi

Di serie, l’assetto prevede molle e ammortizzatori tradizionali con bracci in alluminio forgiato e cerchi da 19″, mentre in opzione è disponibile l’AMG Ride Control con tre modalità di funzionamento e cerchi da 20 o 21 pollici. L’impianto frenante, infine, prevede dischi anteriori da 390 mm con pinze a sei pistoncini all’anteriore e dischi da 360 mm posteriori. Per ottenere il massimo dalla GT43 è previsto il pacchetto AMG Dynamic Plus, proposto al prezzo di 4.819,50 euro, che include i supporti motore attivi, il differenziale posteriore a controllo elettronico, la modalità di guida RACE, l’aerodinamica attiva nella zona anteriore del sottoscocca, le pinze freni gialle e l’alettone posteriore fisso.

Inoltre, può essere arricchita attingendo alla lista degli optional con i pacchetti AMG Night e Chrome, entrambi proposti al costo di 1.130,50 euro. Per avere l’alettone posteriore fisso, invece, è richiesto un suppletivo economico di 2.380 euro, mentre i sedili posteriori con schienali ribaltabili hanno un costo di 1.904 euro. Ovviamente, la lista degli accessori è piuttosto fornita e consente di personalizzare l’auto in base alle esigenze della clientela.

Mercedes-AMG GT 43, il prezzo

Per quanto riguarda l’assegno che serve per portare a casa questo raffinato nuovo modello di sportiva tedesca, bisogna sapere che le cifre di cui parliamo non sono per tutte le tasche. E ci mancherebbe. In ogni caso, sono stati aperti gli ordini in Germania al prezzo di 118.388 euro. Senza ombra di dubbio ci vorrà qualcosa in più per poterla avere sotto casa in Italia.