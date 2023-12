Fonte: Ufficio Stampa Mercedes 816 CV e 1.420 Nm per la nuova ibrida di Mercedes-AMG

La gamma di Mercedes-AMG si rinnova con il debutto della nuova SL 63 S E Performance. Si tratta di una nuova evoluzione della leggendaria roadster sportiva della Casa tedesca che si aggiorna con l’introduzione di un sistema ibrido in grado di garantire un notevole passo in avanti in termini di potenza e, quindi, di prestazioni.

Un ibrido ad altissima potenza

La Nuova Mercedes-AMG SL 63 S E Performance arriva sul mercato proponendo un sistema ibrido senza precedenti. Questa nuova evoluzione sportiva della SL si affianca alla recente limited edition 55 Tribute Edition presentata in estate.

La nuova vettura abbina il potente V8 biturbo da 4.0 litri, vera e propria icona della gamma di sportive Mercedes, proposto di recente anche sulla Classe G firmata AMG, alla trazione elettrica AMG, con un motore elettrico sincrono a eccitazione permanente da 150 kW, per una combinazione ad altissima potenza.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 6,1 kWh di capacità che può offrire 70 kW di potenza continua e 150 kW di potenza di picco. La batteria può essere ricaricata con il caricabatterie in dotazione da 3,7 kW con corrente alternata e garantisce anche 13 chilometri di percorrenza in elettrico.

Il sistema ibrido che muove la roadster tedesca, infatti, è in grado di erogare una potenza massima di 816 CV, garantendo anche una coppia motrice massima di 1.420 Nm. L’introduzione della nuova motorizzazione ibrida, quindi, rende il nuovo modello appena svelato da Mercedes-AMG la SL 63 S Performance più potente di sempre.

Si tratta, inoltre, del quinto modello della gamma del brand che adotta la tecnologia ibrida E Performance che ogni volta conferma la sua capacità di garantire prestazioni di livello assoluto. Con la nuova Mercedes-AMG SL 63 S E Performance, infatti, il sistema ibrido è in grado di spingere la vettura fino a una velocità massima di ben 317 km/h, con un’accelerazione 0-100 km/h che viene completata in appena 2,9 secondi.

Un comparto tecnico al top

Il comparto tecnico della nuova supercar di Mercedes-AMG non si limita al motore: la vettura integra, infatti, le sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione attiva del rollio e l’asse posteriore sterzante per un mix di comfort e sportività, unico nella categoria. C’è anche la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+, completamente variabile.

La nuova Mercedes-AMG SL 63 S E Performance include ben otto programmi di guida AMG DYNAMIC SELECT (Electric, Battery Hold, Comfort, Smoothness, Sport, Sport+, Race e Individual) che permettono di personalizzare il funzionamento del sistema ibrido e della vettura, adeguandolo ai vari contesti di utilizzo.

Ad arricchire il comparto tecnico c’è l’aerodinamica attiva, con un elemento nascosto nel sottoscocca davanti al motore che migliora il comportamento di guida, modificando la posizione in base al programma scelto, migliorando le prestazioni aerodinamiche della vettura.

Da segnalare anche un impianto frenante AMG in ceramica ad alte prestazioni in materiale composito, con pinze fisse a 6 pistoncini color bronzo all’anteriore e pinze flottanti a 1 pistoncino al posteriore. Rispetto ai modelli AMG senza elettrificazione, inoltre, le dimensioni dei dischi freno sono maggiorate.

Una dotazione completa

La nuova sportiva di Mercedes-AMG si contraddistingue anche per un look unico. Ci sono i doppi terminali di scarico trapezoidali scanalati ed è presente anche il badge laterale su parafango E Performance che rende riconoscibile il modello.

La dotazione di serie include anche i cerchi in lega leggera AMG a più razze da 20 pollici. La carrozzeria è disponibile in diverse colorazioni e non mancano le opzioni per aggiungere ulteriori accessori a bordo. Per una massima personalizzazione è disponibile il programma MANUFAKTUR che aggiunge ulteriori opzioni per esterni e interni.

Nell’abitacolo c’è la configurazione 2+2, con la possibilità di puntare sui sedili sportivi AMG a regolazione elettrica, e un’ampia scelta di rivestimenti, con la possibilità di scegliere rivestimenti in pelle Nappa monocolore e bicolore e il rivestimento MANUFAKTUR in pelle Nappa con trapuntatura a diamante.