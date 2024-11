Kia Niro Tri-Fuel: il debutto della rivoluzione ibrida a GPL

Kia ha scelto l’Italia per presentare in anteprima il suo nuovo gioiello tecnologico: Kia Niro Tri-Fuel, il primo veicolo full hybrid con alimentazione a GPL della casa coreana. Sviluppata in collaborazione con Westport Fuel System Italia/BRC, Niro Tri-Fuel amplia la gamma della crossover coreana, aggiungendo un’alternativa innovativa, conveniente e versatile per chi desidera ridurre i costi di carburante senza rinunciare a performance e tecnologia avanzata.

Una partnership storica per una tecnologia innovativa

Nuova Kia Niro Tri-Fuel è il frutto della collaborazione tra Kia e Westport Fuel System Italia/BRC, un’unione consolidata negli anni che ha dato vita al primo veicolo OEM (Original Equipment Manufacturer) con motorizzazione HEV (Hybrid Electric Vehicle) e alimentazione GPL. Sfruttando la base del motore Smartstream GDI da 1,6 litri, la Niro Tri-Fuel introduce il concetto di alimentazione “tri-fuel”, grazie all’abbinamento tra motore a benzina, motore elettrico e sistema a GPL, promettendo un’esperienza di guida dinamica, economica e rispettosa dell’ambiente.

Fonte: Ufficio Stampa Kia

Potenza ed efficienza: combinazione perfetta tra prestazioni e risparmio energetico

Il motore Smartstream GDI da 1,6 litri, già utilizzato nella versione full hybrid, è alla base della nuova Niro Tri-Fuel. Capace di erogare una potenza di 90 CV, a cui si sommano i 43,5 CV del motore elettrico, questa combinazione garantisce una potenza complessiva di 126 CV. Grazie alla tecnologia ibrida a GPL, la Tri-Fuel mantiene le stesse prestazioni di guida, assicurando un risparmio economico significativo: con un pieno di carburante (42 litri di benzina e 40 litri di GPL), la versione Business della Niro Tri-Fuel può percorrere fino a 1.600 km nel ciclo combinato.

Un design dinamico e high-tech ispirato alla natura

Niro Tri-Fuel mantiene il design accattivante e contemporaneo della gamma Niro, basato sulla filosofia “Opposites United” e ispirato alla natura. I dettagli di stile high-tech includono la Tiger Face, che conferisce un carattere deciso e inconfondibile, e i fanali posteriori a forma di boomerang. L’integrazione di elementi aerodinamici, come il generoso montante C, assicura non solo una personalità unica, ma anche una riduzione della resistenza al vento, migliorando così l’efficienza complessiva del veicolo. Niro Tri-Fuel è disponibile in otto colori, pensati per soddisfare ogni esigenza di stile.

Interni spaziosi e funzionali per un comfort senza compromessi

L’abitacolo di Kia Niro Tri-Fuel è progettato con cura, offrendo uno spazio ottimizzato per tutti i passeggeri grazie ai sedili anteriori sottili, che liberano spazio per chi siede dietro. I sedili sono dotati di prese USB-C, comode per ricaricare i dispositivi, mentre il design minimalista del cruscotto e i comandi a portata di mano rendono la guida intuitiva e senza distrazioni. La plancia è dominata da due schermi da 10,25 pollici che offrono una visione chiara delle informazioni del veicolo e delle funzioni di navigazione.

Una tecnologia di bordo che semplifica e connette

Niro Tri-Fuel è dotata di un sistema di infotainment avanzato, accessibile attraverso un display touch multimodale che consente di gestire riscaldamento, navigazione e intrattenimento. Il sistema di riconoscimento vocale permette di controllare facilmente la temperatura e l’audio, mentre il Multi-Command consente di gestire più funzioni contemporaneamente. Un insieme di tecnologie che rendono la Niro Tri-Fuel un veicolo pensato per chi cerca comfort, sicurezza e connettività in un solo pacchetto.

ADAS e sicurezza ai massimi livelli per una guida protetta

Kia Niro Tri-Fuel non è solo efficiente, ma anche sicura, grazie al pacchetto di sistemi di assistenza alla guida DriveWise. Tra le funzionalità principali troviamo il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), che avvisa il conducente del pericolo di collisioni con altri veicoli o pedoni e, in situazioni di emergenza, attiva automaticamente i freni. Il sistema Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) legge il limite di velocità grazie alla telecamera frontale, avvisando in caso di superamento. Altri dispositivi di sicurezza includono Lane Keeping Assist (LKA), Lane Following Assist (LFA), Driver Attention Warning (DAW), e molti altri che garantiscono protezione in ogni condizione di guida.

Un nuovo standard di efficienza e versatilità per la gamma Niro

Con Niro Tri-Fuel, Kia propone una risposta innovativa alla crescente domanda di veicoli ecologici, efficienti e dotati di tecnologie avanzate. Grazie alla collaborazione con Westport Fuel System Italia/BRC, Kia dimostra ancora una volta il suo impegno nella ricerca e sviluppo di soluzioni sostenibili, offrendo un veicolo che combina le migliori caratteristiche dei sistemi full hybrid e GPL.

Niro Tri-Fuel si propone come un’alternativa intelligente per chi cerca un’auto versatile, economica e tecnologicamente avanzata, perfettamente in linea con le esigenze di mobilità moderna.