Le auto GPL più economiche sul mercato: modelli e prezzi

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF Le migliori auto a GPL economiche del 2024

Nel panorama automobilistico attuale, la ricerca di soluzioni più economiche e sostenibili è diventata una priorità per molti automobilisti. Le auto a GPL rappresentano una scelta ideale per chi desidera ridurre i costi del carburante senza rinunciare alla comodità e alle prestazioni.

In questo articolo, esploreremo le migliori auto a GPL economiche del 2024, analizzando i modelli che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo.

Le migliori auto a GPL economiche del 2024

Quando si sceglie un’auto a GPL, è importante prestare attenzione a diversi elementi per assicurarsi di fare un investimento valido. Prima di tutto, considera il consumo di carburante e l’efficienza energetica del veicolo, che influenzeranno direttamente i tuoi risparmi a lungo termine.

È anche essenziale valutare la capacità del serbatoio GPL e la disponibilità di stazioni di rifornimento nella tua zona. Inoltre, non trascurare aspetti come il costo di manutenzione, la garanzia offerta dal produttore e le recensioni degli utenti.

Abbiamo selezionato alcune delle migliori auto a GPL economiche del 2024 basandoci su questi criteri. Questi modelli si distinguono per l’equilibrio tra prestazioni, affidabilità e costi contenuti, offrendo soluzioni ideali per chi cerca un’auto conveniente e rispettosa dell’ambiente.

Inoltre, molte di queste auto rientrano negli incentivi auto 2024, che offrono ulteriori vantaggi economici per chi decide di investire in un veicolo ecologico.

Dacia Sandero Streetway

La Dacia Sandero Streetway è un’utilitaria economica, pratica e con un design semplice ma gradevole. Questa vettura è dotata di un motore GPL TCe Eco-G da 100 CV, che offre prestazioni adeguate per l’uso quotidiano. La Sandero Streetway è disponibile in tre allestimenti: Access, Essential e Comfort, con prezzi a partire da €13.250.

Il consumo di carburante del motore GPL si attesta intorno ai 20 Km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 tra 102 e 118 g/Km, rendendola una scelta economica ed ecologica. Proprio per questo, secondo i dati UNRAE è la prima auto a GPL venduta in Italia.

Gli optional disponibili includono il Pack Media NAV con schermo touchscreen da 8 pollici, il cruise control e i sensori di parcheggio, rendendo la guida ancora più comoda e sicura.

Renault Captur

La Renault Captur è un SUV compatto che combina stile e funzionalità, ed è per questo nella top 3 delle auto a GPL più vendute secondo i dati di vendita UNRAE. Equipaggiato con un motore GPL da 101 CV, questo modello offre un’ottima efficienza e una guida piacevole. La Captur è disponibile in cinque allestimenti: Life, Zen, Intens, Initiale Paris e Business, con prezzi a partire da €22.550.

L’interno è curato con materiali di qualità e un sistema di infotainment avanzato, con schermo touchscreen fino a 9,3 pollici e servizi integrati Renault Easy Connect.

Il consumo del motore GPL è compreso tra 19,6 e 66,6 Km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 che variano da 34 a 118 g/Km, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un veicolo economico e rispettoso dell’ambiente. Tra gli optional, si trovano la strumentazione digitale con display da 10,2 pollici, il cruise control adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

DR 5.0

La DR 5.0 è una crossover spaziosa ed equilibrata, proposta con un motore Bi-Fuel benzina/GPL da 114 CV. Questo modello combina un design innovativo e un telaio robusto, offrendo una ottima protezione ai passeggeri.

All’interno, la DR 5.0 è dotata di un sistema di infotainment con schermo touchscreen da 9 pollici, predisposto per Apple CarPlay, e un cruscotto virtuale con display LCD da 7 pollici. Altri optional includono i sensori di parcheggio, la telecamera posteriore e il cruise control con limitatore di velocità.

Il consumo del motore GPL è di circa 10,2-12,2 Km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 tra 131 e 158 g/Km. Il prezzo parte da €19.900, rendendola una scelta competitiva nel segmento delle crossover.

Renault Clio

La Renault Clio è un’utilitaria moderna e spaziosa, nota per le sue buone finiture e l’elevata sicurezza. Nella versione GPL, la Clio è dotata di un motore GPL da 100 CV, offrendo un’ottima efficienza nei consumi e riducendo le emissioni.

Il sistema di infotainment Easy Link, con schermo touchscreen da 7 a 9,3 pollici, supporta Android Auto e Apple CarPlay, garantendo un’esperienza di guida connessa e intuitiva. La gamma Clio prevede sette allestimenti: Life, Zen, Business, Intens, R.S. Line, Initiale Paris e E-Tech, con prezzi a partire da €18.850.

Il consumo di carburante per la versione GPL si attesta tra 13,8 e 25 Km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 comprese tra 82 e 116 g/Km, rendendo la Renault Clio una scelta eccellente per chi cerca un’auto economica e rispettosa dell’ambiente.

Dacia Duster

La Dacia Duster è uno dei SUV più economici e versatili sul mercato, disponibile anche con alimentazione GPL. La versione GPL TCe Eco-G da 101 CV offre un buon equilibrio tra prestazioni e risparmio energetico. Il prezzo di base è di €19.700: si tratta di una cifra altamente competitiva, che la rendono la seconda auto a GPL più venduta in Italia, secondo i dati raccolti da UNRAE.

Gli interni della Duster sono spaziosi e pratici, con numerosi vani portaoggetti e tecnologie avanzate come il sistema Keyless Entry e il climatizzatore automatico. Tra le opzioni disponibili, il sistema di infotainment con schermo da 7 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, e la telecamera Multiview per facilitare le manovre di parcheggio.

Il consumo di carburante per la versione GPL è di circa 18,8 Km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 pari a 119 g/Km. La Duster rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un SUV economico senza compromettere la qualità e le prestazioni.

Fonte: Ufficio Stampa Duster

Lancia Ypsilon

La Lancia Ypsilon è un’auto compatta ed elegante, perfetta per la città e il tragitto casa-lavoro. La versione GPL della Ypsilon è dotata di un motore 1.2 da 69 CV, che combina efficienza e prestazioni adeguate.

All’interno, la Ypsilon presenta un abitacolo raffinato con finiture di qualità, sedili confortevoli e un sistema di infotainment Uconnect con schermo touchscreen da 5 pollici. La vettura è disponibile in tre allestimenti: Silver, Gold e Maryne, con prezzi a partire da €24.900.

Il consumo di carburante per la versione GPL è compreso tra 13,8 e 25 Km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 tra 90 e 117 g/Km. La Lancia Ypsilon, con la sua combinazione di eleganza e praticità, è una scelta ideale per chi cerca un’auto compatta, economica e rispettosa dell’ambiente.

KIA Picanto

La KIA Picanto è una city car compatta e versatile, ideale per chi cerca un’auto pratica e dai consumi contenuti. Nella versione GPL, la Picanto è equipaggiata con un motore 1.0 da 67 CV, che garantisce un’efficienza ottimale per gli spostamenti urbani. Il prezzo di base è di €16.500.

Gli interni della Picanto sono ben rifiniti, con un design moderno e funzionale. Il sistema di infotainment include uno schermo touchscreen da 8 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, permettendo una facile connessione e utilizzo dei dispositivi mobili. La KIA Picanto offre inoltre numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il mantenimento della corsia e il rilevamento della stanchezza del conducente.

Il consumo di carburante per la versione GPL si attesta intorno ai 14,7 Km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 pari a 106 g/Km. La KIA Picanto rappresenta una scelta intelligente per chi desidera una city car economica, ecologica e dotata di tutte le comodità moderne.

DR 6.0

La DR 6.0 è un SUV robusto e spazioso, dotato di un motore Bi-Fuel benzina/GPL da 149 CV, che offre una combinazione ideale di potenza ed efficienza. Il prezzo di base è di €25.900.

L’interno della DR 6.0 è lussuoso e tecnologicamente avanzato, con un sistema di infotainment touchscreen da 12 pollici, connettività Apple CarPlay e Android Auto, e un cruscotto digitale. La vettura è dotata di numerosi sistemi di sicurezza, tra cui il controllo elettronico della stabilità, il sistema di assistenza alla frenata e il cruise control adattivo.

Il consumo di carburante per la versione GPL è di circa 10,3 Km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 che variano tra 149 e 156 g/Km. La DR 6.0 offre un’esperienza di guida confortevole e sicura, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un SUV di qualità con un’attenzione particolare ai consumi e all’ambiente.

KIA Sportage

La KIA Sportage è un SUV versatile e ben equipaggiato, disponibile anche con alimentazione GPL. La versione GPL è dotata di un motore 1.6 GDI da 126 CV, che offre un buon equilibrio tra prestazioni e efficienza. È disponibile con un prezzo a partire da €32.400.

All’interno, la KIA Sportage è caratterizzata da finiture di alta qualità e un ricco equipaggiamento tecnologico. Il sistema di infotainment include uno schermo touchscreen da 8 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, oltre a numerosi sistemi di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia, il rilevamento dei punti ciechi e il cruise control adattivo.

Il consumo di carburante per la versione GPL si attesta intorno ai 12,5 Km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 pari a 146 g/Km. La KIA Sportage è una scelta eccellente per chi cerca un SUV spazioso e ben equipaggiato, con l’ulteriore vantaggio dell’alimentazione GPL per una maggiore economia e sostenibilità.

Fonte: Ufficio Stampa KIA

Dacia Jogger

La Dacia Jogger è una versatile auto familiare, disponibile anche nella versione GPL, che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Equipaggiata con un motore ECO-G da 100 CV, la Jogger combina prestazioni adeguate con un’elevata efficienza nei consumi. Il prezzo di base è di €18.100.

Gli interni della Jogger sono pratici e funzionali, con un design semplice ma efficace. Il sistema di infotainment include uno schermo touchscreen da 8 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, e diversi sistemi di assistenza alla guida per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti.

Il consumo di carburante per la versione GPL si attesta intorno ai 12,1 Km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 pari a 115 g/Km. La Dacia Jogger rappresenta una soluzione ideale per le famiglie che cercano un’auto spaziosa, economica e rispettosa dell’ambiente, senza rinunciare al comfort e alla praticità.

In conclusione, le auto a GPL presentate in questo articolo rappresentano alcune delle migliori opzioni disponibili sul mercato per il 2024, come confermato anche dai dati di immatricolazione UNRAE. Questi modelli offrono un eccellente rapporto qualità/prezzo, combinando efficienza nei consumi, prestazioni adeguate e un impatto ambientale ridotto.

Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente le proprie esigenze personali, considerare il tipo di utilizzo previsto e confrontare le diverse caratteristiche tecniche prima di prendere una decisione. Scegliere un’auto è un investimento importante che deve essere ponderato con attenzione, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti per assicurarsi di fare la scelta giusta.