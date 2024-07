I SUV più economici sul mercato: la classifica e i prezzi 

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF I migliori SUV da acquistare a prezzo contenuto

Negli ultimi anni, i SUV hanno conquistato una posizione di rilievo nel mercato automobilistico grazie alla loro versatilità, spazio e comfort, come dimostrato dagli oltre 200.000 modelli immatricolati da inizio anno ad adesso (UNRAE). Tuttavia, molti pensano che per acquistare un buon SUV sia necessario investire una somma considerevole.

In questo articolo esploreremo i SUV più economici disponibili sul mercato, per dimostrarti che non è necessario spendere una fortuna per acquistare un buon prodotto.

SUV economici: quali sono i migliori modelli

Non è necessario spendere cifre esorbitanti per acquistare un SUV di qualità. Esistono infatti diversi modelli economici che offrono prestazioni eccellenti, comfort e le ultime tecnologie.

I migliori SUV economici sono quelli che riescono a combinare efficienza nei consumi, costi di manutenzione ridotti e dotazioni di sicurezza avanzate. Questi veicoli sono perfetti per chi desidera la comodità e lo spazio di un SUV senza compromettere il proprio budget.

Dalle opzioni compatte a quelle di medie dimensioni, il mercato offre una vasta gamma di scelte che soddisfano le esigenze di ogni tipo di automobilista, dimostrando che un buon SUV non deve necessariamente avere un prezzo elevato.

Dacia Duster

La Dacia Duster è uno dei SUV economici più popolari grazie alla sua robustezza e versatilità e all’ottimo prezzo di base: infatti, è al 14° posto tra le auto più vendute del 2024. Disponibile con diverse motorizzazioni, diesel 1.5 BluedCi da 95 a 116 CV, benzina 1.0 TCe da 101 CV o GPL 1.0 TCe Eco-G da 101 CV, la Duster offre una combinazione di potenza e efficienza che la rende adatta a una varietà di utilizzi, dai viaggi urbani alle avventure off-road.

Gli interni della Duster sono funzionali e spaziosi, con un design semplice ma pratico. Il sistema di infotainment è intuitivo e include un display touchscreen con connettività smartphone, facilitando l’accesso a tutte le funzionalità necessarie durante la guida.

In termini di consumi, la Dacia Duster si dimostra molto efficiente, con una media di circa 6,2 litri per 100 km, confermandosi una delle opzioni più convenienti nel segmento dei SUV economici. Il prezzo di base è di €17.750.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

Evo 5

La Evo 5 è un SUV economico che si distingue per il suo design robusto e moderno. Equipaggiata con un motore Bi-Fuel benzina/GPL da 118 CV, offre una potenza adeguata per una guida confortevole sia in città che su strade extraurbane.

Gli interni della Evo 5 sono spaziosi e ben rifiniti, con materiali di buona qualità che contribuiscono a un ambiente accogliente e pratico. Il sistema di infotainment include un display touchscreen, connettività Bluetooth e USB, rendendo l’esperienza di guida più piacevole e interattiva.

In termini di efficienza, la Evo 5 consuma in media circa 6,8 litri per 100 km, un dato che la posiziona come una scelta interessante per chi cerca un SUV economico e funzionale. Con un prezzo di base di €17.300, si configura come una delle auto di questa categoria più economiche del mercato.

DR dr3

La DR dr3 è un SUV compatto che combina stile e praticità a un prezzo accessibile. Dotata di un motore a benzina/GPL da 114 CV, la dr3 offre prestazioni adeguate alla guida quotidiana, con una buona reattività e una gestione efficiente del carburante.

Gli interni della dr3 sono curati e offrono un buon livello di comfort, con sedili ergonomici e un design che massimizza lo spazio disponibile. Il sistema di infotainment è moderno e facile da usare, con un display touchscreen che supporta le principali funzionalità di connettività.

Per quanto riguarda i consumi, la DR dr3 presenta una media di circa 7,0 litri per 100 km, rendendola una scelta economica per chi cerca un SUV compatto e ben equipaggiato. Anche il prezzo di partenza è competitivo: €17.400.

DFSK Glory 500

La DFSK Glory 500 è un SUV compatto che si distingue per il suo design moderno e le sue caratteristiche pratiche. Equipaggiata con un motore a benzina 1.5 da 116 CV o in versione elettrica, la Glory 500 offre una guida fluida e affidabile, perfetta per l’uso quotidiano e per i viaggi su lunghe distanze.

Gli interni sono spaziosi e confortevoli, con un’attenzione particolare ai dettagli e ai materiali utilizzati. Il sistema di infotainment è intuitivo e comprende un display touchscreen, Bluetooth e connettività USB, assicurando una buona esperienza di guida.

In termini di consumi, la DFSK Glory 500 consuma in media circa 7,2 litri per 100 km, posizionandosi come una scelta conveniente per chi cerca un SUV economico ma ben equipaggiato. Il prezzo di partenza è di €18.500.

SEAT Arona

La SEAT Arona è un SUV compatto che combina sportività e funzionalità in un unico pacchetto. Alimentata da un motore diesel TDI da 95 CV, benzina da 95 o 150 CV o metano da 90 CV, la Arona offre una guida agile e reattiva, ideale per l’uso urbano e le avventure fuori città.

Gli interni sono eleganti e ben curati, con materiali di alta qualità e un design che massimizza lo spazio e il comfort. Il sistema di infotainment è avanzato, con un display touchscreen, connettività smartphone e funzioni di assistenza alla guida.

Per quanto riguarda i consumi, la SEAT Arona è molto efficiente, con una media di circa 5,5 litri per 100 km, posizionandosi come una delle opzioni più economiche e pratiche nel segmento dei SUV compatti. Il prezzo di partenza è di €21.650.

Fonte: Ufficio Stampa SEAT

EMC Wave 3

La EMC Wave 3 è un SUV che unisce stile e funzionalità a un prezzo competitivo. Dotata di un motore a benzina 1.5 turbo da 147 CV, la Wave 3 offre prestazioni affidabili e una buona efficienza nei consumi. Gli interni sono ben progettati, con un layout ergonomico e materiali di qualità che garantiscono comfort e praticità.

Il sistema di infotainment include un display touchscreen, connettività Bluetooth e funzioni di navigazione, rendendo la guida più sicura e piacevole. La EMC Wave 3 ha un consumo medio di circa 7,5 litri per 100 km, rappresentando una scelta interessante per chi desidera un SUV moderno e accessibile.

È disponibile con un prezzo di base di €20.000.

Nissan Juke

La Nissan Juke è un SUV compatto noto per il suo design distintivo e le sue caratteristiche innovative. Alimentata da un motore turbo-benzina Euro 6D-TEMP da 117 CV, la Juke offre una guida sportiva e reattiva, perfetta per chi ama un’esperienza di guida dinamica.

Gli interni della Juke sono moderni e ben progettati, con sedili confortevoli e un layout ergonomico che massimizza lo spazio e la funzionalità. Il sistema di infotainment è avanzato, con un display touchscreen che include navigazione integrata e connettività smartphone.

Per quanto riguarda i consumi, la Nissan Juke offre una media di circa 5,8 litri per 100 km, posizionandosi come un’opzione efficiente e stilosa nel segmento dei SUV compatti. Il prezzo di base è di €23.700, uno dei motivi per cui rientra nella top 50 delle auto più vendute del 2024.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

Renault Captur

La Renault Captur è un SUV compatto che si distingue per il suo design elegante e le sue prestazioni versatili. Disponibile con diverse motorizzazioni (benzina TCe da 90 CV, diesel dCi da 95 e 115 CV, benzina/GPL da 101 CV e ibrida plug-in da 160 CV), la Captur offre una guida fluida e dinamica, ideale sia per la città che per i viaggi più lunghi.

Gli interni della Captur sono spaziosi e ben rifiniti, con materiali di alta qualità che garantiscono comfort e durata. Il sistema di infotainment è moderno e intuitivo, dotato di un display touchscreen che supporta le principali funzioni di connettività come Apple CarPlay e Android Auto.

In termini di consumi, la Renault Captur si dimostra molto efficiente, con una media di circa 5,7 litri per 100 km, rendendola una scelta pratica e conveniente per chi cerca un SUV elegante e performante.

Grazie a tutte queste caratteristiche e all’ottimo prezzo di base di €22.250, si tratta di una delle auto più apprezzate dagli italiani: secondo i dati di vendita UNRAE, si tratta della 12° auto più venduta da inizio anno ad oggi.

KGM Tivoli

La KGM Tivoli è un SUV che unisce design accattivante e funzionalità a un prezzo competitivo. Dotata di un motore a benzina turbo da 1.5 litri per 135 CV, la Tivoli offre prestazioni solide e una buona efficienza nei consumi.

Gli interni della Tivoli sono spaziosi e confortevoli, con un’attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla disposizione degli spazi. Il sistema di infotainment comprende un display touchscreen, connettività Bluetooth e funzioni di navigazione, garantendo un’esperienza di guida moderna e piacevole.

La KGM Tivoli consuma in media circa 6,5 litri per 100 km, rendendola una scelta interessante per chi cerca un SUV ben equipaggiato e conveniente: il prezzo di partenza, infatti, è di €23.900.

Citroen C3 Aircross

La Citroen C3 Aircross è un SUV compatto che si distingue per il suo design originale e le sue caratteristiche versatili. È possibile acquistarla in diverse motorizzazioni: diesel BlueHDi da 102 a 120 CV oppure benzina PureTech da 110 e 131 CV.

Gli interni della C3 Aircross sono spaziosi e accoglienti, con materiali di buona qualità e un design che punta sul comfort e sulla praticità. Il sistema di infotainment è moderno e intuitivo, con un display touchscreen che supporta Apple CarPlay e Android Auto, offrendo un’esperienza di guida connessa e piacevole.

In termini di consumi, la Citroen C3 Aircross consuma in media circa 5,7 litri per 100 km, rendendola una scelta economica e funzionale per chi cerca un SUV compatto e ben equipaggiato. Anche in questo caso, si tratta di una delle auto più apprezzate dagli italiani: secondo i dati di vendita UNRAE rientra nella top 50 dei modelli più acquistati dall’inizio dell’anno, probabilmente anche grazie all’ottimo prezzo di base di €23.750.

Fonte: Ufficio Stampa Citroen

Con modelli disponibili sul mercato che vantano motori a benzina efficienti, interni ben progettati e sistemi di infotainment avanzati, non è necessario spendere una fortuna per trovare un SUV che soddisfi le tue esigenze. Che tu stia cercando un veicolo per la città o per viaggi più lunghi, ci sono molte scelte valide che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.