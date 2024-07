SUV per rapporto qualità-prezzo: quale comprare

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF I migliori SUV per rapporto qualità-prezzo da comprare

Nel mondo delle automobili, i SUV hanno guadagnato un’enorme popolarità grazie alla loro versatilità, sicurezza e capacità di adattarsi a diverse esigenze. Tuttavia, trovare il modello giusto che offra il miglior rapporto qualità-prezzo può essere una sfida, data l’ampia gamma di opzioni disponibili sul mercato.

In questo articolo, esploreremo quali sono i migliori SUV attualmente disponibili che combinano qualità, prestazioni e prezzo in modo ottimale, aiutandoti a fare la tua scelta.

SUV: come scegliere il migliore per rapporto qualità-prezzo

Quando si tratta di scegliere un SUV con il miglior rapporto qualità-prezzo, ci sono diverse caratteristiche da considerare. Prima di tutto, è importante valutare la qualità costruttiva del veicolo, assicurandosi che sia realizzato con materiali durevoli e di alta qualità, oltre che le prestazioni del motore.

Inoltre, la sicurezza è un aspetto fondamentale: assicurati che il SUV sia dotato di sistemi di assistenza alla guida avanzati e abbia ottenuto buone valutazioni nei crash test. Infine, il prezzo d’acquisto iniziale e i costi di manutenzione devono essere bilanciati con le caratteristiche offerte.

Vediamo insieme alcuni dei migliori SUV per rapporto qualità-prezzo.

Dacia Duster

Dacia Duster è un SUV compatto che si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo eccezionale. Non a caso, infatti, è nella classifica dei top 10 SUV maggiormente acquistati da inizio anno ad adesso, secondo i dati statistici e di vendita di UNRAE.

Equipaggiato con un motore 1.0 TCe da 90 cavalli, offre una guida piacevole sia in città che su strade extraurbane. Per chi cerca maggiore potenza, è disponibile anche un motore 1.3 TCe da 150 cavalli, che assicura prestazioni più vivaci. La Duster può essere scelta con trazione anteriore o trazione integrale, particolarmente utile per chi affronta terreni più difficili o condizioni climatiche avverse.

Per quanto riguarda i consumi, la Dacia Duster si dimostra piuttosto efficiente: il motore 1.0 TCe consuma in media 6 litri ogni 100 chilometri, mentre il motore 1.3 TCe ha un consumo medio di circa 7 litri per 100 chilometri. Questo la rende una scelta interessante per chi cerca un SUV pratico e dai costi di gestione contenuti.

Il prezzo di base per la vendita è di €17.750.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

Evo 5

Evo 5 è un SUV che si fa notare per il suo design moderno e accattivante, combinato con un buon livello di equipaggiamento di serie. È dotato di un motore 1.5 Turbo da 150 cavalli che offre una buona reattività e prestazioni dinamiche, rendendolo adatto sia per la guida in città che per i viaggi su lunghe distanze. La trazione anteriore garantisce una guida stabile e sicura in diverse condizioni stradali, mentre il cambio automatico CVT contribuisce a una guida fluida e confortevole.

Il sistema di infotainment è avanzato, con schermo touch, connettività Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto, garantendo un’ottima esperienza tecnologica.

Per quanto riguarda i consumi, l’Evo 5 si attesta su una media di 7,5 litri per 100 chilometri, un dato competitivo nella sua categoria. Questo valore consente di mantenere sotto controllo i costi di gestione, rendendo l’Evo 5 una scelta interessante per chi cerca un SUV ben equipaggiato senza dover affrontare spese eccessive.

Il prezzo di base per la vendita è di €17.300.

Jeep Avenger

Jeep Avenger è un SUV compatto che incarna lo spirito avventuroso e la robustezza tipici del marchio Jeep. Equipaggiata con un motore 1.2 Turbo da 100 cavalli, la Avenger offre un equilibrio ideale tra potenza e efficienza. La trazione anteriore è standard, ma è possibile scegliere la versione con trazione integrale per una maggiore versatilità su terreni difficili.

In termini di consumi, la Jeep Avenger si dimostra efficiente, con una media di 6,5 litri per 100 chilometri. Questo dato, combinato con le sue capacità off-road, rende la Avenger una scelta ottimale per chi cerca un SUV compatto ma performante, capace di affrontare sia la vita urbana che le avventure fuori strada. Con oltre 16.000 modelli venduti nel corso del 2024, si posiziona primo nella classifica dei SUV più venduti del 2024 (UNRAE).

Il prezzo di vendita è di €24.500.

Fonte: Ufficio Stampa Jeep

DR dr3

DR dr3 è un SUV compatto che si distingue per il suo design accattivante e moderno. Dotato di un motore benzina 1.5 da 116 cavalli, il dr3 offre una buona combinazione di potenza ed efficienza, ideale per la guida urbana e i viaggi su strade extraurbane. La trazione anteriore assicura una guida sicura e stabile, mentre il cambio manuale a cinque marce garantisce un controllo diretto e reattivo del veicolo.

Per quanto riguarda i consumi, il DR dr3 si attesta su una media di 7 litri per 100 chilometri, un valore che lo rende competitivo nella sua categoria. Questo SUV rappresenta una scelta interessante per chi cerca un veicolo ben equipaggiato e dai costi di gestione contenuti.

Il prezzo di base è di €17.400.

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross è un SUV compatto che combina versatilità e tecnologia avanzata. Equipaggiato con un motore 1.0 TSI da 95 cavalli, il T-Cross offre una guida dinamica e agile, perfetta per muoversi in città e affrontare lunghi viaggi. La trazione anteriore, abbinata a un cambio manuale a sei marce, garantisce una guida fluida e piacevole.

In termini di consumi, il Volkswagen T-Cross è particolarmente efficiente, con una media di 5,5 litri per 100 chilometri. Questo SUV è una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che offra un mix di prestazioni, comfort e bassi consumi, mantenendo alti standard di sicurezza grazie ai numerosi sistemi di assistenza alla guida inclusi di serie. Nel 2024, rientra nella top 10 dei SUV più venduti in Italia, secondo quanto riportato da UNRAE.

È disponibile ad un prezzo base di €24.900.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

EMC Wave 3

EMC Wave 3 è un SUV compatto che punta a offrire un’ottima combinazione di stile, comfort e prestazioni. Equipaggiato con un motore 1.5 Turbo da 150 cavalli, l’EMC Wave 3 garantisce una guida potente e reattiva, adatta sia alla città che ai viaggi su strade più impegnative. La trazione anteriore e il cambio automatico a variazione continua (CVT) contribuiscono a una guida fluida e confortevole.

Per quanto riguarda i consumi, l’EMC Wave 3 registra una media di 7,5 litri per 100 chilometri, un dato che lo rende competitivo nella sua categoria. Il prezzo di base è di €20.000.

SEAT Arona

SEAT Arona è un SUV compatto che si distingue per la sua agilità e design sportivo. Dotata di un motore 1.0 TSI da 95 cavalli, la Arona offre una guida vivace e reattiva, ideale per la città ma anche per i viaggi su strade extraurbane. È disponibile anche con un motore 1.5 TSI da 150 cavalli per chi cerca maggiori prestazioni. La trazione anteriore e il cambio manuale a sei marce sono di serie, mentre il cambio automatico DSG è opzionale.

Per quanto riguarda i consumi, la SEAT Arona si attesta su una media di 5 litri per 100 chilometri, rendendola una scelta economica e pratica per chi cerca un SUV compatto e versatile. Il prezzo base di vendita è di €21.650.

Hyundai Kona

Hyundai Kona è un SUV che si distingue per il suo design accattivante e le numerose opzioni di motorizzazione. Equipaggiata con un motore 1.0 T-GDI da 120 cavalli, la Kona offre una buona combinazione di potenza e efficienza. È disponibile anche in versione ibrida e full electric, offrendo una gamma completa per soddisfare diverse esigenze di mobilità. La trazione anteriore è standard, mentre alcune versioni offrono la trazione integrale per una maggiore versatilità.

Gli interni della Hyundai Kona sono spaziosi e tecnologicamente avanzati, con un sistema di infotainment dotato di schermo touch da 10,25 pollici, connettività smartphone, navigatore e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Per quanto riguarda i consumi, la versione benzina della Kona ha una media di 5,5 litri per 100 chilometri, mentre la versione ibrida consuma circa 4,3 litri per 100 chilometri. La versione elettrica offre un’autonomia fino a 484 chilometri con una singola carica, rendendola una delle opzioni più interessanti per chi cerca un SUV ecologico.

È disponibile sul mercato con un prezzo iniziale di €28.500.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Opel Mokka

Opel Mokka è un SUV compatto che combina stile, tecnologia e prestazioni. Equipaggiato con un motore 1.2 Turbo da 130 cavalli, la Mokka offre una guida potente e reattiva. Disponibile con trazione anteriore e cambio automatico a otto marce, la Mokka è progettata per offrire un’esperienza di guida confortevole e dinamica. È disponibile anche una versione completamente elettrica, la Mokka-e, che offre un’autonomia fino a 324 chilometri.

Gli interni della Opel Mokka sono moderni e tecnologicamente avanzati, con un cockpit digitale che integra due display: uno per la strumentazione e l’altro per il sistema di infotainment. Quest’ultimo include un display touch da 10 pollici, connettività completa e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Per quanto riguarda i consumi, la versione benzina della Mokka ha una media di 5,8 litri per 100 chilometri, mentre la versione elettrica consuma 17,4 kWh per 100 chilometri. Il prezzo d’acquisto di base è €26.200.

Mazda CX-30

Mazda CX-30 è un SUV compatto che si distingue per il suo design elegante e le sue prestazioni raffinate. Equipaggiata con un motore Skyactiv-G 2.0 da 122 cavalli, la CX-30 offre una guida fluida e reattiva. È disponibile anche una versione più potente con motore Skyactiv-X da 186 cavalli, che utilizza una tecnologia innovativa per migliorare l’efficienza del carburante. La trazione anteriore è standard, ma è possibile optare per la trazione integrale per una maggiore stabilità su diversi tipi di terreno.

In termini di consumi, la Mazda CX-30 è piuttosto efficiente, con un consumo medio di 6 litri per 100 chilometri per la versione Skyactiv-G e 5,8 litri per la versione Skyactiv-X. Questo la rende una scelta ideale per chi cerca un SUV che offra prestazioni solide e un design accattivante senza compromettere l’efficienza del carburante.

Scegliere il miglior SUV per rapporto qualità-prezzo dipende dalle esigenze individuali e dalle caratteristiche che si considerano più importanti. Dal design elegante della Mazda CX-30 alle prestazioni dinamiche della Hyundai Kona, ogni modello offre un mix unico di qualità, prestazioni e convenienza.