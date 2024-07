Dieci auto familiari o station wagon: dimensioni e prezzo

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF La miglior auto familiare o station wagon da acquistare per la famiglia

Le auto familiari continuano a rappresentare una ottima scelta per chi cerca spazio, comfort e versatilità. In questo articolo, esploreremo quali sono le migliori auto familiari del 2024, analizzando le loro caratteristiche principali, le innovazioni tecnologiche e i motivi per cui si distinguono tra le preferenze degli acquirenti.

Sia che tu stia cercando un’auto spaziosa per i lunghi viaggi o un veicolo pratico per le esigenze quotidiane, troverai sicuramente l’auto perfetta per la tua famiglia.

Auto familiari: le migliori del 2024

Le auto familiari sono veicoli progettati per offrire spazio, comfort e sicurezza a tutte le persone a bordo, rendendole ideali per le famiglie numerose o per chi necessita di un’auto versatile e capiente.

Questi veicoli offrono un ampio spazio interno, con configurazioni flessibili dei sedili e un generoso volume del bagagliaio, per soddisfare le esigenze di carico di una famiglia. Abbiamo selezionato alcune delle migliori auto familiari del 2024: tutte queste auto, infatti, rientrano nella top 50 delle auto più vendute da inizio anno ad adesso, secondo la classifica UNRAE.

Dacia Sandero

La Dacia Sandero è una berlina compatta che combina praticità e convenienza. Equipaggiata con un motore a benzina 1.0 TCe da 90 cavalli, la Sandero offre una guida equilibrata e reattiva, ideale per gli spostamenti urbani e i viaggi su strade extraurbane. Per chi cerca una maggiore efficienza, è disponibile anche una versione a GPL.

Gli interni della Dacia Sandero sono funzionali e spaziosi, con un design semplice ma ben organizzato. Il sistema di infotainment include un display touch da 8 pollici, connettività Bluetooth, e supporto per Apple CarPlay e Android Auto. La capacità del bagagliaio è generosa per una berlina compatta, offrendo spazio sufficiente per le esigenze quotidiane e i viaggi. Per questo, la Dacia Sandero si configura come un’auto familiare ideale per chi non desidera spendere troppo.

Per quanto riguarda i consumi, la Dacia Sandero si distingue per la sua efficienza: la versione a benzina consuma in media 5,2 litri per 100 chilometri, mentre la versione a GPL riduce ulteriormente i costi di gestione con un consumo medio di circa 6,7 litri per 100 chilometri.

Il prezzo di base è di €13.250.

Skoda Fabia

La Skoda Fabia è una berlina, equipaggiata con un motore a benzina 1.0 TSI da 95 cavalli, la Fabia offre prestazioni solide e una guida piacevole. È disponibile anche una versione con motore 1.5 TSI da 150 cavalli per chi desidera maggiori prestazioni. Il bagagliaio offre una capacità di carico notevole, rendendo la Fabia ideale per le famiglie e per chi necessita di spazio aggiuntivo.

In termini di consumi, la Skoda Fabia è molto efficiente: la versione a benzina 1.0 TSI consuma in media 4,9 litri per 100 chilometri, mentre la versione più potente 1.5 TSI mantiene un consumo di circa 5,6 litri per 100 chilometri, rendendola una scelta economica e pratica.

È disponibile con un prezzo di mercato di €18.450.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

FIAT 500L

La FIAT 500L è un’auto familiare compatta che offre un equilibrio perfetto tra spazio, comfort e stile. Equipaggiata con un motore a benzina 1.4 da 95 cavalli, la 500L garantisce una guida fluida e confortevole, ideale per la città e i viaggi lunghi. È disponibile anche una versione con motore 1.3 Multijet diesel per chi cerca maggiore efficienza nei consumi.

Per quanto riguarda i consumi, la FIAT 500L presenta valori competitivi: la versione a benzina 1.4 consuma in media 6 litri per 100 chilometri, mentre la versione diesel 1.3 Multijet consuma circa 4,5 litri per 100 chilometri, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un’auto familiare economica e versatile.

Il prezzo di vendita è di €21.050.

Volkswagen T-Cross

Il Volkswagen T-Cross è un SUV compatto che si distingue per la sua versatilità e tecnologia avanzata. Equipaggiato con un motore 1.0 TSI da 95 cavalli, offre una guida agile e dinamica, perfetta per la città e per i viaggi su strade extraurbane. Per chi cerca maggiori prestazioni, è disponibile anche una versione con motore 1.5 TSI da 150 cavalli.

Il sistema di infotainment è dotato di un display touch da 8 pollici, connettività completa con Apple CarPlay e Android Auto, e numerosi sistemi di assistenza alla guida come il controllo adattivo della velocità e il sistema di mantenimento della corsia. Il bagagliaio è ampio e flessibile e si adatta facilmente ai bisogni di una famiglia.

In termini di consumi, il Volkswagen T-Cross si dimostra efficiente: la versione con motore 1.0 TSI consuma in media 5,5 litri per 100 chilometri, mentre la versione 1.5 TSI ha un consumo medio di circa 6 litri per 100 chilometri. Questo rende il T-Cross una scelta eccellente per chi cerca un SUV compatto con buone prestazioni e costi di gestione contenuti.

È possibile acquistarla a partire da €24.900.

Opel Astra

L’Opel Astra è una berlina compatta, disponibile con un motore a benzina 1.2 Turbo da 110 cavalli, la Astra garantisce una guida reattiva e piacevole. Per chi desidera un motore più potente, è disponibile anche una versione 1.4 Turbo da 145 cavalli.

Il sistema di infotainment include un display touch da 10 pollici, con compatibilità per smartphone e un navigatore integrato. La capacità del bagagliaio è generosa, rendendo l’Astra ideale per famiglie e viaggiatori.

Per quanto riguarda i consumi, l’Opel Astra è molto efficiente: la versione con motore 1.2 Turbo consuma in media 5,2 litri per 100 chilometri, mentre la versione 1.4 Turbo mantiene un consumo di circa 5,9 litri per 100 chilometri.

Può essere acquistata a partire da €27.600.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Toyota Yaris Cross

La Toyota Yaris Cross è un SUV compatto che combina il meglio della tecnologia ibrida con un design accattivante e funzionalità avanzate. Equipaggiata con un sistema ibrido che abbina un motore a benzina 1.5 da 116 cavalli a un motore elettrico, la Yaris Cross offre una guida fluida e silenziosa, con una particolare attenzione all’efficienza dei consumi e alle emissioni ridotte.

Per quanto riguarda i consumi, la Toyota Yaris Cross si distingue per la sua efficienza: il sistema ibrido consuma in media solo 3,8 litri per 100 chilometri, rendendola una delle opzioni più economiche e ecologiche nella sua categoria.

Il prezzo di base è di €28.050.

Hyundai Tucson

La Hyundai Tucson è equipaggiata con un motore 1.6 T-GDI ibrido da 230 cavalli ed offre prestazioni robuste e un’eccellente efficienza del carburante. La versione ibrida plug-in aumenta ulteriormente l’efficienza, rendendo questo modello adatto a chi cerca un’opzione ecologica senza compromettere la potenza.

Gli interni della Hyundai Tucson sono spaziosi e ben rifiniti, con materiali di alta qualità e un design moderno. Il bagagliaio offre una capacità generosa, rendendolo ideale per famiglie e viaggiatori.

Per quanto riguarda i consumi, la Hyundai Tucson ibrida consuma in media 5 litri per 100 chilometri, mentre la versione plug-in ibrida offre un consumo combinato ancora più basso, rendendola una scelta eccellente per chi cerca efficienza senza compromessi.

Il prezzo d’acquisto di base è di €32.000.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

KIA Sportage

La KIA Sportage è un SUV compatto che combina stile, funzionalità e tecnologia avanzata. Dotata di un motore 1.6 T-GDI ibrido da 180 cavalli, la Sportage offre un equilibrio perfetto tra prestazioni e efficienza. Per chi desidera ancora più potenza, è disponibile anche una versione con motore 2.0 CRDi mild hybrid.

In termini di consumi, la KIA Sportage ibrida consuma in media 5,4 litri per 100 chilometri, mentre la versione diesel mild hybrid mantiene un consumo di circa 4,8 litri per 100 chilometri.

È disponibile ad un prezzo base di vendita di €25.500.

Toyota C-HR

La Toyota C-HR è un SUV compatto che si distingue per il suo design futuristico e le sue prestazioni ibride. Equipaggiata con un sistema ibrido che combina un motore a benzina 1.8 da 122 cavalli con un motore elettrico, la C-HR offre una guida fluida e silenziosa, con una particolare attenzione all’efficienza del carburante e alle basse emissioni. La versione più potente, dotata di un motore 2.0 Hybrid Dynamic Force da 184 cavalli, offre prestazioni superiori mantenendo l’efficienza ibrida.

Per quanto riguarda i consumi, la Toyota C-HR ibrida è estremamente efficiente, con un consumo medio di soli 3,8 litri per 100 chilometri per la versione 1.8, e circa 4 litri per 100 chilometri per la versione 2.0 Hybrid Dynamic Force. Il costo di base è di €33.500.

Volkswagen Tiguan

La Volkswagen Tiguan è un SUV di medie dimensioni che unisce eleganza, tecnologia avanzata e prestazioni solide. Disponibile con diverse motorizzazioni, il modello base è equipaggiato con un motore 1.5 TSI da 150 cavalli, che offre un buon equilibrio tra potenza e efficienza. Per chi cerca prestazioni superiori, è disponibile anche una versione con motore 2.0 TDI da 200 cavalli.

Gli interni della Volkswagen Tiguan sono spaziosi e lussuosi, con materiali di alta qualità e una disposizione ergonomica. Il bagagliaio è ampio e può essere ulteriormente espanso abbattendo i sedili posteriori, rendendolo ideale per le famiglie.

Per quanto riguarda i consumi, la Volkswagen Tiguan 1.5 TSI consuma in media 6,5 litri per 100 chilometri, mentre la versione 2.0 TDI mantiene un consumo di circa 5,8 litri per 100 chilometri. Il prezzo base d’acquisto è di €35.750.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Considerando fattori come lo spazio interno, le tecnologie di sicurezza, l’efficienza dei consumi e le prestazioni complessive, è possibile trovare il veicolo perfetto che coniuga comfort, praticità e valore. Prenditi il tempo di valutare attentamente le opzioni disponibili e scegli l’auto che meglio si adatta alle esigenze della tua famiglia per godere di ogni viaggio in totale serenità.