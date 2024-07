Auto spaziose: quali sono quelle con bagagliaio più grande

Le auto più spaziose con il bagagliaio più grande offrono ampio spazio di carico, ideali per chi necessita di trasportare molti oggetti o bagagli: scopriamole

Quando si tratta di scegliere un’auto per la famiglia, lo spazio interno è uno dei fattori più importanti da considerare. Le famiglie spesso necessitano di veicoli che possano ospitare comodamente passeggeri e bagagli, offrendo al contempo comfort e sicurezza.

In questo articolo vedremo quali sono le auto più spaziose disponibili sul mercato, analizzando le caratteristiche che le rendono ideali per le famiglie numerose o per chi ama viaggiare con ampi carichi. Che tu stia cercando un SUV, una monovolume o una station wagon, qui troverai le opzioni migliori per garantire a te e alla tua famiglia un viaggio comodo e senza stress.

Auto spaziose: come riconoscerle

Riconoscere un’auto spaziosa può sembrare semplice, ma ci sono diversi aspetti da considerare per fare una scelta informata. Innanzitutto, valuta la capacità del bagagliaio: un volume ampio e ben organizzato è essenziale per trasportare tutto il necessario senza problemi.

Anche l’abitabilità interna è cruciale; verifica la quantità di spazio per le gambe e la testa nei sedili posteriori, poiché questi sono spesso utilizzati dai passeggeri più alti o dai bambini con seggiolini ingombranti. Inoltre, considera la configurazione dei sedili: la possibilità di abbattere i sedili posteriori o di avere una terza fila può fare una grande differenza in termini di versatilità.

Infine, le dotazioni di sicurezza e comfort come porte scorrevoli, numerosi vani portaoggetti e sistemi di assistenza alla guida contribuiscono a rendere un’auto davvero adatta alle esigenze di una famiglia.

KIA Sportage

La KIA Sportage è un SUV che unisce stile, spazio e prestazioni. Alimentata da un motore diesel CRDi da 115 e 136 CV o GPL 1.6 GDi ECO da 126, la Sportage offre una guida fluida e reattiva, perfetta sia per la città che per i viaggi su lunghe distanze.

Gli interni della Sportage sono progettati per il massimo comfort, con materiali di alta qualità e un design moderno ed ergonomico. Il sistema di infotainment, dotato di un ampio display touchscreen, supporta Apple CarPlay e Android Auto, rendendo ogni viaggio più piacevole e connesso.

La Sportage è anche molto pratica per le famiglie grazie al suo ampio bagagliaio da 491 litri, che può essere ulteriormente ampliato abbattendo i sedili posteriori, offrendo così tutto lo spazio necessario per bagagli e attrezzature.

Con un prezzo base di €25.500, si tratta di una delle auto più apprezzate dagli italiani: i dati UNRAE la pongono al 19° posto tra le auto più vendute dall’inizio dell’anno ad oggi.

KGM Torres

La KGM Torres è un SUV che combina robustezza e comfort, ideale per chi cerca un veicolo spazioso e affidabile. Dotata di un motore a benzina da 1.5 litri, la Torres offre buone prestazioni e un’efficienza nei consumi adeguata all’uso quotidiano.

Gli interni della Torres sono spaziosi e ben progettati, con sedili confortevoli e numerosi vani portaoggetti per facilitare la vita di tutti i giorni. Il sistema di infotainment è completo e facile da usare, con un display touchscreen che fornisce accesso rapido a tutte le principali funzionalità.

La capienza del bagagliaio è uno dei punti di forza della KGM Torres, con un volume di 703 litri che assicura tutto lo spazio necessario per le necessità di una famiglia, dalle spese settimanali ai bagagli per le vacanze. Inoltre, abbattendo i sedili posteriori è possibile raggiungere un volume di 1.255 litri.

È possibile acquistarla ad un prezzo base di €33.450.

Volkswagen Tiguan

La Volkswagen Tiguan è un SUV di riferimento nel suo segmento, grazie alla combinazione di eleganza, tecnologia e spazio. Acquistabile con un motore diesel TDI da 116 a 240 CV oppure benzina TSI da 131 a 320 CV, la Tiguan offre prestazioni eccellenti con consumi medi di circa 6,5 litri per 100 km.

Gli interni della Tiguan sono lussuosi e funzionali, con materiali di alta qualità e un design orientato al comfort. Il sistema di infotainment è all’avanguardia, con un display touchscreen intuitivo che include tutte le funzionalità moderne di connettività.

La capienza del bagagliaio della Tiguan è di 520 litri, espandibile fino a 1.655 litri con i sedili posteriori abbattuti, rendendola ideale per le famiglie che necessitano di spazio extra per i viaggi o le attività quotidiane.

Con un prezzo base di €35.750, anche la Tiguan è particolarmente apprezzata dagli italiani, con oltre 6.500 modelli immatricolati dall’inizio dell’anno ad oggi, secondo i dati UNRAE.

Peugeot 5008

La Peugeot 5008 è un SUV spazioso e versatile, ideale per le famiglie numerose. Equipaggiata con un motore diesel Blue HDI da 131 a 177 CV o benzina PureTech da 131 a 181 CV, la 5008 offre una guida fluida e prestazioni soddisfacenti, mantenendo un’efficienza nei consumi con una media di circa 6,0 litri per 100 km.

Gli interni della 5008 sono ben progettati, con un design elegante e materiali di alta qualità. Il layout a sette posti garantisce comfort e spazio per tutti i passeggeri, mentre il sistema di infotainment avanzato, con display touchscreen, supporta tutte le principali funzioni di connettività.

La capienza del bagagliaio è notevole, con un volume di 702 litri che può essere ampliato rimuovendo la terza fila di sedili, rendendola perfetta per i viaggi in famiglia e per trasportare carichi voluminosi. Il prezzo di base è di €37.290.

Peugeot 3008

La Peugeot 3008 è un SUV compatto che combina stile, tecnologia e praticità. Alimentata da un motore a benzina PureTech da 130 a 180 CV, diesel BlueHDi da 130 e 177 CV oppure ibrida plug-in da 225 e 300 CV, la 3008 offre una guida reattiva e consumi efficienti, con una media di circa 5,8 litri per 100 km.

Gli interni della 3008 sono moderni e raffinati, con un’attenzione particolare ai dettagli e un design ergonomico. Il sistema di infotainment include un display touchscreen che facilita l’accesso a tutte le funzionalità di connettività e assistenza alla guida.

La capienza del bagagliaio della 3008 è di 520 litri, espandibile fino a 1.482 litri con i sedili posteriori abbattuti, offrendo una grande versatilità per le esigenze quotidiane e i viaggi. Per le sue qualità, la 3008 rientra nella top 40 delle auto più vendute dall’inizio dell’anno, anche grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo. Il costo di base è di €38.700.

Evo5

La Evo5 è un SUV che offre un buon equilibrio tra robustezza e comfort a un prezzo accessibile. Equipaggiata con un motore a benzina da 1.5 litri e 126 CV oppure Bi-Fuel benzina/GPL da 118 CV, la Evo5 garantisce prestazioni adeguate per l’uso quotidiano e una gestione del carburante efficiente, con consumi medi di circa 6,8 litri per 100 km.

Gli interni della Evo5 sono spaziosi e funzionali, con un design semplice ma efficace. Il sistema di infotainment è dotato di un display touchscreen che supporta le principali funzioni di connettività, rendendo la guida più piacevole e pratica.

La capienza del bagagliaio è di 550 litri, espandibile abbattendo i sedili posteriori, permettendo di gestire facilmente carichi più grandi e soddisfacendo le esigenze di spazio delle famiglie. Il costo di base per un’auto con queste caratteristiche è estremamente conveniente: €17.300.

Dacia Jogger

La Dacia Jogger è una vettura versatile che combina le caratteristiche di un SUV con la praticità di una station wagon. È possibile acquistarla con diverse motorizzazioni: con un motore a benzina 1.0 turbo a tre cilindri TCe e 110 CV, oppure con un motore Bi-Fuel benzina GPL Eco-G da 100 CV.

Gli interni della Jogger sono spaziosi e ben progettati, con una configurazione a sette posti che garantisce comfort per tutta la famiglia. Il design degli interni è funzionale, con numerosi vani portaoggetti e un sistema di infotainment semplice ma efficace.

La capienza del bagagliaio è uno dei punti di forza della Jogger: offre 607 litri di spazio, che possono essere ampliati rimuovendo la terza fila di sedili, fino ad arrivare a 1.819 litri. Anche il prezzo è ottimo: €18.100.

Volkswagen T-Cross

La Volkswagen T-Cross è un SUV compatto che si distingue per il suo design moderno e le sue prestazioni equilibrate. Dotata di un motore a benzina TSI da 95 a 150 CV oppure diesel TDI da 95 CV, la T-Cross offre una guida agile e reattiva, perfetta per l’uso urbano e per i viaggi più lunghi.

Gli interni della T-Cross sono curati e funzionali, con un’attenzione particolare al comfort e alla tecnologia. Il sistema di infotainment include un display touchscreen intuitivo, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

La capienza del bagagliaio della T-Cross è di 455 litri, espandibile fino a 1.281 litri abbattendo i sedili posteriori, offrendo così una grande versatilità per le esigenze quotidiane e i viaggi. Con un prezzo base di €24.900, è al 16° posto tra le auto più vendute dell’anno secondo quanto riportato da UNRAE.

KGM Korando

La KGM Korando è un SUV che offre un ottimo equilibrio tra robustezza e comfort. Equipaggiata con un motore a benzina da 1.5 litri, la Korando garantisce buone prestazioni e un’efficienza nei consumi con una media di circa 7,3 litri per 100 km.

Gli interni della Korando sono spaziosi e ben rifiniti, con un design che privilegia la praticità e il comfort. Il sistema di infotainment è moderno, con un display touchscreen che offre tutte le funzionalità di connettività necessarie per un’esperienza di guida piacevole.

La capienza del bagagliaio è generosa, con 551 litri di spazio che possono essere ampliati abbattendo i sedili posteriori, rendendo la Korando perfetta per chi ha bisogno di trasportare carichi voluminosi o per le famiglie numerose. Il prezzo di base è di €27.450.

Hyundai Tucson

La Hyundai Tucson è un SUV versatile e ben progettato, ideale per le famiglie che cercano spazio e comfort. Dotata di un motore a benzina diesel CRDi da 116 e 136 CV, a benzina GDI da 132 e 177 CV oppure ibrida a gasolio CRDi 48V da 116 e 136 CV, la Tucson offre una guida fluida e dinamica.

Gli interni della Tucson sono spaziosi e rifiniti con materiali di alta qualità, offrendo un ambiente confortevole e moderno. Il sistema di infotainment è all’avanguardia, con un display touchscreen che supporta Apple CarPlay e Android Auto, permettendo di rimanere connessi in modo sicuro durante i viaggi.

La capienza del bagagliaio della Tucson è di 513 litri, espandibile fino a 1.799 litri con i sedili posteriori abbattuti, rendendola perfetta per trasportare tutto il necessario per le avventure familiari. Il prezzo di base è di €32.000.

Quando si cerca un’auto spaziosa per la famiglia, è importante considerare non solo lo spazio interno e la capienza del bagagliaio, ma anche le prestazioni e l’efficienza del motore: scegliere l’auto giusta può fare la differenza nel garantire viaggi comodi e piacevoli per tutta la famiglia.