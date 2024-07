Quali auto a 7 posti comprare sul mercato

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF Le migliori auto a 7 posti da comprare

Quando si parla di auto familiari, le auto a 7 posti rappresentano una scelta ideale per chi ha una famiglia numerosa o necessita di un veicolo spazioso e versatile. Con una varietà di modelli disponibili sul mercato, le auto a 7 posti offrono soluzioni per tutte le esigenze, combinando comfort, sicurezza e ampi spazi interni.

In questo articolo vedremo le migliori auto a 7 posti attualmente disponibili, aiutandovi a trovare il modello perfetto per le vostre necessità.

Quali sono le migliori auto a 7 posti

Le auto a 7 posti si distinguono per la loro capacità di ospitare comodamente fino a sette persone, rendendole perfette per famiglie numerose, viaggi lunghi e trasporto di gruppi. Questi veicoli offrono spesso una configurazione flessibile dei sedili, ampi spazi per i bagagli e numerosi accessori che aumentano il comfort e la sicurezza a bordo.

Nel selezionare le migliori auto a 7 posti, abbiamo considerato i modelli più venduti secondo i dati statistici forniti dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) e abbiamo valutato diverse fasce di prezzo per offrire opzioni adatte a ogni budget.

Dacia Lodgy

La Dacia Lodgy è una scelta eccellente per chi cerca un’auto a 7 posti funzionale e conveniente. Le motorizzazioni offerte sono diesel con un propulsore Blue dCi da 95 a 116 CV, per accontentare ogni guidatore.

Questo modello si distingue per il suo ampio spazio interno, che garantisce un elevato comfort per tutti i passeggeri. La configurazione dei sedili è flessibile, consentendo di passare facilmente da 5 a 7 posti secondo le necessità. La Lodgy offre una capacità di carico generosa, ideale per le famiglie che necessitano di spazio extra per bagagli o attrezzature sportive.

Equipaggiata con motori efficienti, la Dacia Lodgy presenta consumi medi di circa 5,1-5,8 litri per 100 km, rendendola una soluzione economica sia in termini di acquisto che di gestione. Il prezzo di base è di €14.450.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

Dacia Jogger

La Dacia Jogger rappresenta una nuova interpretazione della Lodgy, combinando la spaziosità di una monovolume con la robustezza di un SUV. È possibile acquistarla con un motore benzina 1.0 turbo a tre cilindri TCe e 110 CV, oppure con un motore Bi-Fuel benzina GPL Eco-G da 100 CV.

Questo modello offre sette posti distribuiti su tre file, garantendo un viaggio comodo anche per i passeggeri posteriori. La Jogger si distingue per la sua versatilità, con sedili che possono essere ripiegati o rimossi per aumentare lo spazio di carico. La dotazione tecnologica include sistemi di assistenza alla guida e un moderno sistema di infotainment.

I consumi si aggirano intorno ai 5,5-6,0 litri per 100 km, rendendola una scelta efficiente per chi cerca un’auto spaziosa senza compromettere l’economia di carburante. Il costo di base è di €18.100.

Renault Kangoo

La Renault Kangoo è un’opzione versatile e pratica per chi necessita di un veicolo multifunzionale. Progettata principalmente come una vettura commerciale, la Kangoo si adatta perfettamente anche all’uso familiare, offrendo spazio abbondante per sette passeggeri e un generoso vano di carico. È possibile acquistarla con un motore benzina 1.2 TCe da 115 CV o diesel 1.5 dCi da 75, 90 e 110 cavalli.

Una delle caratteristiche distintive della Kangoo è la sua modularità interna, con sedili che possono essere facilmente configurati per soddisfare diverse esigenze di trasporto. La gamma di motori efficienti assicura consumi contenuti, mediamente tra i 5,0-5,5 litri per 100 km, combinando prestazioni adeguate con una gestione economica del carburante.

Il prezzo di partenza è di €26.100.

Renault Grand Scénic

La Renault Grand Scénic è una monovolume elegante e spaziosa, progettata per offrire il massimo comfort ai passeggeri su tre file di sedili. Le motorizzazioni disponibili sono diverse: benzina TCe da 115 a 160 CV e diesel dCi da 120 a 150 CV.

Con un design moderno e accattivante, questa vettura si distingue per la sua attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali utilizzati negli interni. La Grand Scénic è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e il sistema di mantenimento della corsia, che aumentano la sicurezza e il comfort durante la guida. La capacità del bagagliaio è generosa, rendendola ideale per viaggi lunghi con tutta la famiglia.

I consumi variano tra 4,7 e 5,6 litri per 100 km, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica. Il prezzo base è di €30.700.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

DR dr 7.0

La DR dr 7.0 è un SUV di grandi dimensioni che offre sette posti comodi e un design robusto. È possibile acquistarla con due motori differenti: 1.5 turbo da 150 CV e un motore ibrido benzina-GPL da 153 CV.

Questo modello si distingue per il suo equipaggiamento completo, che include un sistema di infotainment avanzato, connettività Bluetooth e navigazione satellitare. La dr 7.0 è pensata per chi cerca un veicolo spazioso con un look sportivo e una buona capacità di carico. I sedili posteriori possono essere facilmente ripiegati per aumentare lo spazio disponibile per i bagagli.

La dr 7.0 consuma mediamente tra 7,5 e 8,5 litri per 100 km, offrendo una combinazione interessante di potenza e praticità per le famiglie numerose o chi ama l’avventura. Il prezzo base per l’acquisto è di €32.900.

Peugeot 5008

La Peugeot 5008 è un SUV a 7 posti che unisce eleganza, tecnologia e versatilità. Può essere dotata di un motore diesel Blue HDI da 131 a 177 CV o benzina PureTech da 131 a 181 CV.

Con un design raffinato e interni spaziosi, la 5008 offre un’esperienza di guida confortevole e lussuosa. Gli interni sono curati nei minimi dettagli, con sedili ergonomici e una disposizione intelligente dello spazio. La tecnologia a bordo include un display touch screen, sistema di navigazione e vari sistemi di assistenza alla guida come il parcheggio assistito e il rilevamento dell’angolo cieco.

La Peugeot 5008 presenta consumi contenuti, variando tra 4,8 e 6,0 litri per 100 km, rendendola una scelta efficiente sia per l’uso urbano che per i lunghi viaggi. Il prezzo base è di €37.290.

Volkswagen Touran

La Volkswagen Touran è una monovolume versatile e pratica, perfetta per le famiglie numerose. Il motore diesel 2.0 offre fino a 150 CV, rendendola ideale anche per le lunghe tratte.

Con un design elegante e interni spaziosi, la Touran offre sette posti comodi disposti su tre file di sedili. Questo modello si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e l’attenzione ai dettagli, garantendo un elevato livello di comfort e funzionalità. La tecnologia a bordo include un sistema di infotainment avanzato con display touch screen, connettività smartphone e numerosi sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo e il sistema di frenata d’emergenza.

I consumi variano tra 5,4 e 6,4 litri per 100 km, rendendola una scelta efficiente e affidabile per chi cerca un’auto spaziosa e ben equipaggiata. È possibile acquistarla a partire da €41.150.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Skoda Kodiaq

La Skoda Kodiaq è un SUV a 7 posti che combina robustezza e eleganza. Il motore può essere a benzina TSI 1.5 da 150 CV, oppure diesel TDI da 150 a 200 CV.

La Kodiaq si distingue per le sue prestazioni dinamiche e la capacità di affrontare sia strade urbane che percorsi off-road. Tra le caratteristiche principali spiccano un sistema di infotainment all’avanguardia, connettività avanzata e numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il controllo adattivo della velocità e il monitoraggio dell’angolo cieco.

I consumi della Skoda Kodiaq si attestano tra 5,6 e 7,4 litri per 100 km, offrendo un buon equilibrio tra efficienza e prestazioni. Il costo di base è di €40.700.

Tesla Model Y

La Tesla Model Y è un’auto elettrica innovativa che offre sette posti e un design moderno. È possibile acquistarne due versioni, Long Range AWD con un motore elettrico da 441 CV o Performance con un motore elettrico da 513 CV.

Questo SUV si distingue per le sue prestazioni eccezionali e l’autonomia elettrica, rendendola una scelta sostenibile e all’avanguardia. La sicurezza è un punto forte, con numerosi sistemi di assistenza alla guida avanzati come l’autopilot e il parcheggio autonomo.

L’autonomia della Tesla Model Y varia a seconda del modello e della configurazione: la versione Long Range AWD ha un’autonomia fino a 505 km, mentre la versione Performance ha un’autonomia di all’incirca 480 km.

Hyundai Santa Fe

La Hyundai Santa Fe è un SUV a 7 posti che combina eleganza, comfort e tecnologia avanzata. Questo modello offre interni spaziosi e ben rifiniti, con sedili comodi e numerose opzioni di configurazione per massimizzare lo spazio di carico.

La Santa Fe è equipaggiata con un sistema di infotainment all’avanguardia, che include un display touch screen, connettività smartphone e sistemi di navigazione. Tra le tecnologie di sicurezza troviamo il controllo adattivo della velocità, il mantenimento della corsia e il monitoraggio dei punti ciechi.

I motori disponibili sono efficienti e potenti, con consumi che variano tra 6,1 e 7,6 litri per 100 km. È possibile trovarla sul mercato con un prezzo di partenza di €49.600.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

In conclusione, scegliere l’auto a 7 posti ideale dipende dalle specifiche esigenze di ogni famiglia. Dalle opzioni più economiche come la Dacia Lodgy alle soluzioni di lusso come la Tesla Model Y, il mercato offre una vasta gamma di veicoli che combinano comfort, tecnologia e sicurezza.