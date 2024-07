I minivan a poco prezzo per trasportare 7 o 9 persone

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF Minivan economici da acquistare nel 2024 a poco prezzo

I minivan combinano spazio, versatilità e convenienza economica, rendendoli ideali per le famiglie e per chi necessita di un veicolo capiente senza dover spendere una fortuna.

In questo articolo, esploreremo i migliori minivan economici, analizzando le loro caratteristiche principali, le innovazioni introdotte e perché rappresentano un’ottima scelta per chi cerca funzionalità e risparmio.

Minivan economici: quali sono i migliori

I minivan offrono una combinazione perfetta di spazio, comfort e funzionalità a un prezzo accessibile. Questi veicoli sono progettati per ospitare comodamente fino a sette o nove passeggeri, con ampi spazi interni e una configurazione dei sedili flessibile che permette di adattarsi facilmente a diverse esigenze, sia per il trasporto di persone che di carichi voluminosi.

Dotati di motori efficienti che garantiscono buone prestazioni e consumi contenuti, i minivan del 2024 includono anche le ultime tecnologie in termini di sicurezza e infotainment, rendendo ogni viaggio piacevole e sicuro. La scelta di materiali resistenti e il design pratico completano il profilo di questi veicoli, rendendoli una soluzione ideale per chi cerca un’auto affidabile e conveniente senza compromettere la qualità.

Volkswagen Touran

Il Volkswagen Touran è un minivan sportivo e moderno, progettato per offrire prestazioni elevate e grande praticità. Equipaggiato con un motore TDI 2.0L da 150 CV, il Touran assicura una guida potente e reattiva, con consumi ridotti grazie alla tecnologia BlueMotion di Volkswagen.

La trasmissione automatica DSG a 7 rapporti offre cambi marcia rapidi e precisi, ottimizzando sia le prestazioni che l’efficienza del carburante. Gli interni del Touran sono progettati per il massimo comfort, con sedili ergonomici e un sistema di sedute flessibile che permette di ospitare fino a sette passeggeri o di aumentare lo spazio di carico secondo necessità.

Il sistema di infotainment all’avanguardia include connettività completa per smartphone, navigazione e un’interfaccia user-friendly. Questo minivan consente di trasportare fino a sette passeggeri.

In termini di consumi, il Volkswagen Touran si distingue con un’efficienza di 4,6 l/100 km nel ciclo combinato, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un minivan sportivo ed economico.

Il prezzo di base è pari a €41.150.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Toyota Proace City Verso

Il Toyota Proace City Verso è un minivan sportivo e versatile, progettato per offrire spazio e funzionalità senza compromettere le prestazioni. Equipaggiato con un motore diesel 1.5L da 130 CV, il Proace City Verso offre un’ottima combinazione di potenza ed efficienza. La trasmissione manuale a 6 marce garantisce cambi rapidi e fluidi, mentre le sospensioni sono tarate per assicurare una guida confortevole anche su lunghe distanze.

Gli interni spaziosi possono ospitare fino a sette passeggeri, con sedili modulari che permettono una configurazione flessibile dello spazio di carico. La tecnologia di bordo include un sistema di infotainment avanzato con connettività smartphone e funzioni di assistenza alla guida per una maggiore sicurezza.

In termini di consumi, il Toyota Proace City Verso offre un’efficienza di 4,3 l/100 km nel ciclo combinato, rendendolo una scelta economica e sostenibile per le famiglie attive. Il prezzo di base è di €27.000.

Toyota Proace Verso

Il Toyota Proace Verso è un minivan sportivo e capiente, ideale per chi cerca un veicolo in grado di combinare spazio, comfort e prestazioni. Molto simile esteticamente alla versione City, è adatto al trasporto di un maggior numero di persone: può arrivare fino a 9.

Spinto da un motore diesel 2.0L da 177 CV, il Proace Verso offre un’accelerazione fluida e una guida dinamica, perfetta per lunghi viaggi e trasporti impegnativi. La trasmissione automatica a 8 rapporti assicura cambi marcia rapidi e senza strappi, migliorando l’esperienza di guida.

Con una capacità di ospitare fino, appunto, a nove passeggeri, il Proace Verso offre interni lussuosi e ben equipaggiati, con sedili regolabili e un ampio spazio per i bagagli. Le tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza includono il sistema di pre-collisione, il cruise control adattivo e un avanzato sistema di infotainment con schermo touch.

I consumi del Proace Verso sono di 5,6 l/100 km nel ciclo combinato, garantendo efficienza ed economia per un veicolo di tali dimensioni e capacità. Il prezzo di base è di €41.000.

Hyundai Staria

La Hyundai Staria è un minivan sportivo e futuristico, progettato per offrire prestazioni elevate e un comfort superiore. Dotata di un motore diesel 2.2L CRDi da 177 CV, la Staria combina potenza ed efficienza, rendendola ideale per lunghi viaggi e guida dinamica.

La trasmissione automatica a 8 rapporti assicura cambi marcia rapidi e fluidi, migliorando l’esperienza di guida. Il design esterno, caratterizzato da linee moderne e aerodinamiche, contribuisce a ridurre la resistenza e a migliorare l’efficienza del carburante.

All’interno, la Staria può ospitare fino a nove passeggeri con ampio spazio per il carico, grazie ai sedili modulari e regolabili. La tecnologia di bordo include un sistema di infotainment avanzato con connettività completa per smartphone e funzioni di assistenza alla guida per una maggiore sicurezza.

In termini di consumi, la Hyundai Staria offre un’efficienza di 8,2 l/100 km nel ciclo combinato, bilanciando prestazioni elevate con una buona economia di carburante. È disponibile sul mercato con un prezzo di partenza di €43.500.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Opel Zafira-e-Life

L’Opel Zafira-e-Life è un minivan elettrico sportivo che unisce prestazioni ecologiche a un design versatile. Equipaggiata con un motore elettrico da 136 CV, la Zafira-e-Life offre un’accelerazione immediata e una guida silenziosa, ideale per l’uso urbano e i viaggi a lunga distanza, anche grazie ai nove posti disponibili.

La batteria da 75 kWh garantisce un’autonomia di circa 330 km con una singola carica, rendendola pratica e conveniente. Il design esterno è moderno e aerodinamico, mentre l’interno spazioso può ospitare fino a nove passeggeri con sedili flessibili che permettono diverse configurazioni. Il sistema di infotainment di ultima generazione offre connettività completa per smartphone, navigazione e assistenza alla guida, migliorando la sicurezza e il comfort.

È disponibile con un prezzo di base di €52.000.

Citroën e-SpaceTourer

La Citroën e-SpaceTourer è un minivan elettrico sportivo che offre un perfetto equilibrio tra prestazioni, comfort e sostenibilità. Dotata di un motore elettrico da 136 CV, l’e-SpaceTourer garantisce una guida dinamica e silenziosa, con un’accelerazione fluida e reattiva.

La batteria da 75 kWh offre un’autonomia di circa 330 km, ideale per viaggi lunghi e spostamenti quotidiani senza frequenti ricariche. Tuttavia, è comunque possibile acquistarla con una batteria da 50 kWh, che consente un’autonomia di 230 km.

Il design esterno è elegante e funzionale, mentre gli interni spaziosi e modulari possono ospitare fino a nove passeggeri, con numerose opzioni di configurazione per i sedili. La tecnologia di bordo include un sistema di infotainment avanzato, con connettività per smartphone, navigazione e funzioni di assistenza alla guida per una maggiore sicurezza e comodità.

Il prezzo di base per questo minivan da 9 posti è di €52.420.

FIAT E-Ulysse

La FIAT E-Ulysse è un minivan elettrico sportivo che offre una combinazione eccezionale di prestazioni, spazio e tecnologia. Dotata di un motore elettrico da 136 CV, la E-Ulysse garantisce una guida fluida e dinamica, con un’accelerazione rapida e silenziosa.

La batteria da 75 kWh assicura un’autonomia di circa 330 km con una singola carica, rendendola ideale sia per l’uso urbano che per i viaggi più lunghi. Il design esterno è elegante e aerodinamico, mentre l’interno può ospitare fino a otto passeggeri con sedili modulari e ampio spazio per i bagagli.

La tecnologia di bordo include un sistema di infotainment avanzato con connettività completa per smartphone e funzioni di assistenza alla guida per una maggiore sicurezza. In quanto a passeggeri, è possibile trasportare fino a otto persone contemporaneamente.

Il prezzo di base è di €64.500.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Volkswagen Multivan

Il Volkswagen Multivan è un minivan sportivo e versatile, progettato per offrire prestazioni elevate e grande comfort. Equipaggiato con un motore ibrido plug-in da 218 CV, il Multivan combina potenza ed efficienza, con la possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica per brevi distanze.

La trasmissione automatica DSG a 7 rapporti garantisce cambi marcia rapidi e precisi, migliorando l’esperienza di guida. Gli interni spaziosi e lussuosi possono ospitare fino a sette passeggeri, con sedili regolabili e un’ampia capacità di carico. Il sistema di infotainment di ultima generazione offre connettività completa per smartphone, navigazione e funzioni avanzate di assistenza alla guida.

In termini di consumi, il Volkswagen Multivan offre un’efficienza di 1,6 l/100 km in modalità ibrida combinata, dimostrando che è possibile coniugare prestazioni sportive con un’elevata economia di carburante.

È disponibile sul mercato ad un prezzo di €56.110.

Con motorizzazioni efficienti e un’attenzione particolare al comfort e alla sicurezza, questi veicoli offrono soluzioni ideali per le famiglie attive e per chi cerca versatilità senza rinunciare alla dinamica di guida. Sia che si tratti di modelli elettrici, ibridi o tradizionali, i minivan dimostrano che è possibile coniugare funzionalità e sportività in un’unica soluzione pratica ed elegante.