Fonte: iStock Le auto elettriche sotto i 25.000 euro con più di 300 km di autonomia

Passare all’elettrico senza spendere una fortuna è possibile. Oggi il mercato offre diverse auto elettriche sotto i 25.000 euro, capaci di garantire fino a 320 km di autonomia, perfette sia per la città che per i viaggi extraurbani. Dalla praticità della Dacia Spring, alla versatilità della Fiat Grande Panda, ecco le scelte migliori per chi vuole un’auto green senza compromessi ma che non faccia pensare troppo alla ricarica.

Fiat Grande Panda: 24.900 euro

La Fiat Grande Panda sicuramente non ha bisogno di tante presentazioni, in quanto l’utilitaria italiana è storicamente simbolo di compattezza, efficienza ed economia nei consumi. Nella sua versione full electric è un’auto pensata per chi cerca praticità, efficienza e uno stile iconico, pur mantenendo la versatilità che ha reso la Panda un’icona nel tempo. Il motore elettrico della Grande Panda eroga 113 CV (83 kW), una motorizzazione adatta sia al traffico cittadino che per tragitti interurbani, mentre in termini di prestazioni, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 9 secondi, con una velocità massima di 135 km/h. Con una autonomia di 320 km, questa vettura è perfetta per gli spostamenti urbani ed extraurbani senza dover necessariamente dover pensare spesso alla sua ricarica, inoltre, il suo consumo medio di 17.1 kWh/100 km la rende un’auto efficiente e dai costi di gestione contenuti.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Grazie alla batteria da 44 kWh, la Grande Panda riesce a bilanciare autonomia e compattezza, risultando una scelta perfetta per chi cerca un’auto elettrica accessibile e pratica, inoltre uno dei punti di forza della Grande Panda è sicuramente lo spazio a bordo, con un abitacolo ben progettato che offre comfort a guidatore e passeggeri, oltre a un bagagliaio da 412 litri che per le esigenze quotidiane è più che sufficiente. Ultimo ma non meno importante è l’infotainment a bordo, che risulta moderno e intuitivo con un touchscreen da 10.3” e con totale compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, che garantisce un’esperienza di guida sempre connessa. La Fiat Grande Panda si posiziona con un prezzo competitivo, rendendola un’ottima scelta per chi desidera entrare nel mondo dell’elettrico con un’auto funzionale, tecnologica e dal design accattivante.

EMC YUDO: 24.200 euro

La EMC Yudo è un’utilitaria elettrica compatta che combina efficienza, autonomia e un buon livello di comfort, rendendolo un’opzione interessante per chi desidera passare alla mobilità elettrica senza dover rinunciare a troppo spazio di bordo. Grazie alla sua autonomia di 320 km, questa vettura è ideale per l’uso quotidiano e per tragitti extraurbani, offrendo una buona indipendenza dalle ricariche frequenti. L’EMC Yudo monta un motore elettrico da 113 CV (83 kW), che assicura prestazioni adatte alla categoria, potendo contare su una velocità massima di 135 km/h (sufficiente per affrontare autostrade e strade extraurbane con sicurezza), e su un’accelerazione 0 a 100 km/h che avviene in circa 9 secondi.

Fonte: Ufficio Stampa EMC YUDO

Il consumo medio si attesta sui 17.1 kWh per 100 km (quindi siamo nella media), mentre la batteria da 44 kWh offre un buon bilanciamento tra autonomia e peso, garantendo prestazioni adeguate senza sacrificare lo spazio interno. L’abitacolo è progettato per offrire un ottimo spazio a bordo, con una configurazione che privilegia il comfort dei passeggeri e un bagagliaio adatto alle esigenze quotidiane. Sul fronte tecnologico, la EMC Yudo è dotata di un moderno sistema di infotainment, con un ampio touchscreen da 12.3” che supporta Apple CarPlay e Android Auto, rendendo la connettività e la navigazione semplici e intuitive. Comodi anche la ricarica wireless e il volante multifunzione che sono di serie, mentre i due allestimenti (Moon White e Galactic Grey) si differenziano per il colore degli interni e per alcuni optional.

Citroen e-C3: 23.900 euro

La Citroën ë-C3 è la city car elettrica della casa francese pensata per offrire un buon compromesso tra autonomia, prestazioni e comfort. Grazie alla batteria da 44 kWh l’auto garantisce un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP, rendendola ideale sia per la mobilità urbana che per gli spostamenti extraurbani senza farsi prendere dall’ansia della ricarica quotidiana. Il motore elettrico sviluppa 113 CV (83 kW), permettendo una guida fluida e silenziosa, con una velocità massima di 135 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi. Il consumo medio si attesta sui 17,1 kWh/100 km, un valore che conferma l’efficienza del sistema elettrico della ë-C3.

Fonte: Ufficio Stampa Citroen

All’interno, la ë-C3 offre uno spazio ben organizzato, con un abitacolo progettato per garantire comfort ai passeggeri, mentre il bagagliaio mantiene una capacità adeguata alle esigenze quotidiane, rendendola pratica anche per piccoli viaggi. Il sistema infotainment è moderno e intuitivo, con uno schermo touch da 10.3”, connettività avanzata per smartphone e persino un head-up display, un sistema che proietta le informazioni di guida più importanti direttamente sul parabrezza, all’altezza del campo visivo del conducente, raro da trovare in un’auto di questa categoria e soprattutto con questo prezzo. Come potete ben immaginare uno dei punti di forza della Citroën ë-C3 è il prezzo competitivo rispetto alle altre elettriche del segmento, ecco il motivo per cui si trova tra questa selezione, prezzo che la rende una soluzione accessibile per chi cerca un’auto a zero emissioni senza rinunciare al comfort e alla praticità.

LEAPMOTOR T03: 18.900 euro

La LEAPMOTOR T03 è una city car elettrica compatta ma dalle prestazioni sorprendenti, progettata per chi cerca un veicolo efficiente, accessibile e dalla grande autonomia, che in questo caso si attesta sui 320 km, caratteristica che le permette di essere l’ideale per l’uso quotidiano in città e per viaggi extraurbani di media distanza, garantendo libertà di movimento senza preoccupazioni di dover effettuare frequenti ricariche. Il motore elettrico della LEAPMOTOR T03 offre una potenza di 113 CV (83 kW), che assicura una guida morbida e reattiva, adatta sia al traffico cittadino che ai percorsi più dinamici. La velocità massima di 135 km/h la rende più che adeguata a percorrere strade a scorrimento veloce e autostrade, inoltre, il suo consumo medio di 17.1 kWh per 100 km è nello standard per questa tipologia di vettura, come anche l’accelerazione nello 0-100 km/h, che avviene in circa 9 secondi.

Fonte: Ufficio Stampa LEAPMOTOR

La batteria da 44 kWh offre un buon compromesso tra compattezza e autonomia, rendendo la LEAPMOTOR T03 un’ottima scelta per chi cerca un’auto elettrica pratica ed economica, con l’abitacolo sorprende per lo spazio a bordo grazie a un design intelligente che massimizza il comfort di conducente e passeggeri, pur mantenendo dimensioni compatte ideali per la città. Sul fronte della tecnologia, la T03 è dotata di un avanzato sistema di infotainment, con un ampio touchscreen centrale da 10.1” compatibile con Apple CarPlay e Android e da un display da 8” posizionato dietro il volante dove sono visualizzate le principali informazioni di marcia.

Dacia Spring Heritage 45: 17.900 euro

Pensata per chi cerca un mezzo pratico, economico ed efficiente per la mobilità urbana e extraurbana, la Dacia Spring Heritage 45 è un’auto elettrica che vanta ben 320 km di autonomia, rivelandosi una city car scelta ideale per gli spostamenti quotidiani. Il suo motore elettrico da 113 CV (83 kW) assicura una guida fluida e dinamica, adatta sia al traffico cittadino che ai percorsi extraurbani, mentre come prestazioni, la velocità massima raggiungibile è 135 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di circa 9 secondi. Il consumo medio di 17.1 kWh/100 km è in linea con le altre auto presenti in questa selezione, rendendo anche lei una delle opzioni più economiche nel segmento delle auto elettriche, stesso discorso per la batteria da 44 kWh installata.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

Nonostante le dimensioni compatte, la Spring sorprende per il buono spazio a bordo, offrendo comfort ai passeggeri anteriori e un’adeguata abitabilità per quelli posteriori, con un bagagliaio da 308 litri che è abbastanza capiente per una city car, risultando pratico per le esigenze quotidiane. A livello tecnologico, anche la Dacia Spring Heritage 45 è equipaggiata con un sistema di infotainment semplice e intuitivo, che include un touchscreen da 7” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, permettendo una connettività immediata con lo smartphone, oltre a questo sono presenti il parcheggio assistito comprensivo di videocamera, clima, servosterzo elettrico e altri optional.