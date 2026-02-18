Da Jeep Avenger a Dacia Spring, passando per Captur e Grande Panda: quali sono i B-SUV più interessanti del 2026 sotto la soglia dei 25 mila euro

Ufficio Stampa Stellantis I migliori SUV compatti sotto i 25 mila: la lista completa

I SUV compatti sono ormai i re della città. Basta guardarsi intorno al semaforo o nel parcheggio del supermercato per capirlo: assetto rialzato, linee muscolose, dimensioni compatte ma spazio sufficiente per la famiglia. In pochi anni hanno conquistato il mercato perché rispondono a esigenze concrete. Sono versatili, non temono buche e pavé, si parcheggiano senza patemi e regalano quella posizione di guida alta che fa sentire più sicuri e padroni della strada.

Nel 2026 l’offerta è ampia e variegata, tra motorizzazioni benzina, mild hybrid ed elettriche sempre più accessibili. Il tetto dei 25.000 euro rappresenta una soglia interessante per chi vuole un’auto nuova senza sforare il budget, magari approfittando di promozioni e finanziamenti. Abbiamo selezionato undici modelli che, per prezzo di listino o con offerte attive, rientrano in questa fascia e rappresentano alcune delle scelte più sensate nel panorama dei B-SUV.

Jeep Avenger

La più piccola della famiglia Jeep, ma non per questo meno coerente con il DNA del marchio. La Avenger ha rapidamente scalato le classifiche di vendita grazie a un design riuscito e a dimensioni perfette per l’uso urbano. Con 25.200 euro si entra nel mondo Jeep con la motorizzazione benzina 1.2 turbo, brillante quanto basta per muoversi con disinvoltura in città e nei percorsi extraurbani. L’assetto è pensato soprattutto per l’asfalto, ma l’altezza da terra generosa e i paraurti ben sagomati la rendono adatta anche a qualche strada bianca nel weekend. Gli interni sono moderni, con un sistema infotainment intuitivo e una buona dotazione di ADAS già dalle versioni base. È l’auto giusta per chi vuole un SUV compatto, italiano e dal carattere deciso, senza arrivare ai modelli più grandi e costosi del marchio.

Hyundai Bayon

La Bayon è una di quelle auto che convincono nel quotidiano e nel listino. Non cerca effetti speciali, ma punta su concretezza e dotazione. Con un prezzo che parte da 22.800 euro, offre un buon rapporto tra qualità, spazio e tecnologia. La motorizzazione a benzina garantisce consumi contenuti e una guida fluida nelle più disparate situazioni. Il bagagliaio è tra i più generosi della categoria e rende la Bayon adatta anche a piccoli viaggi in famiglia. Il design è moderno, con un frontale distintivo e una firma luminosa riconoscibile. Dentro, la qualità percepita è buona e l’ergonomia ben studiata. Una scelta equilibrata per chi cerca sostanza senza spendere cifre elevate.

Seat Arona

La Arona è una delle veterane del segmento, ma continua a convincere portando la solidità del Gruppo Volkswagen a un prezzo di partenza di 22.350 euro. Su strada si apprezza per la tenuta e per uno sterzo preciso, qualità che la rendono piacevole anche fuori dal contesto urbano. Le dimensioni compatte facilitano le manovre, mentre l’abitacolo offre spazio più che sufficiente per quattro adulti. La Arona è il classico SUV compatto che non teme nulla e non delude mai. E in questa fascia di prezzo è una qualità non da poco.

Renault Captur

Tra le più amate in Italia, la Captur è diventata un punto di riferimento. Con un prezzo che parte da 24.400 euro, propone motorizzazioni benzina, gpl e full hybrid per la massima libertà di scelta. Interessante è anche la modularità interna, favorita da un divano scorrevole che permette di scegliere se privilegiare lo spazio per i passeggeri o per i bagagli. Il design aggiornato e gli interni curati la rendono una delle proposte più complete sotto i 25 mila euro, soprattutto per chi cerca un SUV compatto adatto alla famiglia.

Ufficio Stampa Renault

Skoda Kamiq

Sfora di 500 euro la soglia dei 25.000 euro, ma con le promozioni si rientra facilmente nel budget. La Kamiq è l’espressione della filosofia Skoda: tanto spazio, praticità e soluzioni intelligenti. L’abitacolo è arioso e il bagagliaio capiente per la categoria. Le motorizzazioni TSI sono brillanti e contenute nei consumi, mentre la qualità costruttiva convince fin dai primi chilometri. È il SUV compatto per chi vuole comfort e solidità, con un’impostazione più orientata alla comodità che alla sportività, condita dalle soluzioni intelligenti tipiche di Skoda.

Citroen C3 Aircross

Comfort è la parola chiave. La C3 Aircross punta tutto su sospensioni morbide e sedili accoglienti, perfetti per affrontare le strade dissestate delle nostre città. Con un prezzo che parte da 19.900 euro, offre motorizzazioni benzina efficienti e una buona abitabilità interna. Il design è originale, con linee morbide e dettagli personalizzabili. È il SUV compatto adatto a chi mette al primo posto la comodità e cerca un’auto facile da vivere ogni giorno.

Fiat Grande Panda Hybrid

La nuova Grande Panda Hybrid strizza l’occhio al passato nel nome, ma guarda decisamente al futuro nei contenuti. Con un prezzo di partenza di 19.900 euro, propone un sistema mild hybrid che aiuta a ridurre consumi ed emissioni. Compatta nelle dimensioni, è perfetta per la città ma non rinuncia a un look da piccolo SUV, con protezioni in plastica e assetto rialzato. Gli interni sono semplici ma funzionali, con un occhio alla connettività. Una proposta interessante per chi vuole restare su una vettura italiana e contenere il budget.

Nissan Juke

La Juke è stata tra le prime a sdoganare il concetto di SUV compatto urbano. Oggi si presenta con un design ancora più maturo e con motorizzazioni benzina ed elettrificate. Con precisamente 25.000 euro si accede alle versioni d’ingresso, già ben equipaggiate. La guida è piacevole, con un assetto che privilegia l’agilità. L’abitacolo è curato e tecnologico, con un sistema multimediale intuitivo. Per chi cerca un SUV compatto dal design distintivo, resta una delle scelte più personali del segmento.

Toyota Aygo X

Più che un SUV compatto in senso stretto, la Aygo X è un crossover urbano che gioca con le proporzioni e con l’altezza da terra per offrire un’alternativa concreta alle classiche citycar. Con un prezzo di partenza di 20.850 euro, rappresenta una delle porte d’ingresso più accessibili sia al mondo dei modelli rialzati sia al full hybrid. In una veste cosi compatta si nasconde infatti il sistema ibrido Toyota, che garantisce consumi ai vertici della categoria, grazie al peso contenuto di questo city-SUV.

Ufficio Stampa Toyota

Dacia Spring

È una delle elettriche più economiche sul mercato. La Spring parte da 17.900 euro e offre un’autonomia adatta all’uso urbano. Compatta e leggera, è pensata per la città: dimensioni ridotte, facilità di parcheggio e costi di gestione contenuti. Non è un SUV nel senso tradizionale, ma l’assetto rialzato e lo stile la fanno rientrare tra le alternative per chi vuole un’elettrica accessibile. Una scelta razionale per chi percorre pochi chilometri al giorno e vuole avvicinarsi alla mobilità a zero emissioni senza spendere troppo.

Hyundai Inster

La Inster è una delle novità più interessanti tra le elettriche compatte. Con la batteria da 42 kWh promette fino a 327 km di autonomia nel ciclo dichiarato, un dato che la rende adatta anche a spostamenti extraurbani. Il prezzo di 24.900 euro la colloca al limite della soglia, ma offre tecnologia moderna e una buona dotazione di sicurezza. Le dimensioni contenute la rendono agile in città, mentre l’abitacolo sorprende per sfruttamento dello spazio. È una proposta rialzata che guarda al futuro, pensata per chi vuole un SUV compatto elettrico senza superare i 25 mila euro.