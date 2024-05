Telepass: come segnalare il furto del Telepass o della tessera Viacard

Fonte: IStock Casello autostrada dove usare Telepass e Viacard

Per evitare di fare delle lunghe code in autostrada ai caselli di uscita e velocizzare i pagamenti del pedaggio esistono i dispositivi Telepass e Viacard, molto comodi per chi si sposta frequentemente.

Sebbene sarebbe utile averne cura per evitare di perderli, può capitare che vengano rubati o vadano smarriti.

Cosa fare in questi casi? Vediamo come procedere per risolvere velocemente la situazione ed evitare spiacevoli inconvenienti come un utilizzo fraudolento, l’accesso a dati sensibili e ulteriori complicazioni per chi li utilizza regolarmente negli spostamenti.

Telepass e Viacard: due sistemi per spostarsi agevolmente

Telepass e Viacard sono due sistemi di pagamento per il pedaggio autostradale, molto comodi e veloci, largamente utilizzati dagli automobilisti.

Telepass è un dispositivo elettronico che comunica direttamente con il casello di entrata e uscita dell’autostrada permettendo il pagamento immediato, senza bisogno di fermarsi e fare la fila per il pedaggio.

Telepass, che può essere acquistato con formule differenti e ampliato con diversi servizi, consente un risparmio di tempo e di denaro con offerte vantaggiose; inoltre è molto adatto sia per la famiglia che si sposta per le vacanze, sia per chi lavora ed usa l’autostrada frequentemente.

Viacard è una carta magnetica che permette il pagamento del pedaggio al casello autostradale semplicemente inserendola nella cassa o consegnandola all’addetto, ed è disponibile in due tipologie, una collegata direttamente al conto corrente e l’altra prepagata con l’importo desiderato.

Viacard è lo strumento dedicato a chi viaggia molto per lavoro ed è possibile associarla anche al Telepass e richiedere un dispositivo per ogni tessera posseduta.

È molto importante aver cura di questi strumenti di pagamento, mantenerli in un luogo protetto ed avere a disposizione tutti i vari numeri di serie e credenziali di accesso che saranno utili, specialmente in caso di furto o smarrimento.

Anche se si tratta di due strumenti diversi, in caso di furto la procedura da avviare è la stessa che spieghiamo di seguito.

Cosa fare in caso di furto di Telepass o tessera Viacard

In caso di furto, poiché spesso legato al furto del mezzo, o smarrimento, occorre agire tempestivamente e segnalare subito l’accaduto comunicando con Telepass attraverso varie modalità.

Meglio non aspettare per effettuare la segnalazione perché il dispositivo o la tessera restano comunque funzionanti e potrebbero essere utilizzati in maniera fraudolenta da chi li ha sottratti o trovati.

Comunicare il furto o lo smarrimento

Se si verifica il furto o lo smarrimento, contattare Telepass attraverso una delle seguenti possibilità:

Direttamente dall’ app del servizio Telepass , accedendo al menù, selezionando “Dispositivi Telepass”, poi “Vedi dettagli” e infine “Blocca dispositivo”;

, accedendo al menù, selezionando “Dispositivi Telepass”, poi “Vedi dettagli” e infine “Blocca dispositivo”; Dall’ area riservata del sito , alla voce “Segnalazioni”;

, alla voce “Segnalazioni”; Contattando il servizio clienti al numero 800 269 269 ;

; Recandosi personalmente presso il Telepass Store e il Centro Servizi Telepass più vicino.

Questo è il primo passaggio da effettuare appena possibile ma dopo la segnalazione occorre procedere con ulteriori azioni per completare la procedura.

Confermare il blocco del dispositivo

Dopo aver comunicato il furto o lo smarrimento, il dispositivo verrà sospeso ma occorrerà confermarne il blocco entro 30 giorni dalla segnalazione, inviando una denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza del furto o smarrimento del dispositivo, completa di segnalazione della targa associata.

Solo in caso di smarrimento, è possibile inviare, in alternativa alla denuncia, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, scaricando il modulo disponibile online.

Se non si procede al blocco del dispositivo, questo verrà riattivato automaticamente e verranno addebitati tutti gli utilizzi successivi alla comunicazione di furto o smarrimento.

Controllare i movimenti e gli addebiti

Dopo aver effettuato la procedura di blocco del dispositivo, è bene controllare i movimenti sull’app o sull’area riservata del sito per verificare che non sia stato utilizzato in maniera fraudolenta.

Se si trovano dei movimenti strani, meglio fare subito una segnalazione di queste incongruenze per evitare problemi e addebiti non autorizzati.

Occorre infatti ricordare che, fino al momento del blocco effettivo del dispositivo, il pagamento dei pedaggi effettuati è a carico del possessore del dispositivo.

Come richiedere un nuovo dispositivo o una nuova tessera

Dopo aver inviato la documentazione per il blocco definitivo, sarà possibile richiedere un nuovo dispositivo Telepass in sostituzione.

Per il dispositivo Telepass sostitutivo, nel caso non sia attiva l’assicurazione di 7 centesimi al mese, verrà richiesto un indennizzo di 30 euro per l’apparecchio rubato o smarrito.

La richiesta va poi effettuata compilando il modulo online presente sul sito oppure tramite l’app.

Per sostituire la tessera Viacard ci si può rivolgere sempre al Centro Servizi Telepass, al Telepass Store o alla filiale della banca, se la richiesta è stata effettuata allo sportello bancario.

Inoltre, per la tessera Viacard prepagata è possibile richiedere il rimborso dell’importo residuo alla società Autostrade per l’Italia ma questo sarà però possibile solo presentando la denuncia oppure la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio oppure la copia dell’acquisto della tessera Viacard.

La richiesta può essere effettuata direttamente dal sito della società.

Anche in questo caso, quindi, è fondamentale conservare bene tutti i documenti relativi ai vari dispositivi per snellire le procedure, evitare usi impropri e velocizzare tutti i passaggi.