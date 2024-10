Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Raro esemplare di La Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone.

La Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone ha vinto il premio “Best of Show” alla terza edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car 2024: si tratta di una delle principali manifestazioni nazionali dedicate all’automobilismo storico.

Alla Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone il “Besto of Show” del 2024

Quello che ha vinto il “Best of Show” è un esemplare unico del 1952 della Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone, modello disegnato da Giovanni Michelotti e realizzato dalla storica Carrozzeria Bertone.

La vettura vincitrice aveva percorso appena 4.000 chilometri e non è mai stata restaurata: ha vinto anche nella categoria Senior, riservata alle vetture precedenti agli anni Sessanta iscritte alla prestigiosa manifestazione.

A decretare la vittoria della Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone è stata una giuria composta da personalità di primo piano nel panorama del design automobilistico. Il gioiello della casa torinese è stato premiato in occasione della terza edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car 2024 evento andato in scena nell’incantevole borgo di Revigliasco Torinese, sulla collina del capoluogo del Piemonte.

I giurati sono stati conquistati dall’esemplare arrivato fino ai giorni nostri perfettamente conservato, mai restaurato e attualmente appartenente a un collezionista privato, grande appassionato del marchio Lancia che la custodisce gelosamente, anche e soprattutto per via del suo valore storico e culturale.

A differenza del normale modello della produzione di serie della Lancia, Casa che nel 2024 celebra i 40 anni della Thema, l’Aurelia B52 Coupé Bertone in questione presenta una linea allungata che ricorda un tratto tipico del car design americano degli anni Cinquanta.

Sul frontale spicca la classica calandra a scudo Lancia che è stata impreziosita dalla coppia di proiettori centrali, realizzati con dimensioni differenti che conferiscono alla vettura un aspetto ancora più moderno e distintivo. L’auto adotta ancora gli pneumatici CET originali dell’epoca, quelli del primo equipaggiamento.

La storia della mitica Aurelia

La Casa torinese nel 1950 decise di abbandonare i nomi delle città laziali (come Ardea e Aprilia) per i suoi modelli, assegnando alla B10 il nome di una delle vie consolari romane, Aurelia, per una tradizione proseguita in seguito con altre vetture come l’Appia e la Flaminia.

La Lancia Aurelia venne presentata in occasione del Salone dell’automobile di Torino andato in scena nel corso del 1950 e venne esposta come berlina B10: l’auto era caratterizzata da una linea arrotondata, un motore a 6 cilindri a V da 1,8 litri, una scocca portante con sospensioni a quattro ruote indipendenti e il gruppo frizione-cambio-differenziale disposto al retrotreno.

Il modello premiato con il premio “Best of Show” appartiene alla famiglia della versione B52 su cui Lancia ha montato il più potente motore da 2 litri di cilindrata già adottato in precedenza anche sulla berlina B21.

Al pari della prima versione, anche la fuoriserie venne esposta per la prima volta al Salone di Torino del 1952 e poi ad altri concorsi d’eleganza, come testimoniato da alcune fotografie dell’epoca. Tuttavia da quel momento in poi si persero completamente le tracce di questa rarità, fino al 2020 quando è apparsa alla mostra intitolata “Lancia Aurelia 1950 – 2020. Mito Senza Tempo” a Torino e poi adesso al Concorso d’Eleganza Festival Car 2024 a Revigliasco Torinese.