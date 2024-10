Fonte: UfficioStampa Xpeng

La nuova edizione del Salone dell’auto di Parigi è in programma a partire dal prossimo 14 di ottobre. Quest’anno, tra i protagonisti della fiera, ci saranno anche tante Case cinesi, pronte a rafforzare la propria posizione sul mercato europeo che, nel corso del prossimo futuro, potrebbe diventare terra di conquista per diversi nuovi brand in arrivo dalla Cina, oramai sempre più rilevanti nel nostro continente.

Tra le Case attese a Parigi ci sarà spazio anche per Xpeng Motors che avrà uno stand tutto suo, destinato a diventare la vetrina per la presentazione di nuove tecnologie e delle soluzioni per la mobilità del futuro. Il brand cinese ha anticipato che, in occasione della fiera francese, mostrerà diversi nuovi servizi legati alla mobilità del futuro basata sull’AI. Le novità in questione sono destinate a diventare un riferimento per l’offerta di Xpeng dei prossimi anni.

Dalla Cina per essere protagonista

Nonostante i dazi voluti dall’UE, un tema di grandissima attualità, la Cina è sempre più protagonista in Europa e la conferma ulteriore arriva da Xpeng Motors che sarà tra i brand principali della nuova edizione del Salone dell’auto di Parigi. La Casa cinese ha confermato la sua partecipazione all’evento, andando ad anticipare quelle che saranno le novità in arrivo.

Il comunicato ufficiale di Xpeng, sempre alla ricerca di un sito produttivo in Europa, conferma la presenza presso lo stand del Salone di tutta l’attuale gamma di veicoli. In più, però, l’azienda ha intenzione di svelare il nuovo Tianji XOS 5.4, nuova versione del sistema operativo intelligente che sarà utilizzato dalle auto Xpeng nel corso del prossimo futuro. Il sistema in questione sarà affiancato anche dal nuovo cockpit intelligente.

Quest’elemento sarà completamente personalizzabile dai clienti Xpeng che potranno sfruttare diversi strumenti per adattare il cockpit alle proprie esigenze. Il sistema, inoltre, prevede anche la possibilità di ricevere aggiornamenti costanti, con nuove funzionalità, via OTA, rendendo ancora più avanzato il livello di tecnologia proposto dai veicoli Xpeng in futuro.

La Casa cinese, inoltre, ha anticipato che, in occasione del Salone di Parigi, verrà illustrata quella che sarà la tabella di marcia per l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno dei modelli Xpeng. La possibilità di sfruttare l’IA potrebbe diventare un’arma in più per le auto dell’azienda che, almeno sulla carta, potrebbe essere in grado di fornire funzionalità avanzate ai suoi clienti, proprio grazie alle enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Brian Gu, presidente di Xpeng, ha commentato così il debutto della Casa alla fiera francese: “Il mercato automobilistico europeo sta affrontando una trasformazione che potremmo definire dall’elettrificazione alla ‘smartificazione’. Al Salone dell’Auto di Parigi, non solo presenteremo il nostro attuale portafoglio di veicoli per l’Europa, XPENG G6, G9 e P7, ma anche nuove soluzioni ‘smart’ che integreremo nei nostri modelli di auto”.

Xpeng si prepara a partecipare al Salone di Parigi con grandi ambiziosi. L’obiettivo è chiaro: l’azienda intende rafforzare notevolmente la sua presenza in Europa nel corso dei prossimi anni. Per farlo, oltre a una gamma completa e rinnovata di veicoli, Xpeng punterà sui servizi avanzati e sulla tecnologia, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale