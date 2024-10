XPeng ha presentato a Parigi la nuova P7+: è pronta a fare il proprio debutto in Europa la prima auto al mondo definita dall'Intelligenza Artificiale

Fonte: Getty Images Nuova XPeng P7+: debutto al Salone di Parigi.

In occasione del Salone dell’auto di Parigi, Xpeng ha svelato di fronte al pubblico transalpino la nuova P7+ per il suo debutto in Europa: si tratta di una vettura progettata sfruttando l’intelligenza artificiale.

La presentazione all’evento andato in scena nella Capitale francese ha permesso a Xpeng di mostrare in Europa la nuova creatura arrivata dalla Cina e definita come “il primo veicolo al mondo definito dall’Intelligenza Artificiale“.

Tale definizione consiste nel fatto che l’auto andrà a utilizzare ausili alla guida e funzionalità avanzate che consentono di rendere la guida più sicura, intelligente, sostenibile e piacevole.

Xpeng presenta la prima auto elettrica progettata dall’Intelligenza Artificiale

La P7+ è una berlina 100% a zero emissioni, caratterizzata da una serie di soluzioni tecnologiche, a partire dai dispositivi per la guida assistita di ultima generazione.

C’è l’intelligenza artificiale al centro della nascita della nuova creatura di Xpeng: l’IA ha definito tutte le funzioni principali e avanzate del modello, consentendo alla vettura di apprendere direttamente dai comportamenti e dalle preferenze dei guidatori.

L’IA è integrata in maniera trasversale nella creatura che arriva dalla Cina: si trova nell’assetto, nel powertrain, nell’abitacolo e nel tecnologico sistema proprietario per l’assistenza di guida formato da vari dispositivi come le telecamere e i radar a onde millimetriche e a ultrasuoni.

Al pari delle “sorelle” G96 e G6, anche la P7é è dotata di una piattaforma Sic da 800 volt, una sorta di evoluzione dell’ormai datata P7: secondo la Casa cinese, oltre a una ricarica ultraveloce, la piattaforma garantisce anche un consumo energetico di appena 11,6 kWh/100 km.

Rispetto al modello precedente, il nuovo presentato in Europa durante il Salone di Parigi differisce per una maggiore dotazione di tecnologie, per uno stile più affilato, una coda sfuggente e diversi elementi aerodinamici di nuova concezione. Sono inediti, inoltre, anche i gruppi ottici anteriori.

Motori e caratteristiche della P7+

La lunghezza della nuova Xpeng P7+ è di 5,05 metri: la berlina cinese presenta una larghezza di 1,93 metri, un’altezza di 1,51 metri e un passo di 3 metri. Il grande portellone posteriore offre accesso a un vano bagagli dalla capacità di ben 725 litri.

Pur mantenendo le forme tipiche di una berlina, la nuova arrivata dell’azienda cinese è dotata di un abitacolo spazioso che la Casa madre definisce come quello di un SUV. Gli interni sono votati al comfort per cinque persone con un’ampia superficie vetrata utilizzata per ottimizzare la luminosità dell’abitacolo.

I sedili in pelle Nappa con riscaldamento, ventilazione, massaggio, imbottitura in memory foam e regolazione elettrica sono di serie, così come i sistemi di guida avanzata, parte di una serie di ADAS di ultima generazione che si aggiornano costantemente online.

Esistono due versioni della P7+: una con una batteria litio ferro fosfato da 60,7 kWh e l’altra con accumulatore da 76,3 kWh. Per la prima versione l’autonomia omologata CLTC è di 602 chilometri, mentre per la seconda si arriva fino a 710 chilometri; per entrambe, comunque, la velocità massima è di 200 chilometri orari.

Con la P7+, Xpeng punta a conquistare il mercato auto europeo: la Casa cinese è già presente nel Vecchio Continente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Lussemburgo, Germania, Spagna e Portogallo ma mira a un ampliamento della sua presenza, sia in Europa che in Medio Oriente e Sud America.