Fonte: Ufficio Stampa Xpang Xpeng P7+ e Xpeng Mona M03, le due nuove auto elettriche della casa automobilistica cinese

Era il 2020 quando veniva lanciata nel mercato la Xpeng P7, la berlina elettrica prodotta dalla casa automobilistica cinese (che era stata presentata l’anno precedente al salone di Shanghai). Eppure questo modello lo si può già considerare come parte del passata: la sua eredità è stata raccolta dalla P7i che, a sua volta, è pronta a fare spazio alla nuova generazione. La Xpeng ha infatti annunciato due nuovi modelli di veicoli elettrici e uno di questi è proprio l’evoluzione della P7i e si chiamerà P7+. L’altro modello annunciato è invece la Mona M03, un’auto sempre elettrica ma delle caratteristiche e dalle dimensioni differenti. Andiamo allora a conoscere meglio e nel dettaglio questi due nuovi modelli su cui ha deciso di puntare la Xpeng.

Xpeng P7+: le caratteristiche

La Xpeng P7+ è stata presentata come una sorta di versione più grande (proprio a livello di dimensioni) rispetto al predecessore, la Xpeng P7, ma soprattutto come un’auto dai consumi ridottissimi, tanto da essere addirittura migliore, sotto questo punto di vista, di altre vetture a zero emissioni come la Tesla Model 3, la Hyundai Ioniq 6 e la Lucid Air Pure.

Se i dati con cui è stata annunciata troveranno una corrispondenza, la Xpeng P7+ dovrebbe consumare circa 11 kWh ogni 100 chilometri. Ma sul fatto che questi dati siano reali c’è chi ha già iniziato a nutrire dei dubbi, considerato che il ciclo di omologazione cinese CLTC è diverso da quello americano Epa. Facendo quindi un calcolo utilizzando i parametri americani, si può quindi immaginare che la Xpegn P7+ dovrebbe avere un’efficenza di circa 5,95 km/kWh.

Per quel che riguarda la batteria, quella dichiarata è di minimo 575 chilometri ma la XPeng P7+ potrebbe arrivare a percorrere fino a 648 chilometri con una sola ricarica. Non resta ora che attenderla per scoprila ancora meglio in ogni suo dettaglio e poter vedere quali sono tutte le sue caratteristiche.

Xpeng Mona M03: le caratteristiche

Passiamo ora ad analizzare l’alto modello di automobile elettriche che la Xpeng ha annunciato, ovvero la Mona M03. Come abbiamo accennato in precedenza, si tratta di una vettura molto differente rispetto alla Xpeng P7+ e la prima grande differenze è data dalle dimensioni: la Mona M03 è infatti un’auto dalle dimensioni ridotte, una berlina più agile nel traffico cittadino e anche più economica, una vettura pensata appunto per un pubblico differente rispetto a quello a cui è destinata la P7+.

Una dei punti di forza della Xpeng Mona M03 è infatti il prezzo: il costo di partenza sarà infatti intorno ai 15.000 euro. Un prezzo certamente basso se paragonato a quello che hanno in Europa le altre vetture elettriche.

La Xpeng Mona M03 arriverà sul mercato in due diverse versioni: la prima con una batteria da 51,8 kWh, la seconda invece con una batteria da 62,2 kWh. E come si può facilmente immaginare, a batteria differenti corrispondono anche autonomie differenti: nella prima versione l’auto può infatti arrivare a percorrere fino a 515 chilometri prima di dover effettuare una ricerca, nella seconda versione l’autonomia sale invece fino a 620 chilometri. L’efficenza dichiarata, convertita anche in questo caso con i parametri americani, dovrebbe essere intorno ai 6,5 km/kWh.