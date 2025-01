Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA Fra la nebbia di Wolsburg, Volkswagen decide di posticipare le novità elettriche fino al 2026

Volkswagen, uno dei grandi giganti dell’industria automobilistica globale, sta vivendo una fase delicata e molto dipende dai risultati, a dir poco altalenanti, dei suoi modelli elettrici. Dopo il lancio della ID.7 nel 2023, il colosso tedesco non ha inserito in programma nuove vetture alla spina fino al 2026. Questa pausa prolungata rappresenta una manovra di difesa ma anche un rischio all’interno di un mercato in rapida evoluzione, sempre più competitivo e dominato da aziende innovative come Tesla e da produttori cinesi emergenti come BYD.

Effetto boomerang: i rischi di Volkswagen

La mancanza di nuovi modelli elettrici Volkswagen fino al 2026 costringerà l’azienda a “vendere tecnologia obsoleta a nuovi clienti”, sostiene l’analista automobilistico Matthias Schmidt. Questa strategia potrebbe rivelarsi controproducente, soprattutto in mercati chiave dove i consumatori si aspettano innovazione e tecnologie all’avanguardia. Le sfide per Volkswagen si moltiplicano in diverse aree geografiche, a cominciare dal mercato europeo, tradizionalmente favorevole al marchio, che sta subendo un rallentamento nella domanda di veicoli elettrici, in parte dovuto alla riduzione degli incentivi governativi, come ad esempio in Germania.

Poi, c’è il mercato cinese, il più grande al mondo per i veicoli elettrici, che vede l’ascesa di produttori locali che offrono modelli competitivi a prezzi più accessibili. Questa pressione competitiva sta mettendo a dura prova Volkswagen, anche con i suoi marchi premium come Audi e Porsche. Infine ci sono gli Stati Uniti, dove la strategia di vendita esclusivamente online per i nuovi modelli elettrici Scout Terra e Traveler, previsti per il 2027, ha suscitato critiche da parte dei concessionari.

ID.2, una lunga attesa

L’attesa per la ID.2, la prossima grande novità di Volkswagen, si prolunga fino al 2026. Questo modello compatto, concepito per essere accessibile con un prezzo inferiore a 25.000 euro, dovrebbe rappresentare un alter ego della Polo, ma in chiave BEV. Intorno alla ID.2 aleggia una grande speranza per il colosso di Wolfsburg, ma il suo successo dipenderà dalla capacità dell’azienda di tenere il passo con la concorrenza in termini di innovazione e tecnologia.

Per affrontare le difficoltà in Cina, VW ha stretto una partnership strategica con Xpeng, un produttore cinese proprio di veicoli elettrici. La collaborazione si concentra sullo sviluppo di una nuova piattaforma elettronica ed elettrica che sarà alla base di futuri modelli di fascia media prodotti da Volkswagen in terra asiatica.

L’alleanza con Xpeng

La partnership con Xpeng rappresenta un passo importante per il marchio tedesco, che mira ad aumentare le sue vendite annuali in Cina da 2,93 milioni a 4 milioni entro il 2030. Questo obiettivo ambizioso richiede il successo dei nuovi modelli co-sviluppati con il nuovo alleato e una strategia efficace per contrastare la concorrenza dei produttori cinesi.

Nonostante le preoccupazioni vigenti, VW rimane fiduciosa nelle proprie potenzialità e nelle proprie strategie future. Stefan Voswinkel, portavoce del Gruppo, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel mantenere un portafoglio di prodotti ampio e di alta qualità. È evidente, tuttavia, che le vendite globali hanno subito dei rallentamenti e Volkswagen per consolidare la sua posizione nel panorama automobilistico ha bisogno di nuove energie e nuove consensi. Probabilmente il 2025 sarà un anno di transizione, in attesa delle novità alla spina del 2026.