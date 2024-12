Volkswagen Polo festeggia un traguardo davvero incredibile nel 2025: i suoi primi 50 anni. Il marchio tedesco ha già in mente qualcosa di speciale per festeggiarla a dovere

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen Polo festeggia 50 anni ripercorrendo la sua storia

Ci sono delle auto che entrano inevitabilmente nell’immaginario collettivo, al punto da subire continui restyling così da restare sempre nel listino del marchio di appartenenza. Nel caso specifico della Volkswagen, una di queste potrebbe essere individuata nella Polo. Questo modello ha mosso i primi passi nel 1975, quando il marchio tedesco si ritrovò a dover lanciare una degna erede del Maggiolino. Una classe sotto la Golf, andava a completare la gamma di modelli a trazione anteriore dell’epoca del brand teutonico.

Da quei giorni sono passati ormai 50 anni, in mezzo 20 milioni di esemplari venduti e ben sei generazioni di Polo. Vero punto di forza di questo modello è sempre stata la sua versatilità, un’auto capace di essere adatta sia per la famiglia, che per il giovane alle prime armi e in grado di offrire all’occorrenza anche un buon grado di sportività. Basata sull’Audi 50, con una forma modificata, entrò in produzione negli stabilimenti di Wolfsburg riscontrando sin da subito il gradimento della clientela del marchio tedesco.

Una storia lunga mezzo secolo

Negli anni Volkswagen Polo è cresciuta serie dopo serie. Il primo restyling arrivò nel 1981, con spazi ampliati e motori resi più moderni. Nel 1987, invece, fu la volta di un’edizione speciale e limitata come la Polo Coupé GT G50, che vide il debutto del compressore volumetrico a spirale. Dal 1994, invece, entrò in produzione la Polo III, che fu tra le prime auto di quel segmento a dotarsi di particolari dispositivi di sicurezza come gli airbag. La prima versione GTI, invece, è datata 1998. La quarta generazione di questo iconico modello fa, invece, il proprio esordio nel 2002 con dimensioni molto più generose e un occhio di riguardo alla sicurezza grazie agli airbag anteriori e laterali, il servosterzo e l’ABS di serie.

Con la Polo V, entrata in produzione nel 2009, Volkswagen si occupa di affinare il proprio sistema di infotainment. Questo modello in particolare ha fatto bene anche nel motorsport. La Polo R WRC, infatti, ha vinto il campionato del mondo di rally per ben quattro volte consecutive dal 2013. Nel 2017, infine, è arrivata l’ultima versione della Polo, che nel 2021 ha subito un ulteriore aggiornamento. Questa è basata sulla piattaforma modulare trasversale (MQB).

Cosa ci aspetta nel 2025

Il 2025 sarà un anno davvero speciale per Volkswagen Polo, che festeggia i suoi 50 anni. La Casa tedesca ha già fatto sapere che per festeggiare questo traguardo, nei prossimi mesi, presenterà alcuni modelli storici della sua collezione. Il primo evento in programma sarà il Bremen Classic Motorshow, che prenderà il via dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025. I primi esemplari mostrati dal marchio teutonico sono una Polo L Oceanic Blue del 1975 e una Polo da salita unica del 1977.

C’è grande attesa per il prossimo anno visto che Volkswagen dovrebbe presentare una nuova versione di questo modello. Con molta probabilità si tratterà di un aggiornamento e potrebbe arrivare l’introduzione del motore ibrido MHEV. La crisi che ha colpito il mercato delle auto ha dato una bella botta anche alla Casa tedesca. In questo momento quindi sembra scontato volersi affidare anche a delle sicurezze come appunto la Polo, un’auto che negli anni è sempre stata sinonimo di vendite.