Il mercato auto in Europa ha mostrato segni di timida stabilità nel 2024, con una crescita lieve (+0,8%) rispetto all’anno precedente e un totale di 10,6 milioni di nuove immatricolazioni. Tuttavia, i dati diffusi dall’ACEA, l’associazione dei costruttori europei, evidenziano come il settore sia ancora lontano dai livelli pre-Covid. In tal caso il paragone è quasi impietoso: -18%.

Mentre alcuni Paesi, come Spagna, Portogallo e Polonia hanno registrato un aumento delle vendite, altri, tra cui Francia, Germania, Italia e Belgio, hanno subito una contrazione del mercato. Questa divergenza nelle performance nazionali sottolinea le sfide e le opportunità che caratterizzano il panorama automobilistico europeo, che è sensibile alla spinta interna e alla domanda fornita dagli automobilisti locali.

Un altro fattore da analizzare è quello che riguarda le auto elettriche che, per la prima volta dal 2020, hanno diminuito la loro quota di mercato all’interno dell’Unione Europea, attestandosi al 13,6% su base annua, sebbene a dicembre abbia raggiunto il 15,9%. Come andremo ad analizzare.

Mercato auto Europa 2024: calano le elettriche

Diversi fattori hanno contribuito all’inversione di tendenza, che ha colpito le auto elettriche in Europa, tra cui: l’elevato costo di acquisto e la rimozione dei sussidi (specie in Germania, il più grande mercato automobilistico europeo). Nonostante le difficoltà, alcuni Paesi, come Belgio, Danimarca e Paesi Bassi, hanno registrato un aumento delle vendite di EV. Infine, le previsioni per il 2025 sono ottimistiche, grazie all’arrivo di modelli più accessibili.

Il Regno Unito si distingue come il Paese che sta maggiormente sostenendo la diffusione dei veicoli alla spina, con una quota di mercato del 19,6% nel 2024, in aumento rispetto al 16,5% del 2023. Tuttavia, questo risultato non è stato sufficiente a raggiungere l’obiettivo del 20% fissato dal governo britannico. Al contrario, la Germania ha subito un crollo della quota di mercato delle vetture alimentate da batterie, scesa dal 18,4% del 2023 al 13,5% del 2024. Francia, Italia e Spagna hanno mantenuto posizioni simili al 2023.

I veicoli ibridi, considerati più versatili dagli automobilisti, hanno conquistato il 30,9% del mercato nel 2024. Questa crescita è stata trainata da buone vendite di marchi come Toyota e Renault. La crescente popolarità dei modelli elettrificati sta erodendo la quota di mercato delle auto a benzina, che si attesta al 33,3%.

Analizzando le performance dei singoli gruppi automobilistici, emerge la difficoltà di Stellantis, che ha registrato un calo delle vendite del 7,3% nel 2024 in Europa, Paesi EFTA e Regno Unito, con una quota scesa dal 16,5% al 15,2%. Il Gruppo franco-italiano è stato avvicinato da Renault, che ha registrato numeri molto buoni specie a dicembre quando si è verificato lo storico sorpasso, a causa delle performance negative di Fiat, Lancia e Opel. Il Gruppo più solido del Vecchio Continente resta, ovviamente, Volkswagen.

Difficoltà persistenti

Secondo il Centro Studi Promotor, la situazione del mercato nell’Europa Occidentale rimane critica, a causa dell’aumento dei prezzi delle auto, causato dagli investimenti nella transizione energetica e dalle difficoltà economiche dei consumatori. Di conseguenza, sono principalmente le aziende a sostenere gli acquisti di auto, mentre il mercato dei privati è in difficoltà. Vedremo se il 2025 tornerà a far volare le quattro ruote nel Vecchio Continente, uno dei settori chiave di tutta l’area UE.